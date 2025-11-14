قازاقستاندا جىل باسىنان بەرى قانشا مىڭ ادام جول اپاتىنان قازا تاپتى
استانا. KAZINFORM - وتكەن جىلعا قاراعاندا ەلىمىزدە جول اپاتىنىڭ سانى ارتقان.
- جىل باسىنان بەرى 29 مىڭنان استام جول اپاتى تىركەلىپ، سونىڭ سالدارىنان 1916 ادام قازا تاپتى جانە 40 مىڭنان استام ادام ءتۇرلى جاراقات الدى. سالىستىرىپ قاراساق، وتكەن جىلى 22931 جول اپاتى تىركەلگەن، 2114 ادام قازا تاۋىپ، 29536 ادام جارالانعان. قۇربانداردىڭ جارتىسىن قاراپايىم ەرەجەلەردى ساقتاۋ ارقىلى امان الىپ قالۋعا بولار ەدى. ول دەگەنىمىز قاۋىپسىزدىك بەلدىگىن تاعۋ، ماس كۇيدە كولىك جۇرگىزبەۋ، جولدا مۇقيات بولۋ كەرەك، - دەدى ىشكى ىستەر مينيسترلىگى اكىمشىلىك پوليتسيا كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى عالىم سارعۇلوۆ ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتى الاڭىندا وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.
اكىمشىلىك پوليتسيا وكىلىنىڭ ايتۋىنشا، جول قاۋىپسىزدىگى بويىنشا جەدەل-پروفيلاكتيكالىق ءىس-شارالار مەن اكسيالار وتكىزىلىپ تۇرادى.
- وتكەن جىلدان باستاپ «جاسىرىن» پاترۋلدەۋ ءتاسىلى قولدانىلىپ جاتىر. سونىمەن قاتار، درون ارقىلى باقىلاۋ ەنگىزىلدى، ونىڭ كومەگىمەن 4 مىڭنان استام قۇقىق بۇزۋشىلىق انىقتالدى. «ءتارتىپ بۇزۋشىلارمەن كۇرەس» ماقساتىندا بارلىق ساندىق جۇيە مەن كامەرا «تور» پلاتفورماسىنا بىرىكتىرىلدى. بۇل پلاتفورما كولىكتەردىڭ قوزعالىسىن قاداعالاۋ، ىزدەۋدە جۇرگەن كولىكتەردى (ماركاسى، مودەلى، ءتۇسى بويىنشا) انىقتاۋ، اگرەسسيۆتى جۇرگىزۋشىلەردى باقىلاۋ، ۇزدىكسىز 8 ساعاتتان استام جۇرگەن شارشاعان جۇرگىزۋشىلەردى انىقتاۋ مىندەتتەرىن اتقارادى. سونىمەن قاتار كولىك مينيسترلىگىمەن بىرلەسىپ، تاسجولداردا ورتاشا جىلدامدىقتى باقىلاۋ ەنگىزىلدى، - دەيدى ول.
ايتا كەتەيىك، ەلىمىزدە جول اپاتىنان زارداپ شەككەن جاندارعا وتەماقى كولەمى ارتۋى مۇمكىن.