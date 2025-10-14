قازاقستاندا جۇرگىزۋشى كۋالىگىنەن چيپ الىنىپ تاستالادى
ىشكى ىستەر مينيسترلىگى اكىمشىلىك پوليتسيا كوميتەتى ءتوراعاسى ورىنباسارى الىبەك كەڭەسبايەۆ جۇرگىزۋشى كۋالىكتەرىنەن چيپتى الىپ تاستاۋ جوسپارلانىپ وتىرعانىن مالىمدەدى.
الايدا قۇجاتتىڭ باعاسى وزگەرمەيدى، سەبەبى مەملەكەتتىك باج سالىعىنىڭ مولشەرى سالىق كودەكسىندە بەكىتىلگەن.
-جۇرگىزۋشى كۋالىگىن بەرۋ ءۇشىن مەملەكەتتىك باج سالىعى سالىق كودەكسىندە بەلگىلەنگەن. ول بۇرىنعىسىنشا قالادى، ويتكەنى تولەم قۇجاتتى بەرۋ پروتسەسى ءۇشىن الىنادى، - دەدى كەڭەسبايەۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، چيپتىڭ قاجەتتىلىگى جويىلعان، سەبەبى جول پوليتسياسى قىزمەتكەرلەرى بارلىق دەرەكتەردى مەملەكەتتىك بازالاردان ونلاين رەجيمىندە الا الادى. ەندى جۇرگىزۋشىگە كۋالىكتى وزىمەن بىرگە الىپ ءجۇرۋ مىندەتتى ەمەس.
- بارلىق اقپارات - جۇرگىزۋشى كۋالىگى، ساقتاندىرۋ، تەحنيكالىق بايقاۋ مالىمەتتەرى - دەرەكتەر بازاسىندا بار. سوندىقتان ونى چيپكە ەنگىزۋدىڭ قاجەتتىلىگى جوق. تەحنولوگيالار دامىپ كەلەدى، - دەپ ءتۇسىندىردى ول.
بۇرىن بەرىلگەن جۇرگىزۋشى كۋالىگىنىڭ مەرزىمى اياقتالعانشا جارامدى بولىپ قالا بەرەدى. ال چيپسىز جاڭا كۋالىكتەردى ىشكى ىستەر مينيسترلىگى 2026 -جىلدىڭ ءبىرىنشى جارتىسىندا بەرە باستايدى. قۇجاتتىڭ ديزاينى وزگەرىسسىز قالادى. سونداي-اق جۇرگىزۋشى كۋالىگىندە ادام ولىمىنەن كەيىنگى دونورلىق تۋرالى اقپارات ورنالاستىرىلمايدى.
