    قازاقستاندا جۇرگىزۋشى كۋالىگىنەن چيپ الىنىپ تاستالادى

    ىشكى ىستەر مينيسترلىگى اكىمشىلىك پوليتسيا كوميتەتى ءتوراعاسى ورىنباسارى الىبەك كەڭەسبايەۆ جۇرگىزۋشى كۋالىكتەرىنەن چيپتى الىپ تاستاۋ جوسپارلانىپ وتىرعانىن مالىمدەدى.

    куәлік
    Фото: Kazinform

    الايدا قۇجاتتىڭ باعاسى وزگەرمەيدى، سەبەبى مەملەكەتتىك باج سالىعىنىڭ مولشەرى سالىق كودەكسىندە بەكىتىلگەن. 
    -جۇرگىزۋشى كۋالىگىن بەرۋ ءۇشىن مەملەكەتتىك باج سالىعى سالىق كودەكسىندە بەلگىلەنگەن. ول بۇرىنعىسىنشا قالادى، ويتكەنى تولەم قۇجاتتى بەرۋ پروتسەسى ءۇشىن الىنادى، - دەدى كەڭەسبايەۆ.

    ونىڭ ايتۋىنشا، چيپتىڭ قاجەتتىلىگى جويىلعان، سەبەبى جول پوليتسياسى قىزمەتكەرلەرى بارلىق دەرەكتەردى مەملەكەتتىك بازالاردان ونلاين رەجيمىندە الا الادى. ەندى جۇرگىزۋشىگە كۋالىكتى وزىمەن بىرگە الىپ ءجۇرۋ مىندەتتى ەمەس.

    - بارلىق اقپارات - جۇرگىزۋشى كۋالىگى، ساقتاندىرۋ، تەحنيكالىق بايقاۋ مالىمەتتەرى - دەرەكتەر بازاسىندا بار. سوندىقتان ونى چيپكە ەنگىزۋدىڭ قاجەتتىلىگى جوق. تەحنولوگيالار دامىپ كەلەدى، - دەپ ءتۇسىندىردى ول.

    بۇرىن بەرىلگەن جۇرگىزۋشى كۋالىگىنىڭ مەرزىمى اياقتالعانشا جارامدى بولىپ قالا بەرەدى. ال چيپسىز جاڭا كۋالىكتەردى ىشكى ىستەر مينيسترلىگى 2026 -جىلدىڭ ءبىرىنشى جارتىسىندا بەرە باستايدى. قۇجاتتىڭ ديزاينى وزگەرىسسىز قالادى. سونداي-اق جۇرگىزۋشى كۋالىگىندە ادام ولىمىنەن كەيىنگى دونورلىق تۋرالى اقپارات ورنالاستىرىلمايدى.

    ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ىشكى ىستەر مينيسترلىگى قازاقستاندا الكوگولدى ونلاين ساتۋعا تىيىم سالۋدى ۇسىنعان بولاتىن.

