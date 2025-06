قازاقستاندا جۋرناليستيكا ماماندىعى قالاي وقىتىلادى

جىل سايىن مىڭنان استام «بولاشاق جۋرناليست» ديپلوم الادى

قازىرگى ۋاقىتتا ەلىمىزدىڭ 33 جوعارى وقۋ ورنى «جۋرناليستيكا جانە اقپارات» باعىتى بويىنشا كادرلاردى دايارلايدى. 2024-2025 وقۋ جىلىندا اتالعان باعىت بويىنشا 5881 ادام باكالاۆرياتتا، 287 ادام - ماگيستراتۋرادا جانە 73 ادام - دوكتورانتۋرادا وقىپ جاتىر.

ولاردىڭ ىشىندە 2 342 ستۋدەنت مەملەكەتتىك ءبىلىم بەرۋ تاپسىرىسى نەگىزىندە وقيدى.

- 2024-جىلى 1267 ادام «جۋرناليستيكا جانە اقپارات» باعىتى بويىنشا وقۋىن اياقتاعان (باكالاۆريات - 1267 ادام، ماگيستراتۋرا - 166 ادام، دوكتورانتۋرا - 11 ادام). قازىرگى ۋاقىتتا ءبىلىم بەرۋ مازمۇنىن جاڭارتۋ، وقۋ باعدارلامالارىن يكەمدى ەتۋ باعىتىندا جۇمىستار جۇرگىزىلۋدە. بولاشاقتا ەڭبەك نارىعىنىڭ سۇرانىسىن ەسكەرىپ، قىسقا مەرزىمدى كاسىبي باعدارلامالار مەن قۇزىرەتتىلىككە نەگىزدەلگەن مودۋلدىك جۇيەلەردى ەنگىزۋ مۇمكىندىگى قاراستىرىلىپ جاتىر، − دەپ جازىلعان مينيسترلىكتىڭ رەسمي جاۋابىندا.

سونىمەن بىرگە، مەديا سالاسىنا كەلەتىن كادرلاردىڭ ساپاسىن ارتتىرۋ ءۇشىن وندىرىستىك پراكتيكانى جاڭعىرتۋ، مەديا ۇيىمدارمەن ارىپتەستىكتى كەڭەيتۋ، جوو مەن نارىقتىڭ بايلانىسىن كۇشەيتۋ، مەدياشەبەرحانالار مەن زەرتحانالار اشۋ كوزدەلگەن.

سالالىق باعىتتار قالاي وقىتىلادى

سونىمەن بىرگە، «جۋرناليستيكا جانە اقپارات» ماماندىعى بويىنشا 105 ءبىلىم بەرۋ باعدارلاماسى ازىرلەنگەن. وندا تەلەراديوجۋرناليستيكا، تسيفرلىق مەديا، Data-جۋرناليستيكا، IT- جۋرناليستيكا، موبيلوگرافيا سەكىلدى سالالىق باعىتتار ەنگىزىلۋدە.

مىسالى Astana IT University «سيفرلىق جۋرناليستيكا» ، «ىT- جۋرناليستيكا» باعدارلامالارىن، ءال- فارابي اتىنداعى قازۇۋ - ماگيستراتۋرا دەڭگەيىندە «Data-جۋرناليستيكا»، قوجا احمەت ياساۋي اتىنداعى حالىقارالىق قازاق- تۇرىك ۋنيۆەرسيتەتى - «جۋرناليستيكا»، «سيفرلىق مەديا»، «تەلەراديوجۋرناليستيكا» باعىتتارىن قوسقان.

- سيفرلىق ترانسفورماتسيا مەن جاساندى ينتەللەكتىنىڭ دامۋىنا وراي ءبىلىم بەرۋ مازمۇنى ۇنەمى جاڭارتىلىپ وتىر. ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارىنا «ۆەب-جۋرناليستيكا جانە ترانسفورماتسيا»، «قازىرگى مەديا تەحنولوگيالار»، «اقپارات نارىعىنىڭ كونيۋنكتۋراسى»، «ترانسمەديا ستوريتەللينگ»، «مەديا زەرتتەۋ ادىستەرى» پاندەرى ەنگىزىلگەن. بۇل پاندەر جاساندى ينتەللەكت پەن تسيفرلىق قۇرالداردى ءتيىمدى قولدانا الاتىن زاماناۋي جۋرناليستەردى دايارلاۋعا باعىتتالعان.

249 مەديامامان «بولاشاق» باعدارلاماسىمەن ءبىلىم العان

2003-جىلدان 2025-جىلعا دەيىن «بولاشاق» باعدارلاماسى اياسىندا جۋرناليستيكا جانە مەديا سالاسى بويىنشا 249 مامان شەتەلدە ءبىلىم العان. ولاردىڭ باسىم بولىگى ماگيستراتۋرادا - 200 ادام، تاعىلىمدامادا - 25 ادام، باكالاۆرياتتا - 21 ادام جانە دوكتورانتۋرادا - 2 ادام وقىعان.

قازاقستاندىق مەدياماماندار ءبىلىم العان جەتەكشى وقۋ ورىندارى قاتارىندا Columbia University ،New York University ،University of Leeds ،University of Southern California, London School of Economics، م. ۆ. لومونوسوۆ اتىنداعى م م ۋ بار.

مەملەكەتتەر بويىنشا، ولار ۇلى بريتانيا (123 ادام)، ا ق ش (89)، رەسەي (22)، گەرمانيا، قىتاي، پولشا، اۆستراليا، فرانسيا، يتاليا، چەحيا ەلدەرىن تاڭداعان.

بۇعان دەيىن ەلدەگى بىرنەشە ب ا ق- تىڭ رەداكتورى جاساندى ينتەللەكت ەلدەگى جۋرناليستەردىڭ جۇمىسىنا قالاي ىقپال ەتكەنىن ايتىپ بەرگەن ەدى.

2019-جىلى پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ جۋرناليستەردىڭ كاسىبي مەرەكەسىن بەكىتۋ جونىندە ۇكىمەتكە تاپسىرما بەرگەن بولاتىن. ۇكىمەتتىڭ ءتيىستى قاۋلىسى جاريالانىپ، 28-ماۋسىم كۇنى بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارى قىزمەتكەرلەرىنىڭ مەرەكەسى اتالىپ وتەتىن بولدى.