قازاقستاندا جۇك كولىكتەرىنىڭ قوزعالىسىنا شەكتەۋ قويىلماق
استانا. قازاقپارات - ەلىمىزدە سالماعى 25 توننادان اساتىن جۇك كولىكتەرىنىڭ رەسپۋبليكالىق جانە وڭىرلىك ماڭىزى بار جولداردا جۇرۋىنە كەزەڭ-كەزەڭمەن تىيىم سالۋ جوسپارلانىپ وتىر.
بۇل جايىندا كولىك سالاسىنىڭ باسشىسى نۇرلان ساۋرانبايەۆ مالىمدەدى.
ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، قازاقستانداعى كوپتەگەن جولدار ءبىر وسكە 8 توننادان ارتىق جۇكتەمەنى كوتەرۋگە ارنالماعان. ال، مىسالى، Howo سەكىلدى كارەرلىك اۋىر تەحنيكالاردىڭ سالماعى كەي جاعدايدا 60 تونناعا دەيىن جەتەدى.
وسىنداي تەحنيكا جولعا شىققاندا، ءبىر جىلدىڭ ىشىندە تراسسانىڭ ساپاسىن تولىقتاي قۇلدىراتىپ جىبەرەدى. 1 تريلليون تەڭگەگە سالىنعان جولدىڭ ءبىر-اق كۇندە بۇلىنگەنى دۇرىس ەمەس. بۇل كولىكتەر ءوز سالماعى بويىنشا تەمىرجول ۆاگونىمەن پارا-پار، سوندىقتان ولار اسفالت توسەلگەن ماگيسترالداردا جۇرمەۋى ءتيىس، - دەدى مينيستر.
رەسمي دەرەكتەرگە سايكەس، ەلىمىزدە وسىنداي ساناتتاعى 36 مىڭنان استام تەحنيكا تىركەلگەن.
بۇرىن مۇنداي كولىكتەر جاپپاي ساتىپ الىنعاندىقتان، شەكتەۋدى بىردەن ەنگىزۋ دۇرىس بولمايدى دەگەن شەشىم قابىلداندى. تىيىم الدىمەن ءىرى قالالاردا، كەيىن وبلىس ورتالىقتارىندا كۇشىنە ەنەتىن بولادى. استانا كوشەلەرىندە دە اۋىر جۇك ماشينالارى قوزعالىسىنا بايلانىستى پروبلەما بار. سول سەبەپتى ورتا جولىن تاۋىپ، كەزەڭ- كەزەڭمەن شەكتەۋ قويۋدى ءجون كوردىك. ال تولىق شەكتەۋ 2027-جىلدىڭ 1-قاڭتارىندا كۇشىنە ەنۋى ىقتيمال، - دەدى نۇرلان ساۋرانبايەۆ.