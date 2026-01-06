قازاقستاندا «جاسىل» گەنەراتسيا ۇلەسى 7 پايىزعا جەتتى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان جاڭارتىلاتىن ەنەرگيا كوزدەرى (ج ە ك) سالاسى تۇراقتى دامىپ كەلەدى. بۇگىندە ەلىمىزدە جالپى بەلگىلەنگەن قۋاتى 3,5 گيگاۆاتتتى قۇرايتىن 162 جەك نىسانى جۇمىس ىستەيدى.
ونىڭ ىشىندە: 67 جەل ەلەكتر ستانسياسى، 49 كۇن ەلەكتر ستانسياسى، 43 سۋ ەلەكتر ستانسياسى جانە 3 بيوگاز ەلەكتر ستانسياسى بار. بۇل تۋرالى ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى ءمالىم ەتتى.
2025-جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا «تازا» گەنەراتسيانىڭ ۇلەسى %7 عا جەتىپ، ورنىقتى ەنەرگەتيكالىق تەڭگەرىمگە قاراي وڭ ديناميكانى كورسەتتى. ايتا كەتەيىك، 2024-جىلى جەك ۇلەسى ەلدەگى ەلەكتر ەنەرگياسىنىڭ جالپى ءوندىرىسىنىڭ %6,43 ىن قۇراعان بولاتىن.
- 2025-جىلى جالپى قۋاتى 503 مۆت بولاتىن 9 جاڭا جەك نىسانى پايدالانۋعا بەرىلدى. ونىڭ ىشىندە: 5 جەل ەلەكتر ستانسياسى - 387 مۆت، 3 كۇن ەلەكتر ستانسياسى - 90 مۆت، 1 سۋ ەلەكتر ستانسياسى - 26 مۆت، - دەلىنگەن حابارلامادا.
جاڭا نىساندار قاراعاندى، ۇلىتاۋ، اقتوبە، جەتىسۋ، قىزىلوردا جانە ماڭعىستاۋ وبلىستارىندا ورنالاسقان.
ج ە ك نارىعىن دامىتۋدىڭ ماڭىزدى بولىگى - 2024-2027-جىلدارعا ارنالعان جالپى قۋاتى 6,7 گۆت بولاتىن جوسپار شەڭبەرىندە وتكىزىلەتىن اۋكسيوندار. 2025-جىلعى جەلتوقسان ايىنداعى جاعداي بويىنشا شامامەن 4 گۆت قۋات بولىنگەن، بۇل ينۆەستورلاردىڭ جوعارى قىزىعۋشىلىعىن جانە «جاسىل» گەنەراتسيا نارىعىنىڭ بەلسەندى ەكەنىن كورسەتەدى.
Total Eren ،Masdar ،China Power International Holding ،China Energy سياقتى ستراتەگيالىق ينۆەستورلاردىڭ قاتىسۋىمەن حالىقارالىق جوبالار جۇزەگە اسىرىلاتىن بولادى.
جالپى العاندا، 2035-جىلعا دەيىن قازاقستاندا 8 گ ۆ ت- تان استام جەك قۋاتتارىن ىسكە اسىرۋ جوسپارلانعان. بۇل ەلىمىزدىڭ تۇراقتى «جاسىل» ەنەرگەتيكاعا كوشۋ، ەنەرگەتيكالىق قاۋىپسىزدىكتى نىعايتۋ جانە ۇلتتىق ەنەرگوجۇيەنىڭ تۇراقتىلىعىن ارتتىرۋ باعىتىنداعى جۇيەلى ساياساتىن ايقىندايدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، باكۋدەگى سامميتتە قازاقستان جاسىل ەنەرگەتيكاعا شامامەن 3,7 ميلليارد دوللار ينۆەستيتسيا تارتقان ەدى.