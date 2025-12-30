قازاقستاندا جاسى ۇلكەن ستۋدەنتتەردىڭ سانى ەكى ەسەگە ارتتى
استانا. قازاقپارات - 2025-2026 وقۋ جىلىنىڭ باسىندا قازاقستاننىڭ جوعارى وقۋ ورىندارىندا جاسى 60-تان اسقان 96 ادام ءبىلىم الىپ ءجۇر. بۇل وتكەن وقۋ جىلىمەن سالىستىرعاندا ەكى ەسە كوپ.
مالىمەتتە اتاپ وتىلگەندەي، بۇل ساناتقا ماگيستراتۋرا، دوكتورانتۋرا، رەزيدەنتۋرا باعدارلامالارىندا وقيتىندار كىرمەيدى. ياعني، تەك باكالاۆريات دەڭگەيىندە ءبىلىم الىپ جاتقان ستۋدەنتتەر.
ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى دەرەكتەرىنە سايكەس، 60 جاستان اسقان ستۋدەنتتەر سانى 2009 -جىلدان بەرى ەڭ جوعارى دەڭگەيگە جەتكەن. ءدال سول جىلى بۇل جاس ساناتى العاش رەت رەسمي ستاتيستيكادا جەكە كورسەتكىش رەتىندە تىركەلە باستاعان.
قازىرگى 96 ستۋدەنتتىڭ ۇشتەن ەكىسى، ياعني 63 ادام شىمكەنت قالاسىنداعى جەكەمەنشىك جوعارى وقۋ ورىندارىندا ءبىلىم الىپ ءجۇر. ولاردىڭ باسىم بولىگى - ايەلدەر، اتاپ ايتقاندا 41 ستۋدەنت. الماتى قالاسىندا وسى جاس ساناتىنداعى 14 ستۋدەنت تىركەلگەن، ولاردىڭ 12- ءسى ايەل ادام.
سونىمەن قاتار جاسى 60-تان اسقان ستۋدەنتتەردىڭ ۇلەسى جالپى ستۋدەنتتەر سانىنىڭ نەبارى 0,01 پايىزىن عانا قۇرايدى. الايدا جاسى 35-تەن اسقان ستۋدەنتتەر الدەقايدا كوپ. ەل بويىنشا بۇل ساناتتا 22,8 مىڭ ادام وقيدى، بۇل جوعارى وقۋ ورىندارىنداعى بارلىق ستۋدەنتتەردىڭ 3,4 پايىزىنا تەڭ.
جاسى 35-تەن اسقان ستۋدەنتتەر سانى بويىنشا دا شىمكەنت قالاسى الدا تۇر. مۇندا 3,8 مىڭ ادام نەمەسە قالاداعى بارلىق ستۋدەنتتەردىڭ 4,1 پايىزى وسى جاس ساناتىنا جاتادى. ودان كەيىن الماتى قالاسى - 3,4 مىڭ ستۋدەنت (1,6 پايىز)، ال باتىس قازاقستان وبلىسىندا جاسى 35-تەن اسقان ستۋدەنتتەر سانى 3,3 مىڭعا جۋىقتاپ، وڭىردەگى بارلىق ستۋدەنتتەردىڭ 12,3 پايىزىن قۇراپ وتىر.
ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، بۇل ءۇردىس ءومىر بويى ءبىلىم الۋ تۇجىرىمداماسىنىڭ بىرتىندەپ قالىپتاسىپ كەلە جاتقانىن جانە ەرەسەك جاستا دا جاڭا ماماندىق مەڭگەرۋگە دەگەن سۇرانىستىڭ ارتقانىن كورسەتەدى.
ايتا كەتەيىك، قازاقستاندىق ستۋدەنت الەمدىك دەڭگەيدەگى جاساندى ينتەللەكت بايقاۋىندا ءبىرىنشى ورىن الدى.