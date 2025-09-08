ق ز
    11:27, 08 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    قازاقستاندا جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگى قۇرىلادى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ۇكىمەتكە ەكونوميكانىڭ بارلىق سالاسىن جاڭعىرتۋ ءۇشىن جاپپاي جاساندى ينتەللەكتىنى ەنگىزۋ قاجەتتىگىن تاپسىردى.

    Фото: Видеодан алынған скрин

    - قازىرگى قۇزىرلى مينيسترلىكتىڭ نەگىزىندە جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگىن قۇرۋ قاجەت دەپ سانايمىن. جاڭا مينيسترلىكتى پرەمەر- ءمينيستردىڭ ورىنباسارى دەڭگەيىندەگى مامان باسقارۋى قاجەت. ۇكىمەت ەكونوميكانىڭ بارلىق سالاسىن جاڭعىرتۋ ءۇشىن جاپپاي جاساندى ينتەللەكتىنى ەنگىزۋ قاجەت، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستان حالقىنا جولداۋىندا.

    مەملەكەت باسشىسىنىڭ مالىمدەۋىنشە، قازاقستاندى باسەكەگە قابىلەتتى ەل رەتىندە تانىتامىز دەسەك جۇمىستى جاڭا تاسىلمەن جۇرگىزۋ كەرەك.

    بۇعان دەيىن پرەزيدەنت قازاقستان ءۇش جىلدىڭ ىشىندە جاپپاي سيفرلىق ەل بولۋى كەرەكتىگىن ايتتى.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
