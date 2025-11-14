ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    14:41, 14 - قاراشا 2025 | GMT +5

    قازاقستاندا جالعان بانكنوتالار انىقتالدى

    استانا. قازاقپارات - بيىل ۇلتتىق بانك پەن ەكىنشى دەڭگەيلى بانكتەر قارجى اينالىمىندا جۇرگەن 138 جالعان تولەم قۇرالىن انىقتادى. ونىڭ ۇشەۋى مونەتا، قالعانى - بانكنوت. 

    Алматыда «Сақ стилі» банкноталарының көрмесі ашылды
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

     جالپى سوماسى 690 مىڭ تەڭگە قولدان جاسالعان. بۇل بىلتىرعى ءدال وسى كەزەڭمەن سالىستىرعاندا ەكى جارىم ەسە كوپ. زاڭسىز بانكنوتتاردىڭ ەڭ كوپ نومينالى 5 مىڭ تەڭگە. ودان كەيىن 10 مىڭ مەن 2 مىڭدىق تۇر. الاياقتار جالعان اقشانى باسىپ شىعارۋ ءۇشىن كوبىنە قاراپايىم باسپا قاعازىن قولدانعان.

    قوعام زاڭ جانە قۇقىق
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
