    12:06, 02 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    قازاقستاندا جاڭا كونستيتۋتسياعا بايلانىستى ءبىرقاتار زاڭ ازىرلەنەدى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا جاڭا كونستيتۋتسيانى ىسكە اسىرۋ اياسىندا زاڭنامانى جاڭارتۋ جۇمىسى باستالدى. بۇل تۋرالى پرەزيدەنت اكىمشىلىگى باسشىسىنىڭ بۇيرىعىندا كورسەتىلگەن.

    Ата Заң
    Фото: Ақорда

    قۇجاتقا سايكەس، الداعى ۋاقىتتا ءبىرقاتار كونستيتۋتسيالىق زاڭ جوباسى ازىرلەنۋى ءتيىس. اتاپ ايتقاندا، «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى تۋرالى»، «قازاقستان حالىق كەڭەسى تۋرالى»، «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ استاناسىنىڭ مارتەبەسى تۋرالى» جانە «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اكىمشىلىك-اۋماقتىق قۇرىلىسى تۋرالى» زاڭ جوبالارىن 2026 -جىلعى ءساۋىر ايىنىڭ سوڭىنا دەيىن دايىنداۋ جوسپارلانىپ وتىر.

    سونىمەن قاتار ۇكىمەتكە، ورتالىق جانە جەرگىلىكتى مەملەكەتتىك ورگاندارعا قولدانىستاعى نورماتيۆتىك قۇقىقتىق اكتىلەردى جاڭا كونستيتۋتسيا تالاپتارىنا سايكەستەندىرۋ تاپسىرىلدى. بۇل جۇمىس 2026 -جىلعى 1-شىلدەگە دەيىن اياقتالۋى ءتيىس.

    بۇدان بولەك، ۇكىمەت كونستيتۋتسيانى كەڭىنەن ءتۇسىندىرۋ جانە ناسيحاتتاۋ جونىندەگى جوسپاردى 7 - ساۋىرگە دەيىن بەكىتۋى قاجەت.

    قۇجاتتا قۇرىلىمدىق بولىمشەلەرگە جۇكتەلگەن مىندەتتەردىڭ ۋاقتىلى ءارى تولىق ورىندالۋىن قامتاماسىز ەتۋ تاپسىرىلعان. ايتا كەتەيىك، ۇكىمەتتە جاڭا كونستيتۋتسيا نورمالارىن جۇزەگە اسىرۋ جولدارى تالقىلاندى.

