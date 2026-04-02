قازاقستاندا جاڭا كونستيتۋتسياعا بايلانىستى ءبىرقاتار زاڭ ازىرلەنەدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا جاڭا كونستيتۋتسيانى ىسكە اسىرۋ اياسىندا زاڭنامانى جاڭارتۋ جۇمىسى باستالدى. بۇل تۋرالى پرەزيدەنت اكىمشىلىگى باسشىسىنىڭ بۇيرىعىندا كورسەتىلگەن.
قۇجاتقا سايكەس، الداعى ۋاقىتتا ءبىرقاتار كونستيتۋتسيالىق زاڭ جوباسى ازىرلەنۋى ءتيىس. اتاپ ايتقاندا، «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى تۋرالى»، «قازاقستان حالىق كەڭەسى تۋرالى»، «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ استاناسىنىڭ مارتەبەسى تۋرالى» جانە «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اكىمشىلىك-اۋماقتىق قۇرىلىسى تۋرالى» زاڭ جوبالارىن 2026 -جىلعى ءساۋىر ايىنىڭ سوڭىنا دەيىن دايىنداۋ جوسپارلانىپ وتىر.
سونىمەن قاتار ۇكىمەتكە، ورتالىق جانە جەرگىلىكتى مەملەكەتتىك ورگاندارعا قولدانىستاعى نورماتيۆتىك قۇقىقتىق اكتىلەردى جاڭا كونستيتۋتسيا تالاپتارىنا سايكەستەندىرۋ تاپسىرىلدى. بۇل جۇمىس 2026 -جىلعى 1-شىلدەگە دەيىن اياقتالۋى ءتيىس.
بۇدان بولەك، ۇكىمەت كونستيتۋتسيانى كەڭىنەن ءتۇسىندىرۋ جانە ناسيحاتتاۋ جونىندەگى جوسپاردى 7 - ساۋىرگە دەيىن بەكىتۋى قاجەت.
قۇجاتتا قۇرىلىمدىق بولىمشەلەرگە جۇكتەلگەن مىندەتتەردىڭ ۋاقتىلى ءارى تولىق ورىندالۋىن قامتاماسىز ەتۋ تاپسىرىلعان. ايتا كەتەيىك، ۇكىمەتتە جاڭا كونستيتۋتسيا نورمالارىن جۇزەگە اسىرۋ جولدارى تالقىلاندى.