    15:59, 20 - قاراشا 2025 | GMT +5

    قازاقستاندا حالىقتى تۇماۋعا قارسى تەگىن ۆاكسينالاۋ 40 پايىزعا جەتكىزىلمەك

    استانا. قازاقپارات - 2027-جىلى قازاقستاندا تۇماۋعا قارسى وتاندىق ۆاكسينانى جاپپاي ءوندىرۋ جوسپارلانىپ وتىر. بۇل تۋرالى دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى اقمارال ءالنازاروۆا ءمالىم ەتتى.

    вакцина
    Сурат: ҚР Соғлиқни сақлаш вазирлиги

    - تۇماۋعا قارسى ۆاكسينانى رەسەيدەن جەتكىزەمىز. تۇماۋدىڭ تارالۋىنا قاتىستى ءتيىستى تالداۋ جاساپ، قاي ۆيرۋسقا ءتيىمدى اسەر ەتەتىن ەكپەنى الدىرامىز. بىلتىر جانە بيىل جەتكىزىلگەن ۆاكتسينانىڭ تيىمدىلىگى 90 پايىزدان جوعارى، - دەدى ا. ءالنازاروۆا Kazinform تىلشىسىنە بەرگەن سۇحباتىندا.

    سونىمەن قاتار ول تۇماۋعا قارسى ەكپەنى قازاقستان اۋماعىندا جاساۋ جوسپارى جۇزەگە اسىپ جاتقانىن ايتتى.

    - بۇگىندە سەرتيفيكاتتاۋ بويىنشا جۇمىستار ءجۇرىپ جاتىر. 2027-جىلى تۇماۋعا قارسى وتاندىق ۆاكسينانى شىعارىپ، وزىمىزدە وندىرەتىن بولساق، حالىقتىڭ 30-40 پايىزىنا دەيىن تەگىن ەكپەمەن قامتاماسىز ەتۋگە مۇمكىندىك بولادى. سوندىقتان مينيسترلىك الدىندا وسىنداي مىندەت تۇر، - دەدى ۆەدومستۆو باسشىسى.

    ايتا كەتەيىك، قازىر ەل حالقىنىڭ 10-11 پايىزى جىل سايىن تۇماۋعا قارسى ۆاكسينالاۋمەن قامتىلىپ كەلەدى.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
