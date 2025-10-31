قازاقستاندا شەتەلدىك ينۆەستورلار قانداي جاڭا زاۋىتتار سالىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ KGIR-2025 جاھاندىق ينۆەستيتسيالار جونىندەگى دوڭگەلەك ۇستەلدە ەلىمىزدە ءوز جوبالارىن جۇزەگە اسىرىپ جاتقان الەمدىك كومپانيالار تۋرالى ايتىپ بەردى.
ۇكىمەت باسشىسى قازاقستان ۇزاق مەرزىمدى ينۆەستيتسيالار ءۇشىن اشىق مەملەكەت بولىپ قالا بەرەدى. ينۆەستورلارمەن سەنىمدى ديالوگ ورناتۋ - ەلدىڭ ينۆەستيتسيالىق ساياساتىنىڭ اجىراماس بولىگى.
- وسى تۇرعىدا ءوزارا ءتيىمدى ىنتىماقتاستىعىمىزدىڭ ناقتى مىسالدارىن كەلتىرسەم دەيمىن. بۇگىن ارامىزدا Fufeng Group ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى مىرزا لي سيۋەچۋن وتىر. ءدال ءبىر جىل بۇرىن، 7-دوڭگەلەك ۇستەلدە ءبىز جۇگەرىنى تەرەڭ وڭدەۋ بويىنشا اگروپارك قۇرۋ جوباسى تۋرالى كەلىسىمگە كەلدىك. بار بولعانى بىرنەشە ايدان كەيىن كومپانيا قۇرىلىستى باستاپ كەتتى، جاقىن ۋاقىتتا كاسىپورىن ىسكە قوسىلادى، - دەدى پرەمەر-مينيستر.
سونىمەن بىرگە، و. بەكتەنوۆ PepsiCo كومپانياسىمەن ستراتەگيالىق ارىپتەستىكتى ەرەكشە اتاپ ءوتتى.
- وتكەن جىلدىڭ جازىندا ءبىز داۆيد مانزيني مىرزامەن (PepsiCo كومپانياسىنىڭ رەسەي، بەلارۋس، كاۆكاز جانە ورتالىق ازيا وڭىرلەرى بويىنشا پرەزيدەنتى) الماتى وبلىسىندا تۇزدى تىسكەباسارلار شىعاراتىن زاۋىت سالۋ پەرسپەكتيۆاسىن تالقىلادىق. قازىرگى ۋاقىتتا جوبا قارقىندى ىسكە اسىرىلۋدا جانە كەلەسى جىلدىڭ باسىندا كاسىپورىن ىسكە قوسىلادى، - دەدى و. بەكتەنوۆ.
پرەمەر-مينيستر سونداي-اق Dalian Hesheng Holding Group ديرەكتورلار كەڭەسى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى يۋي يۋيفەيگە ىقىلاس كورسەتتى جانە كومپانيانىڭ ءبيدايدى تەرەڭ وڭدەيتىن زاۋىت قۇرىلىسىن باستاپ كەتكەنىن اتاپ ءوتتى.
- مۇندا يسپاندىق Roca Group كومپانياسىنىڭ ايماقتىق پرەزيدەنتى ەرناندەس مىرزا دا قاتىسىپ وتىر. كەشە عانا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ Roca Group كومپانياسىنىڭ زاماناۋي سانيتارلىق تەحنيكا ءوندىرۋ باستامالارىمەن تانىستى. جاڭا كاسىپورىن ەكسپورتقا باعىتتالعان جوعارى ساپالى ءونىم شىعارماق. ينۆەستور جاقىن ۋاقىتتا وسى بىرەگەي جوبانىڭ قۇرىلىسىن باستايدى، - دەدى ول.
ۇكىمەت باسشىسى سونداي-اق Lihua Group كومپانياسى تۇركىستان وبلىسىنداعى TURAN ارنايى ەكونوميكالىق ايماعىندا ماقتا-توقىما كلاستەرىن قۇرۋ جوباسىن باستاعانىن حابارلادى.
- شەتەلدىك ينۆەستورلاردىڭ قاتىسۋىمەن جۇزەگە اسقان ءىرى جوبالاردىڭ ءبىرى - جۋىردا اشىلعان KIA Qazaqstan اۆتوموبيل زاۋىتى. مۇنداي اۋقىمدى جوبانى KIA كورپوراتسياسى نەبارى ەكى جىلدا ىسكە اسىردى، بۇل ءبىزدىڭ ىنتىماقتاستىعىمىزدىڭ جوعارى دەڭگەيى مەن ساپاسىن كورسەتەدى. كورىپ وتىرعاندارىڭىزداي، مەن اتاعان جوبالار ەلىمىزدە قول جەتكىزىلگەن كەلىسىمدەردىڭ ناقتى وندىرىستىك نىساندارعا اينالىپ جاتقانىن ايقىن دالەلدەيدى. بارشاڭىزدى قازاقستانداعى بيزنەس مۇمكىندىكتەرىن تولىق پايدالانۋعا شاقىرامىن. ءبىز جوبالاردى ىسكە اسىرۋدىڭ بارلىق كەزەڭىندە جان-جاقتى قولداۋ كورسەتۋگە دايىنبىز، - دەپ تۇيىندەدى و. بەكتەنوۆ.
ايتا كەتەيىك، قازاقستان شىعىس پەن باتىس اراسىنداعى گەوساياسي جانە گەوەكونوميكالىق كوپىر بولىپ، كولىك پەن ەنەرگەتيكا سالاسىنداعى جاڭا دالىزدەردىڭ نەگىزگى تورابىنا اينالدى.
بۇعان دەيىن «استانا» حالىقارالىق قارجى ورتالىعىنىڭ باسقارۋشىسى رەنات بەكتۇروۆ ەلىمىزدىڭ تاۋ-كەن سالاسىنا قانداي ينۆەستورلار كەلىپ جاتقانىن ايتتى.