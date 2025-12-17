قازاقستاندا ەشكىم كاسىبي قىزمەتى ءۇشىن قۋدالاۋعا ۇشىرامايدى - ايدا بالايەۆا
استانا. KAZINFORM - پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆا سوڭعى كۇندەرى قازاقستاندا كەيبىر قىلمىستىق ىستەرگە حالىقارالىق نازار اۋدارتۋ ماقساتىندا «ازاپتاۋ» تۋرالى نەگىزسىز اقپاراتتار ادەيى تاراتىلىپ جاتقانىن ايتتى. بۇل تۋرالى ول الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا جازدى.
- بۇگىن Human Rights Watch حالىقارالىق ۇيىمى «قازاقستاندا جۋرناليستەرگە قىسىم كورسەتۋدى توقتاتۋعا» شاقىردى. الايدا بۇل ۇندەۋ ناقتى جاعدايدى تولىق بىلمەۋدەن تۋىنداعانى انىق. سوڭعى كۇندەرى قازاقستاندا كەيبىر قىلمىستىق ىستەرگە حالىقارالىق نازار اۋدارتۋ ماقساتىندا «ازاپتاۋ» تۋرالى نەگىزسىز اقپاراتتار ادەيى تاراتىلىپ جاتىر. اتالعان ىستەر بويىنشا جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلعانداردىڭ اراسىندا مەديا سالاسىنىڭ وكىلدەرى دە بار، - دەپ جازدى ايدا بالايەۆا.
2022-جىلدان باستاپ ەلىمىزدە مەديا جانە اقپارات سالاسىنداعى زاڭنامانى جەتىلدىرۋگە باعىتتالعان جۇيەلى رەفورمالار جۇزەگە اسىپ كەلەدى.
- بۇل وزگەرىستەر جۋرناليستەردىڭ كاسىبي مارتەبەسىن كوتەرۋگە جانە ولاردىڭ قۇقىقتىق تۇرعىدا قورعالۋىنا باعىتتالعان. سوعان قاراماستان، كەيىنگى ۋاقىتتا اقپاراتتىق كەڭىستىكتە جۋرناليستەر مەن ب ا ق- قا «جۇيەلى قىسىم كورسەتىلىپ جاتىر» دەگەن مالىمدەمەلەر جيى ايتىلىپ جاتىر. كەيبىر قىلمىستىق ىستەردىڭ فيگۋرانتتارى مەن ولاردىڭ قورعاۋشىلارى تەرگەۋ بارىسىندا ازاپتاۋ بولعانى تۋرالى ايىپ تاعىپ ءجۇر. وسىنداي دالەلسىز مالىمدەمەلەر قوعامدى دا، شەتەلدىك قۇقىق قورعاۋ ۇيىمدارىن دا جاڭساق پىكىرگە جەتەلەپ وتىر، - دەدى ول.
مينيستر ادام قۇقىقتارىنىڭ بۇزىلۋى تۋرالى كەز كەلگەن تۇجىرىم ناقتى فاكتىلەرگە نەگىزدەلۋگە ءتيىس ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- ادام قۇقىقتارىنىڭ بۇزىلۋى تۋرالى كەز كەلگەن تۇجىرىم ناقتى فاكتىلەرگە، دالەلدەرگە جانە زاڭ تالاپتارىنا نەگىزدەلۋگە ءتيىس. ەموتسياعا نەمەسە قوعام نازارىن اۋدارۋعا باعىتتالعان ارەكەتتەرگە جول بەرىلمەۋى كەرەك. مەملەكەت ءسوز بوستاندىعى مەن ب ا ق ەركىندىگىن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كونستيتۋتسياسىندا جانە حالىقارالىق مىندەتتەمەلەردە بەكىتىلگەن نەگىزگى قۇندىلىقتار رەتىندە ۇستانادى. دەگەنمەن، ءسوز ەركىندىگى زاڭ تالاپتارىن ەلەمەۋگە نەمەسە جاۋاپكەرشىلىكتەن جالتارۋعا مۇمكىندىك بەرمەيدى. بۇل قاعيدا بارلىق قۇقىقتىق مەملەكەتتەرگە ورتاق، - دەدى ايدا بالايەۆا.
جۋرناليستەردىڭ قىزمەتىنە، باق جۇمىسىنا نەمەسە ناقتى قىلمىستىق ىستەرگە قاتىستى بارلىق ماسەلە زاڭ اياسىندا، پروتسەسسۋالدىق نورمالار تولىق ساقتالا وتىرىپ، كىناسىزدىك پرەزۋمپتسياسى مەن قورعاۋ قۇقىعى قامتاماسىز ەتىلە وتىرىپ قارالادى.
- قازاقستاندا ەشكىم كاسىبي قىزمەتى ءۇشىن قۋدالاۋعا ۇشىرامايدى. تەرگەۋ جانە پروتسەسسۋالدىق ارەكەتتەردى ءسوز بوستاندىعىنا قىسىم رەتىندە كورسەتۋ - قوعامدىق پىكىردى ادەيى بۇرمالاۋ. بۇل ىستەر بەلگىلى ءبىر كوزقاراستارعا نەمەسە رەداكسيالىق ساياساتقا ەمەس، جەكەلەگەن ازاماتتاردىڭ ناقتى قۇقىقتىق تالاپتارىنا بايلانىستى قارالىپ جاتىر جانە ولاردى ۋاكىلەتتى ورگاندار زاڭ شەڭبەرىندە تەكسەرىپ جاتىر. مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى ءوز قۇزىرەتى شەڭبەرىندە جۋرناليستەردىڭ قۇقىعىن قورعاۋعا جانە ىستەردىڭ ءادىل ءارى اشىق سوتتا قارالۋىنا بارلىق قاجەتتى جاعداي جاساۋعا دايىن. وسى ورايدا حالىقارالىق ۇيىمداردى، بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىن جانە قوعامدى تەرگەۋ اياقتالعانعا دەيىن اسىعىس قورىتىندى جاساماۋعا شاقىرامىن. راستالماعان اقپارات تاراتۋ مەن تەرگەۋ ورگاندارىنا قىسىم جاساۋ ەل ىشىندەگى تۇراقتىلىققا نۇقسان كەلتىرۋى مۇمكىن. ەگەر سوتتا ايىپتىلاردىڭ كىناسى دالەلدەنسە، جاساعان ارەكەتتەرىنە ساي زاڭ الدىندا ءتيىستى جازاسىن الارى ءسوزسىز، - دەدى مينيستر.