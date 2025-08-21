قازاقستاندا پەدوفيلدەردى ءومىر بويى باس بوستاندىعىنان ايىرۋ ۇسىنىلدى
استانا. KAZINFORM - رەسپۋبليكالىق پسيحيكالىق دەنساۋلىق عىلىمي-پراكتيكالىق ورتالىعى پەدوفيلدەرگە ءومىر بويىنا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىن ەنگىزۋدى ۇسىنىپ وتىر. ورتالىقتىڭ ۇستانىمىن Bizdin Orta پودكاستىندا پسيحياتر-دارىگەر تامارا ناسىروۆا جەتكىزدى.
ورتالىقتىڭ ۇسىنىسى بويىنشا، بالالارعا قارسى قىلمىس جاساعان ادامدارعا ءومىر بويىنا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسى قولدانىلۋى ءتيىس. مۇنداي جاعدايدا بىردەن ەكى ماسەلە شەشىلەدى. بىرىنشىدەن، قىلمىسكەر قوعامنان وقشاۋلانىپ، بالالارعا قاۋىپ توندىرمەيدى. ەكىنشىدەن، ءومىر بويى قاماۋدا وتىرعاندىقتان حيميالىق كاستراتسيا قاجەتتىلىگى تۋىندامايدى.
- مۇنداي شارا ەكونوميكالىق تۇرعىدان دا ءتيىمدى بولۋى مۇمكىن، - دەدى پسيحيكالىق دەنساۋلىق ورتالىعى جانىنداعى پاتسيەنتتەردى قولداۋ قىزمەتىنىڭ جەتەكشىسى، پسيحياتر- دارىگەر تامارا ناسىروۆا.
ايتا كەتەيىك، ەلىمىزدە 2018 -جىلدان باستاپ بالالارعا قاتىستى جىنىستىق زورلىق-زومبىلىق جاساعان ادامدارعا باس بوستاندىعىنان ايىرۋمەن قاتار، ءماجبۇرلى حيميالىق كاستراتسيا دا قولدانىلادى. جازا سوت ۇكىمى زاڭدى كۇشىنە ەنگەن ساتتەن باستاپ تاعايىندالادى جانە جازاسىن وتەۋ بارىسىندا ءارى تۇرمەدەن بوساتىلعاننان كەيىن دە دارىگەرلەردىڭ باقىلاۋىمەن جۇرگىزىلەدى.
سونداي-اق سۇحبات بارىسىندا شەتەلدىك تاجىريبە دە تالقىلاندى. كەيبىر ەلدە وسى دارەجەدەگى قىلمىسقا قاتىسى بار ادامداردىڭ قايتا قىلمىس جاساماۋى ءۇشىن ولاردى بالالار بولۋى مۇمكىن نىساندارعا مۇلدەم جاقىنداتپايدى.
ودان بولەك پسيحياتر-دارىگەر حيميالىق كاستراتسيا جاسالعان ادامنىڭ كەدەرگىنى اينالىپ ءوتۋى مۇمكىن بە جانە بۇل پروتسەستىڭ قالاي باقىلاناتىنى تۋرالى ساۋالعا جاۋاپ بەردى.
پودكاستىڭ تولىق نۇسقاسىن 22 -تامىز كۇنى ساعات 00:30-دا «Jibek Joly» تەلەارناسىنان كورۋگە بولادى.
ەسكە سالا كەتسەك، ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ پەدوفيلدەردى ءومىر بويى باقىلاۋعا الۋ جوسپارى بارىن حابارلاعان ەدىك.
ايتا كەتەيىك، ەلىمىزدە پەدوفيلدەرگە تۇرمەدەن شىققانعا دەيىن كاستراتسيا جاسالماق.
