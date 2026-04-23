قازاقستاندا درون ءوندىرىسى زەرتتەلىپ جاتىر - قورعانىس مينيسترلىگى
استانا. قازاقپارات - Baykar Defence كومپانياسىنىڭ قازاقستان اۋماعىندا كاميكادزە-دروندار مەن ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتتارىن ءوندىرۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرۋىنا بايلانىستى سەنات كۋلۋارىندا قويىلعان سۇراققا قورعانىس ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى اسقار مۇستابەكوۆ جاۋاپ بەردى.
ونىڭ ايتۋىنشا، «بايراقتار» بويىنشا الدىن الا كەلىسىمدەر جاسالعان جانە قازىرگى ۋاقىتتا جوبا جان-جاقتى زەرتتەلىپ جاتىر.
- بايراقتار بويىنشا بىزدە كەلىسىم بولدى. قازىر زەرتتەلىپ جاتىر. سوندىقتان بۇل سۇراق جاقىن ارادا شەشىمىن تابادى دەپ ويلايمىن، - دەدى ول.
سونىمەن قاتار جۋرناليستەر قازىرگى زامانعى قاقتىعىستار تاجىريبەسىنە توقتالدى. ا ق ش، يران، ۋكراينا جانە رەسەي قاتىسقان اسكەري ءىس-قيمىلداردا ءىرى درونداردان بولەك، شاعىن ۇشقىشسىز اپپاراتتاردىڭ دا تيىمدىلىگى بايقالىپ وتىرعانىن اتاپ ءوتتى.
وسىعان بايلانىستى قازاقستاندا درون ءوندىرىسىن دامىتۋ نەمەسە ارنايى زاۋىت سالۋ جوسپارلارى تۋرالى سۇراققا جاۋاپ بەرگەن ول بۇل باعىتتا جۇمىستار قاراستىرىلىپ جاتقانىن جەتكىزدى.
- ەگەر ىشكى جالپى ءونىمنىڭ 1 پايىزىنا دەيىن جەتسە، وسى باعىتتا جۇمىستار اتقارىلاتىن بولادى. جوسپار بار، الايدا جابىق اقپارات بولعاندىقتان تولىق ايتا المايمىن، - دەدى قورعانىس ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى.
ايتا كەتەيىك، جاڭا وقۋ جىلىنىڭ باستالۋىنا بايلانىستى جەلتوقسان ايىنىڭ العاشقى كۇندەرىندە قارۋلى كۇشتەردىڭ بارلىق ءبولىمى وقۋ دابىلى بويىنشا جوعارى دەڭگەيدەگى جاۋىنگەرلىك دايىندىققا كەلتىرىلەدى.