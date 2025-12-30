ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    20:46, 30 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    قازاقستاندا دەمالۋ مادەنيەتى تومەن - مامان پىكىرى

    استانا. قازاقپارات - 18 جاستا قازا بولعان جاس جىگىتتىڭ ولىمىنە قاتىستى كۇدىكتىلەر قىلمىسى دالەلدەنگەن جاعدايدا 15 جىلعا دەيىن باس بوستاندىعىنان ايىرىلۋى مۇمكىن.

    Аржан Сәдуақас
    Фото: видеодан алынған скрин

     بۇل تۋرالى زاڭگەر ارجان ءسادۋاقاس Jibek Joly تەلەارناسىنىڭ بۇگىن Live باعدارلاماسىندا ايتتى.

    ماماننىڭ سوزىنشە، ەگەر كۇدىكتىلەر پىشاقتى ءوزىن-ءوزى قورعاۋ ماقساتىندا قولدانىپ، قورعانىس شەگىنەن اسپاعانى انىقتالسا، جازا 4- 5  جىلعا دەيىن شەكتەلۋى مۇمكىن. ال قورعانىس شەگىنەن شىعىپ، قاساقانا ادام ولتىرگەنى دالەلدەنسە، 15 جىلعا دەيىن باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسى قاراستىرىلادى.

    - بۇل جەردە ەكىنشى تاراپتىڭ توبەلەسكەنى نەمەسە توبەلەسپەگەنى ماڭىزدى ەمەس. قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىك ءبارىبىر تۋىندايدى. كىمنىڭ باستاعانى ەمەس، وقيعانىڭ نەمەن اياقتالعانى ماڭىزدى، - دەدى ول.

    سونىمەن قاتار ارجان ءسادۋاقاس تۇنگى ساعات 23:00-دەن كەيىن الكوگول ساتىلاتىن ورىنداردا كاسىبي كۇزەتشىنىڭ بولۋى مىندەتتى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.

    ونىڭ ايتۋىنشا، كاسىبي كۇزەتشى دەگەن تەك دەنە ءبىتىمى ءىرى ادام ەمەس، جانجالدى شەشۋگە قابىلەتتى مامان بولۋى ءتيىس.

    - ەگەر تۇنگى ويىن-ساۋىق ورتالىعى جۇمىس ىستەسە، وندا مىندەتتى تۇردە كاسىبي كۇزەتشى بولۋى كەرەك، - دەدى زاڭگەر.

    مامان قازاقستاندا دەمالۋ مادەنيەتىنىڭ تومەن ەكەنىن دە ايتتى.

    ونىڭ پىكىرىنشە، تۇنگى ويىن-ساۋىق ورىندارىندا ءالسىز ادامدارعا، سونىڭ ىشىندە ايەلدەرگە نەمەسە فيزيكالىق شاماسى تومەن ەر ادامدارعا ءتيىسۋ جاعدايلارى ءجيى كەزدەسەدى.

    - مۇنىڭ بارلىعى تاربيەگە كەلىپ تىرەلەدى. جاس بۋىنمەن جۇمىس ىستەپ، زاڭ اياسىندا تاربيەلەۋ قاجەت. تاربيە بار جەردە قىلمىس تا از بولادى، - دەپ تۇيىندەدى ارجان ءسادۋاقاس.

    ەسكە سالساق، استانادا تۇنگى كلۋبتا جاستار اراسىندا جانجال تۋىنداپ، 18 جاستاعى جىگىت مەرت بولعان ەدى.

    اۆتور

    تاستان تويانوۆ

    قوعام زاڭ جانە قۇقىق
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
