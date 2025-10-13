ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    17:56, 13 - قازان 2025 | GMT +5

    قازاقستاندا دۇكەندەر مەن سۋپەرماركەتتەردە ىشىمدىك ساتۋعا تىيىم سالۋ ۇسىنىلدى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا دۇكەندەر مەن سۋپەرماركەتتەردە ىشىمدىك ساتۋعا تىيىم سالۋ ۇسىنىلدى. ۇكىمەت ساعاتىندا ءى ءى م باسشىسى ەرجان سادەنوۆ وسىنداي مالىمدەمە جاسادى.

    ішімдік
    Фото: Pexels

    ءمينيستردىڭ سوزىنشە، الكوگول - ەلدەگى كريمينوگەن جاعدايعا اسەر ەتەتىن نەگىزگى فاكتورلاردىڭ ءبىرى. شەنەۋنىكتىڭ ايتۋىنشا، جىل سايىن ماس كۇيدە 10 مىڭعا دەيىن قىلمىس جاسالادى.

    ءى ءى م ىشىمدىكتى ينتەرنەت ارقىلى ساتۋعا تولىق تىيىم سالۋدى ۇسىندى. ودان بولەك:

    ىشىمدىكتى تەك ارنايى دۇكەندەردە ساتۋ («الكوماركەتتەردە»)؛

    ليسەنزيا بەرۋ ەرەجەلەرىن قاتاڭداتۋ جانە ولاردىڭ سانىن شەكتەۋ ۇسىنىلدى.

    ءى ءى م باسشىسى ويىن-ساۋىق ورىندارىنا ارنالعان شەكتەۋ تۋرالى دا ايتتى:

    «ويىن-ساۋىق ورىندارىندا ىشىمدىك ساتۋ ۋاقىتىن شەكتەۋ قاجەتتىلىگى تۋىندادى. مۇنداي نىسانداردا ماس كۇيدە 1400 دەن اسا قىلمىس جاسالعان، ونىڭ ىشىندە ۇشەۋى - كىسى ءولتىرۋ».

    الايدا، ەرجان سادەنوۆتىڭ ايتۋىنشا، كەيبىر مەملەكەتتىك ورگاندار بۇگىندە بۇل تاسىلدەردى قولدامايدى.

