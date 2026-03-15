قازاقستاندا داۋىس بەرۋ قۇقىعى بار ازاماتتاردىڭ 73 پايىزدان استامى ءوز تاڭداۋىن جاسادى
استانا. KAZINFORM - رەسپۋبليكا بويىنشا رەفەرەندۋم بارىسىندا 9126850 ازامات داۋىس بەردى. بۇل تۋرالى ورتالىق رەفەرەندۋم كوميسسياسى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى مۇحتار ەرمان ءمالىم ەتتى.
ونىڭ دەرەگىنشە، وبلىستاردىڭ، رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار قالالاردىڭ جانە استانانىڭ اۋماقتىق كوميسسيالارى ۇسىنعان دەرەكتەرگە سايكەس ساعات 20-00-دەگى جاعداي بويىنشا وڭىرلەردە ازاماتتاردىڭ كەلۋى مىناداي:
1. اباي وبلىسى بويىنشا - %75,45.
2. اقمولا وبلىسى بويىنشا - 79,82.
3. اقتوبە وبلىسى بويىنشا - 87,05.
4. الماتى وبلىسى بويىنشا - 71,46.
5. اتىراۋ وبلىسى بويىنشا - 74,04.
6. باتىس قازاقستان وبلىسى بويىنشا - 68,94.
7. جامبىل وبلىسى بويىنشا - 85,06.
8. جەتىسۋ وبلىسى بويىنشا - 78,49.
9. قاراعاندى وبلىسى بويىنشا - 84,30
10. قوستاناي وبلىسى بويىنشا - 81,21.
11. قىزىلوردا وبلىسى بويىنشا - 93,04.
12. ماڭعىستاۋ وبلىسى بويىنشا - 77,89.
13. پاۆلودار وبلىسى بويىنشا - 75,51.
14. سولتۇستىك قازاقستان وبلىسى بويىنشا - 70,52.
15. تۇركىستان وبلىسى بويىنشا - 84,03.
16. ۇلىتاۋ وبلىسى بويىنشا - 73,15.
17. شىعىس قازاقستان وبلىسى بويىنشا - 86,42.
18. استانا قالاسى بويىنشا - 60,36.
19. الماتى قالاسى بويىنشا - 33,43.
20. شىمكەنت قالاسى بويىنشا - 75,82.
- جالپى، ساعات 20-00-دەگى جاعداي بويىنشا رەسپۋبليكانىڭ 9126850 ازاماتى بيۋللەتەن الدى. ول تىزىمگە ەنگىزىلگەن ازاماتتاردىڭ 73,24 پايىزىن قۇرادى، - دەدى مۇحتار ەرمان.