ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    21:11, 15 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    قازاقستاندا داۋىس بەرۋ قۇقىعى بار ازاماتتاردىڭ 73 پايىزدان استامى ءوز تاڭداۋىن جاسادى

    استانا. KAZINFORM - رەسپۋبليكا بويىنشا رەفەرەندۋم بارىسىندا 9126850 ازامات داۋىس بەردى. بۇل تۋرالى ورتالىق رەفەرەندۋم كوميسسياسى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى مۇحتار ەرمان ءمالىم ەتتى.

    референдум
    Фото: Kazinform

    ونىڭ دەرەگىنشە، وبلىستاردىڭ، رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار قالالاردىڭ جانە استانانىڭ اۋماقتىق كوميسسيالارى ۇسىنعان دەرەكتەرگە سايكەس ساعات 20-00-دەگى جاعداي بويىنشا وڭىرلەردە ازاماتتاردىڭ كەلۋى مىناداي:

    1. اباي وبلىسى بويىنشا - %75,45. 

    2. اقمولا وبلىسى بويىنشا - 79,82.
    3. اقتوبە وبلىسى بويىنشا - 87,05.
    4. الماتى وبلىسى بويىنشا - 71,46.
    5. اتىراۋ وبلىسى بويىنشا - 74,04.
    6. باتىس قازاقستان وبلىسى بويىنشا - 68,94.
    7. جامبىل وبلىسى بويىنشا - 85,06.
    8. جەتىسۋ وبلىسى بويىنشا - 78,49.
    9. قاراعاندى وبلىسى بويىنشا - 84,30
    10. قوستاناي وبلىسى بويىنشا - 81,21.
    11. قىزىلوردا وبلىسى بويىنشا - 93,04.
    12. ماڭعىستاۋ وبلىسى بويىنشا - 77,89.
    13. پاۆلودار وبلىسى بويىنشا - 75,51.
    14. سولتۇستىك قازاقستان وبلىسى بويىنشا - 70,52.
    15. تۇركىستان وبلىسى بويىنشا - 84,03.
    16. ۇلىتاۋ وبلىسى بويىنشا - 73,15.
    17. شىعىس قازاقستان وبلىسى بويىنشا - 86,42.
    18. استانا قالاسى بويىنشا - 60,36.
    19. الماتى قالاسى بويىنشا - 33,43.
    20. شىمكەنت قالاسى بويىنشا - 75,82.

    - جالپى، ساعات 20-00-دەگى جاعداي بويىنشا رەسپۋبليكانىڭ 9126850 ازاماتى بيۋللەتەن الدى. ول تىزىمگە ەنگىزىلگەن ازاماتتاردىڭ 73,24 پايىزىن قۇرادى، - دەدى مۇحتار ەرمان.

    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
