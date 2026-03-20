ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    17:04, 20 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    قازاقستاندا بيولوگيا مەن فيزيكادان وليمپيادانىڭ شەشۋشى كەزەڭى باستالدى

    استانا. KAZINFORM - استانادا جاراتىلىستانۋ-ماتەماتيكالىق باعىتتاعى بيولوگيا جانە فيزيكا پاندەرى بويىنشا جالپى ءبىلىم بەرەتىن پاندەردەن 9-11 (12) -سىنىپ وقۋشىلارىنا ارنالعان رەسپۋبليكالىق وليمپيادانىڭ قورىتىندى كەزەڭى ءوتىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Қазақстанда биология мен физикадан олимпиаданың шешуші кезеңі басталды
    Фото: Оқу-ағарту министрлігінің баспасөз қызметі

    بۇل كەزەڭگە رەسپۋبليكا وڭىرلەرىنەن 311 وقۋشى قاتىسادى:

    * بيولوگيا ءپانى بويىنشا — 153 قاتىسۋشى؛
    * فيزيكا ءپانى بويىنشا — 158 قاتىسۋشى.

    — وليمپيادا بارىسىندا قاتىسۋشىلار تەوريالىق جانە تاجىريبەلىك تاپسىرمالاردى ورىنداپ، عىلىمي ويلاۋ قابىلەتتەرىن، زەرتتەۋشىلىك داعدىلارىن جانە پاندىك ءبىلىم دەڭگەيىن كورسەتەدى. زياتكەرلىك سايىستىڭ نەگىزگى ماقساتى — دارىندى وقۋشىلاردى انىقتاۋ، ولاردىڭ عىلىمي الەۋەتىن دامىتۋ جانە حالىقارالىق وليمپيادالارعا دايىندالاتىن ۇلتتىق قۇرامانى قالىپتاستىرۋ، — دەلىنگەن حابارلامادا.

    پاندىك وليمپيادا قورىتىندىسى بويىنشا ۇزدىك ناتيجە كورسەتكەن وقۋشىلار ۇلتتىق وليمپيادالىق رەزەرۆ قۇرامىنا قابىلدانىپ، ەلىمىزدىڭ نامىسىن حالىقارالىق ءبىلىم دودالارىندا قورعاۋعا مۇمكىندىك الادى.

    بۇعان دەيىن «مىڭ بالا» ۇلتتىق وليمپياداسىنا تىركەلۋ ءجۇرىپ جاتقانىن جازدىق.

    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
