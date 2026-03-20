قازاقستاندا بيولوگيا مەن فيزيكادان وليمپيادانىڭ شەشۋشى كەزەڭى باستالدى
استانا. KAZINFORM - استانادا جاراتىلىستانۋ-ماتەماتيكالىق باعىتتاعى بيولوگيا جانە فيزيكا پاندەرى بويىنشا جالپى ءبىلىم بەرەتىن پاندەردەن 9-11 (12) -سىنىپ وقۋشىلارىنا ارنالعان رەسپۋبليكالىق وليمپيادانىڭ قورىتىندى كەزەڭى ءوتىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
بۇل كەزەڭگە رەسپۋبليكا وڭىرلەرىنەن 311 وقۋشى قاتىسادى:
* بيولوگيا ءپانى بويىنشا — 153 قاتىسۋشى؛
* فيزيكا ءپانى بويىنشا — 158 قاتىسۋشى.
— وليمپيادا بارىسىندا قاتىسۋشىلار تەوريالىق جانە تاجىريبەلىك تاپسىرمالاردى ورىنداپ، عىلىمي ويلاۋ قابىلەتتەرىن، زەرتتەۋشىلىك داعدىلارىن جانە پاندىك ءبىلىم دەڭگەيىن كورسەتەدى. زياتكەرلىك سايىستىڭ نەگىزگى ماقساتى — دارىندى وقۋشىلاردى انىقتاۋ، ولاردىڭ عىلىمي الەۋەتىن دامىتۋ جانە حالىقارالىق وليمپيادالارعا دايىندالاتىن ۇلتتىق قۇرامانى قالىپتاستىرۋ، — دەلىنگەن حابارلامادا.
پاندىك وليمپيادا قورىتىندىسى بويىنشا ۇزدىك ناتيجە كورسەتكەن وقۋشىلار ۇلتتىق وليمپيادالىق رەزەرۆ قۇرامىنا قابىلدانىپ، ەلىمىزدىڭ نامىسىن حالىقارالىق ءبىلىم دودالارىندا قورعاۋعا مۇمكىندىك الادى.
