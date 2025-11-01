قازاقستاندا بيوفارماتسيەۆتيكالىق ءونىم شىعاراتىن زاۋىت سالىنادى
استانا. قازاقپارات - $200 ميلليون ينۆەستيتسياعا يە حالىقارالىق كومپانيا تولىق سيكلدى يننوۆاتسيالىق بيوفارماتسيەۆتيكالىق حاب سالماق. جوبانى جاڭا پەرسپەكتيۆالى الاتاۋ قالاسىندا جۇزەگە اسىرۋ جوسپارلانىپ وتىر، وعان جەر تەلىمى بولىنگەن، دەپ حابارلايدى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
بۇل تۋرالى KGIR-2025 كونفەرەنسياسى اياسىندا R- Pharma ديرەكتورى نيكولاي زەمسكوۆ مالىمدەدى.
«مەملەكەت باسشىسىنىڭ ءدارى-دارمەك ءوندىرىسىن لوكاليزاتسيالاۋدى %50 ۇلەسكە جەتكىزۋ جانە دارىلىك ءارى بيوقاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ جونىندەگى تاپسىرماسىنا سايكەس ءبىز بىرلەسكەن كاسىپورىن قۇردىق. قازىر قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇكىمەتىمەن ينۆەستيتسيالىق كەلىسىم جاسالۋىن كۇتىپ وتىرمىز. جوبا ينۆەستيتسيالىق شتابتىڭ ماقۇلداۋىنان ءوتتى. بىزگە پرەزيدەنتتىڭ ءوز جولداۋىندا ايتقان بولاشاقتىڭ ەڭ پەرسپەكتيۆالى قالاسى - الاتاۋدان جەر تەلىمى بەرىلدى»، - دەدى KGIR-2025 الاڭىندا «ر-فارما» كومپانياسىنىڭ ديرەكتورى نيكولاي زەمسكوۆ.
بىرنەشە جۇزدەگەن جۇمىس ورىندارىن قۇراتىن جانە جەرگىلىكتى مارتەبەسى بار ونىمدەردى تەك ىشكى نارىققا عانا ەمەس، سونىمەن قاتار ەكسپورتقا دا شىعاراتىن يننوۆاتسيالىق حابتى ءۇش جىل ىشىندە جۇزەگە اسىرۋ جوسپارلانىپ وتىر. سونداي- اق كومپانيا ءدارى- دارمەك قۇنىن ءار ءۇش جىل سايىن شامامەن %20 عا تومەندەتۋگە مىندەتتەمە الدى، بۇل ەكسپورتتان تۇسەتىن تابىس ارقىلى وتەلەدى.
«ءبىزدىڭ اكتسيونەرلەر ءۇشىن قازاقستاندا تولىق تسيكلدى بيوفارماتسيەۆتيكالىق كەشەنگە ينۆەستيتسيا سالۋ جانە ونىڭ قۇرىلىسىن تۇرعىزۋ تۋرالى شەشىم قابىلداۋعا تۇرتكى بولعان ماڭىزدى قادامداردىڭ ءبىرى - ينۆەستيتسيالىق احۋال دەڭگەيى، سونداي-اق مەملەكەت تاراپىنان دايەكتى قولداۋ مەن بەرىلگەن ارتىقشىلىقتار. قازاقستان ايماقتاعى نەگىزگى حاب رەتىندەگى ءوز ورىنىن تولىق كولەمدە اقتايدى. ءبىز 2009-جىلدان باستاپ وتاندىق فارماتسيەۆتيكالىق ءونىم ءوندىرۋشىنى قولداۋ ەلەمەنتتەرى ۇنەمى جاقسارىپ كەلە جاتقانىن كورىپ وتىرمىز»، - دەپ اتاپ ءوتتى ينۆەستور.
جوبا سەرىكتەسى - Khan Tengri Biopharma كومپانياسى.
«زاۋىتتى ىسكە قوسۋ وندىرىلەتىن ءونىم باعاسىنىڭ تۇراقتى بولۋىن قامتاماسىز ەتەدى. بىرلەسكەن سەرىكتەستىك اياسىندا كاسىپورىندار ەل ءۇشىن ومىرلىك ماڭىزدى جانە ستراتەگيالىق پرەپاراتتاردى شىعارادى - بۇل ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك ماسەلەسى»، - دەپ اتاپ ءوتتى كومپانيا باسشىسى اسقار كاريمۋللين.
وسىعان دەيىن شۆەيتساريالىق كومپانيانىڭ قازاقستاننىڭ اگروونەركاسىپ كەشەنىنە $700 ميلليوننان استام ينۆەستيتسيا سالاتىنى تۋرالى جازدىق.