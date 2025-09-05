قازاقستاندا بىرىككەن اراب امىرلىگى ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ وكىلدىگى اشىلۋى مۇمكىن
استانا. قازاقپارات - ەلىمىزدە دۋبايدىڭ «Rochester» تەحنولوگيا ينستيتۋتى ءوز وكىلدىگىن اشۋى مۇمكىن. ءبىلىم ورداسى تاراپىنان وسىنداي باستاما كوتەرىلىپ وتىر.
بۇل تۋرالى ۋنيۆەرسيتەت جەتەكشىسى يۋسەف ءال- اسساف ارنامىزعا بەرگەن سۇحباتىندا ايتتى، دەپ حابارلايدى 24kz.
«ءوندىرىس 4.0» تالاپتارى نەگىزىندە مامان دايارلاۋعا كوشكەن وقۋ ورنى ەلىمىزبەن ارىپتەستىك ورناتىپ، بىرلەسكەن ءبىلىم بەرۋ باعدارلاماسىن دا ازىرلەمەك. ونىڭ باسىم بولىگى - ينجەنەريا، اقپاراتتىق تەحنولوگيا، جاساندى ينتەللەكت جانە روبوت تەحنيكاسى ماماندىقتارى.
دۋبايدا وسىدان شيرەك عاسىر بۇرىن قۇرىلعان ايگىلى نيۋ-يورك تەحنولوگيا ينستيتۋتىنىڭ فيليالىندا 2 مىڭعا تارتا ستۋدەنت ءبىلىم الادى. سونىڭ 100-دەن استامى قازاقستاننان. ينستيتۋت «ءوندىرىس 4.0» تالاپتارىن تولىقتاي نەگىزگە العان. ياعني، ءبىلىم مەن تاجىريبەنى قاتار ۇشتاستىرىپ، ءوندىرىس سالاسىنىڭ قىر- سىرىن ۇيرەتۋگە كۇش سالادى.
جاساندى زەردە، Big Data، ينتەرنەت زاتتار سىندى زاماناۋي تەرميندەرگە جاستايىنان قانىق جەتكىنشەكتەر قاتارىندا الماتىلىق بەكسۇلتان مەن ءاليدار بار. قوس قازاقستاندىق ستۋدەنت جات جەردە العان ءبىلىمىن كادەگە جاراتۋعا اسىق.
بەكسۇلتان ەسالى، ستۋدەنت:
- ەلىمىزدە ينجەنەرلەرگە سۇرانىس كوپ. سونىڭ ىشىندە وندىرىستىك باعىتتاعى ماماندار تاپشى. كەلەشەكتە وسى ولقىلىقتىڭ ورنىن تولتىرىپ، پروتسەستەردى ساپالى، جىلدام جانە پايدالى ەتۋگە سەپتىگىمدى تيگىزگىم كەلەدى.
ءاليدار يسايەۆ، ستۋدەنت:
- كومپيۋتەر جانە اقپاراتتىق تەحنولوگيا. ماقساتىم - جاقسى جۇمىس تابۋ. «مايكروسوفت»، «وراكل»، «گۋگل» دەگەن كومپانيالار بار. سول جەردە جاقسى جۇمىس تاۋىپ، قازاق ەلىن تانىمال قىلعىم كەلەدى.
وقۋ ورنى جەتەكشىلەرىمەن دۋبايداعى قازاق باس كونسۋلدىعىنىڭ وكىلدەرى تۇراقتى بايلانىستا. ءتىپتى تاياۋدا تاراپتار ءوزارا ىنتىماقتاستىق ماسەلەلەرىن تالقىلاۋعا كوشتى. اسىرەسە، بىرلەسكەن ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارىن ەنگىزۋ مەن قازاقستاندىق مامان دايارلاۋ جايى كۇن تارتىبىنەن تۇسكەن ەمەس. ناتيجەسىندە قازاقستاندا وكىلدىك اشۋ باستاماسى كوتەرىلىپ وتىر.
يۋسەف ءال-اسساف، «RIT» ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ باسشىسى:
- نيۋ- يورك جانە دۋبايداعى «روچەستەر» ۋنيۆەرسيتەتتەرىنىڭ باسشىلىعى قازاقستانداعى وقۋ ورىندارىمەن بىرلەسىپ، وكىلدىك اشۋ ماسەلەسىن قاراستىرىپ جاتىر. كوپ ۇزاماي ويلاعانىمىز ىسكە اسادى دەپ ويلايمىز. ارىپتەستىكتىڭ ءبىر باعىتى يننوۆاتسيالىق سەكتوردا كورىنىس تابۋى ىقتيمال. ورتالىق ازيا ايماعىن قامتيتىن ءبىر فيليالىمىزعا ارنايى ءبىلىم بەرۋ باعدارلاماسى ازىرلەنەدى. ەكى ەلدىڭ ءبىلىم سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىعىنا تىڭ سەرپىن بەرەتىن باستاما الداعى ۋاقىتتا ەگجەي-تەگجەيلى تالقىلانادى.
بۇل ءىس قوس تاراپتىڭ ءجىتى نازارىندا. «جوبا جۇزەگە اسسا، ەلىمىزدىڭ ينجەنەريا، اقپاراتتىق تەحنولوگيا، جاساندى زەردە، سونداي-اق روبوتتى تەحنولوگيا باعىتىنداعى الەۋەتى ەسەلەپ ارتادى»، - دەيدى ماماندار.