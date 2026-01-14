قازاقستاندا بىرنەشە رەت جول ەرەجەسىن بۇزعاندار قايتا ەمتيحان تاپسىرۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - ءماجىلىس دەپۋتاتى نارتاي سارسەنعاليەۆ جولداعى ءولىمدى ازايتۋ ءۇشىن جۇيەلى مەملەكەتتىك شارا قاجەت ەكەنىن مالىمدەدى.
ول پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆكە دەپۋتاتتىق ساۋال جولدادى.
«تاسجول قاتەنى كەشىرمەيدى. ءبىراق تاقتايداي تاسجولعا شىعىپ قاتەلەسۋدىڭ قۇنىن ءومىردىڭ قۇنىمەن وتەمەيىنشە جانى جاي تاپپايتىندار بار. وڭىرلەرگە جاساعان ءىس-ساپارىمىز بارىسىندا حالىق جول اپاتى كۇرت وسكەنىنە الاڭداپ وتىر»، - دەدى ول.
رەسمي دەرەككە سۇيەنسەك، 2025-جىلعى قاڭتار-تامىز ارالىعىندا ەلدە 22 مىڭنان اسا جول اپاتى تىركەلىپ، سونىڭ سالدارىنان 32 مىڭنان اسا ادام زارداپ شەككەن، 1446 ادام قازا تاپقان.
«جول اپاتىنىڭ سانى 2024-جىلمەن سالىستىرعاندا شامامەن 7 مىڭعا كوپ. كەيىنگى بەس جىلدا تاسجولداعى تراگەديادان 12 مىڭنان اسا ازاماتىمىزدان ايىرىلدىق. ونىڭ 1 مىڭنان استامى – بالالار»، - دەدى ول.
دەپۋتاتتىڭ پىكىرىنشە، بۇل ماسەلەدە مىناداي ناقتى شەشىمدەر قاجەت:
«بىرىنشىدەن، جۇرگىزۋشى جاۋاپكەرشىلىگى. 2024-جىلى 12,6 ميلليون جول ەرەجەسىن بۇزۋ دەرەگى تىركەلسە، 2025-جىلعى 9 ايدا بۇل كورسەتكىش 9,7 ميلليونعا جەتكەن. ماس كۇيىندە ۇستالعان جۇرگىزۋشىلەر سانى 16 مىڭنان اسادى. سوندىقتان جول ەرەجەسىن بىرنەشە رەت ورەسكەل بۇزعانداردى قايتا ەمتيحان تاپسىرۋعا مىندەتتەۋ كەرەك.
ەكىنشىدەن، جۇرگىزۋشى كۋالىگىن زاڭسىز بەرۋدى تۇبەگەيلى توقتاتۋ كەرەك. ينتەرنەتتە «250 مىڭ تەڭگەگە كۋالىك جاساپ بەرەمىن» دەگەن جارنامالار ءورىپ ءجۇر. كەيىنگى جىلدارى وسىنداي 222 قىلمىس انىقتالعان. جازا قاتاڭداماي، بۇل ماسەلە شەشىلمەيدى.
ۇشىنشىدەن، ايىپپۇلدى كوبەيتىپ، كامەرا مەن دروندى تەك جازالاۋ قۇرالىنا اينالدىرۋ دۇرىس ەمەس. ا ق ش پەن ەۋروپا ەلدەرىندەگىدەي دروندى جول ساپاسىن باقىلاۋعا پايدالانۋ كەرەك. اقاۋ انىقتالسا، اقپارات بىردەن جاۋاپتى ورگانعا جىبەرىلۋگە ءتيىس.
تورتىنشىدەن، جول اپاتتارىنىڭ 30 پايىزى ساپاسىز جول سالدارىنان. جەلىگە جۇگىنسەك، قازاقستان جول ساپاسى بويىنشا الەمدە 90-ورىندا تۇر. بەلگى قويىلماعان، سىزىق سىزىلماعان، شۇڭقىرى جامالماعان جولدار اپاتقا اپارادى. سوندىقتان جول سالۋ مەن باقىلاۋدىڭ جاڭا، اشىق تەتىگى قاجەت. مەردىگەر ارزان جول ەمەس، قاۋىپسىز ءارى ۇزاق قىزمەت ەتەتىن تاسجول سالۋعا مىندەتتەلۋگە ءتيىس.
بەسىنشىدەن، ءبىرجولاقتى تاسجولدار - ءولىم وشاعى. 2025-جىلى ادام ولىمىنە اكەپ سوققان جول اپاتتارى 41,9 پايىزعا ءوستى. اتىراۋ، اقتوبە، قىزىلوردا وبلىستارىندا جاعداي اۋىر. كولىك كوپ جۇرەتىن ءبىرجولاقتى جولداردى كەڭەيتۋ - شۇعىل ءارى ماڭىزدى مىندەت.
التىنشى، سيفرلىق ناۆيگاتسيا پلاتفورمالارى جۇرگىزۋشىنى قاۋىپتى ۋچاسكە، اۋا رايى نەمەسە جول جوندەۋ تۋرالى ناقتى ءارى جەدەل اقپاراتپەن قامتاماسىز ەتۋگە مىندەتتەلۋى كەرەك.
جەتىنشىدەن، كولىككە زاڭسىز ورناتىلعان LED جانە Bi-LED شامدارعا قاتاڭ تىيىم سالۋ قاجەت».
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتى وبلىسىندا جانتۇرشىگەرلىك جول اپاتىنان جەتى ادام قازا تاپتى.