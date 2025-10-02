قازاقستاندا بىرلەسكەن جوبالاردى ىسكە اسىرۋعا نيەتتى ماجارلىق كاسىپكەرلەرگە تولىق قولداۋ كورسەتىلەدى - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - قازاقستان مەن ماجارستاننىڭ ساۋدا جانە ەكونوميكالىق بايلانىستى نىعايتۋعا زور الەۋەتى بار. بۇل تۋرالى اقوردادا ەلىمىزگە رەسمي ساپارمەن كەلگەن ماجارستان پرەزيدەنتى تاماش شۋيوكپەن كەڭەيتىلگەن قۇرامداعى كەلىسسوز بارىسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.
- قازاقستان مەن ماجارستان ءوزارا تۇسىنىستىك پەن تەرەڭ تاريحي تامىرلاستىققا نەگىزدەلگەن ءوزارا قارىم-قاتىناستى بولىسەدى. ماجارستاننىڭ ەۋروپالىق ەلدەردىڭ ىشىندە العاشقىلاردىڭ ءبىرى بولىپ قازاقستان تاۋەلسىزدىگىن مويىنداۋىن جوعارى باعالايمىز. وسىدان 11 جىل بۇرىن ستراتەگيالىق كەلىسىمگە قول قويا وتىرىپ، ىنتىماقتاستىعىمىزدى نىعايتتىق. ماجارستان قازاقستانمەن مۇنداي دەكلاراتسياعا قول قويعان ءبىرىنشى ورتالىقەۋروپالىق ەل بولدى. بۇگىندە ساياسي ديالوگىمىز بۇرىن-سوڭدى بولماعان قۋاتقا يە، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
پرەزيدەنت ەكى ەلدىڭ اراسىنداعى ساۋدا جانە ەكونوميكالىق بايلانىستى مىعىم دەپ باعالاپ، ودان ارى دامىتۋ ءۇشىن زور الەۋەتكە يە ەكەنىن ايتتى.
- وتكەن جىلى ەكى جاقتى تاۋار اينالىمى 200 ميلليون دوللارعا جۋىقتادى جانە وسى جىلدىڭ 8 ايىندا 22 پايىزعا ءوستى. قازىرگى ۋاقىتتا قازاقستان اۋماعىندا 35 ماجارلىق كومپانيا جۇمىس ىستەپ جاتىر. ولار قازاقستان ەكونومييكاسىنا ماجارستاننان 400 ميلليون دوللاردان استام ينۆەستيتسيا اكەلدى. قازىردىڭ وزىندە اۋىل شارۋاشىلىعى، جاڭارتىلاتىن ەنەرگيا كوزدەرى، دەنساۋلىق ساقتاۋ، قارجى، لوگيستيكا سىندى سالالاردا قۇنى 700 ميلليون دوللاردان اساتىن 20 بىرلەسكەن جوبانى ىسكە قوستىق. دەگەنمەن، ءالى دە قوزعالماعان الەۋەتتىڭ مول ەكەنىن تۇسىنەمىز. سوندىقتان بار مۇمكىندىكتەردى زەردەلەۋ جانە پايدالانۋ ءۇشىن ءتيىمدى شارالار قابىلداۋ قاجەت، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
پرەزيدەنت ەكى ەل اراسىندا ەنەرگەتيكا، كولىك جانە لوگيستيكا، قارجى، سيفرلاندىرۋ، جاساندى ينتەللەكت، فارماتسيەۆتيكا سالالارىندا ىنتىماقتاستىق ءۇشىن مۇمكىندىك بار ەكەنىن ايتتى.
- ماجارلىق كاسىپكەرلەر قازاقستاندا بىرلەسكەن جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ بارىسىندا ءبىزدىڭ تولىق قولداۋىمىزعا سەنىم ارتا الادى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
