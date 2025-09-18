قازاقستاندا بورىشكەرلەردى «سيفرلىق باقىلاۋ» ارقىلى ىزدەۋ ىسكە قوسىلدى
استانا. KAZINFORM - ادىلەت مينيسترلىگى، جەكە سوت ورىنداۋشىلارىنىڭ رەسپۋبليكالىق پالاتاسى جانە باس پروكۋراتۋرا بىرلەسىپ بورىشكەرلەردى انىقتاۋدىڭ تەتىكتەرىن دامىتۋ بويىنشا «سيفرلىق باقىلاۋ» جۇيەسى مۇمكىندىكتەرىن كەڭەيتكەن.
قازىرگى تاڭدا باس پروكۋراتۋرانىڭ «سيفرلىق باقىلاۋ» (سيفروۆوي نادزور) جۇيەسى ارقىلى قارىزىن تولەۋدەن جالتارىپ جۇرگەن ازاماتتاردى تەك قالا كوشەلەرى مەن قوعامدىق ورىنداردا عانا ەمەس، سونداي-اق اۋەجايلاردا، تەمىرجول جانە مەترو نىساندارىندا، الەۋمەتتىك ماڭىزى بار عيماراتتاردا دا انىقتاۋ مۇمكىندىگىن ىسكە قوستى.
سونىمەن قاتار بورىشكەرلەر حالىققا قىزمەت كورسەتۋ ورتالىقتارىندا مەملەكەتتىك قىزمەتتەردى الۋ كەزىندە نەمەسە اۋە جانە تەمىرجول بيلەتتەرىن ساتىپ الۋ بارىسىندا دەرەكتەر بازاسى ارقىلى اۆتوماتتى تۇردە بەت-بەينە سايكەستەندىرۋ ارقىلى انىقتالىپ جاتىر.
مالىمەتتەرگە سايكەس، 2024 -جىلدىڭ قاڭتار ايىنان ىزدەۋدە جۇرگەن بورىشكەرلەر سانى 4560 ادامدى قۇرادى. ونىڭ ىشىندە 2118 تۇلعانىڭ تۇرعىلىقتى مەكەنجايلارى انىقتالىپ، جالپى انىقتاۋ كورسەتكىشى %39,3 بولدى.
بۇعان قوسا، اتالعان جۇيە ارقىلى بورىشكەرلەرگە تيىم سالىنعان اۆتوكولىكتەردى ىزدەستىرۋ مۇمكىندىگىن ىسكە اسىرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلۋدە. بۇل باعىتتاعى ءىس- شارالار باس پروكۋراتۋرا، ادىلەت مينيسترلىگى جانە جەكە سوت ورىنداۋشىلاردىڭ رەسپۋبليكالىق پالاتاسىنىڭ ءوزارا ىنتىماقتاستىعى اياسىندا جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر.
قالالىق بەينەباقىلاۋ كامەرالارى مەن جاساندى ينتەللەكت قۇرالدارىنىڭ كومەگىمەن انىقتالعان، پايدالانۋعا تيىم سالىنعان كولىكتەر پوليتسيا قىزمەتكەرلەرىنىڭ قاتىسۋىمەن توقتاتىلىپ، ارنايى بەكىتىلگەن تۇراقتارعا جەتكىزىلەدى. ودان ءارى زاڭ تالاپتارىنا سايكەس سوت اكتىلەرىن تولىق ءارى ۋاقتىلى ورىنداۋدى قامتاماسىز ەتەدى.
اتالعان شارالار ءوندىرىپ الۋشىلاردىڭ قۇقىقتارى مەن زاڭدى مۇددەلەرىن قورعاۋعا، سونداي-اق سوت شەشىمدەرىنىڭ ورىندالۋ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان.