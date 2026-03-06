قازاقستاندا بازالىق مولشەرلەمە 18 پايىز دەڭگەيىندە قالدى
استانا. KAZINFORM - ق ر ۇلتتىق بانكىنىڭ اقشا-كرەديت ساياساتى كوميتەتى بازالىق مولشەرلەمەنى +/- 1 پ. ت. دالىزىمەن جىلدىق 18 پايىز دەڭگەيىندە بەلگىلەۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى.
بانك تاراتقان اقپاراتقا سايكەس، بۇل شەشىم بولجام راۋندىنىڭ ناتيجەسىنە، نەگىزگى ماكروەكونوميكالىق كورسەتكىشتەردىڭ جاڭارتىلعان باعالاۋى مەن ينفلياتسيا تاۋەكەلدەرىنىڭ تەڭگەرىمىنە سۇيەنە وتىرىپ قابىلداندى.
جىلدىق ينفلياتسيا 11,7 پايىزعا دەيىن تومەندەدى
جىلدىق ينفلياتسيا 2026 -جىلعى اقپاندا بولجامدارعا ساي كەلىپ، 11,7 پايىزعا دەيىن تومەندەدى (قاڭتاردا - 12,2 پايىز). ينفلياتسيانىڭ بارلىق كومپونەنتى قارقىننىڭ تومەندەپ كەلە جاتقانىن كورسەتىپ وتىر. ازىق-تۇلىك تاۋارلارى بويىنشا باعانىڭ ءوسۋى 12,7 پايىز (12,9 پايىز)، ازىق- تۇلىككە جاتپايتىن تاۋارلار بويىنشا - 11,6 پايىز (11,7 پايىز)، اقىلى قىزمەتتەر بويىنشا - 10,8 پايىز (12 پايىز) بولدى.
- دەزينفلياتسياعا ۇستامدى قاتاڭ اقشا- كرەديت شارتتارى، تەڭگە باعامىنىڭ نىعايۋى، كەپىلسىز تۇتىنۋشىلىق كرەديتتەۋدىڭ باياۋلاۋى، ە ت ر ت-نى كەزەڭ- كەزەڭىمەن ارتتىرۋ جانە تەڭەستىرۋ وپەراتسيالارى ارقىلى ارتىق وتىمدىلىكتى قىسقارتۋ، سونداي-اق ۇكىمەت پەن ۇلتتىق بانكتىڭ ينفلياتسياعا قارسى بىرلەسكەن كەشەندى شارالارىن ىسكە اسىرۋ ىقپال ەتەدى. سونىمەن قاتار ينفلياتسيانىڭ تومەندەۋىنە ت ك ق جانە ج ج م باعاسىن كوتەرۋگە قويىلعان موراتوريي دە ۇلەس قوسادى. ق ق س مولشەرلەمەسىن ارتتىرۋدىڭ ينفلياتسيا ديناميكاسىنا اسەرى شەكتەۋلى رەتىندە باعالانادى. دەگەنمەن، ايلىق ينفلياتسيا 2026 -جىلعى اقپاندا جەدەلدەپ، 1,1 پايىزدى قۇرادى. بازالىق ينفلياتسيا اقپاندا 0,8 پايىز بولدى. حالىقتىڭ الداعى ءبىر جىلعا ينفلياتسيالىق كۇتۋلەرى تومەندەدى (اقپاندا - 13,7 پايىز)، ءبىراق جوعارى ءارى قۇبىلمالى. نارىققا كاسىبي قاتىسۋشىلاردىڭ 2026 -جىلعا ينفلياتسيا بويىنشا اقپانداعى كۇتۋلەرى 10,0 پايىزعا دەيىن تومەندەدى (قاڭتاردا - 10,8 پايىز)، - دەلىنگەن حابارلامادا.
الەمدىك نارىقتاعى باعا وزگەرىستەرى
ازىق-تۇلىكتىڭ الەمدىك باعاسى باياۋلاپ كەلەدى. ءسۇت ونىمدەرى مەن قانت باعاسىنىڭ تومەندەۋى ساقتالىپ وتىر. ءداندى داقىلدار مەن وسىمدىك مايىنىڭ الەمدىك باعاسى وسكەنى بايقالدى.
رەسەي فەدەراتسياسىندا ينفلياتسيا ءالى دە جوعارى، تارگەتكە جەتۋ 2027 -جىلى كۇتىلەدى. ەو- دا باعانىڭ ءوسۋى تۇراقتى تۇردە تومەن بولىپ قالىپ وتىر. ا ق ش-تا ينفلياتسيا ف ر ج-نىڭ سارالانعان ساياساتى جاعدايىندا نىساناعا جاقىنداپ كەلەدى.
مۇناي باعاسى 1 باررەل ءۇشىن 60 ا ق ش دوللارىنا جۋىق دەڭگەيگە دەيىن بىرتىندەپ تومەندەيدى
بازالىق سەناري اياسىندا ءبىرىنشى جارتىجىلدىقتا Brent ماركالى مۇنايدىڭ باعاسى تاياۋ شىعىستاعى قاقتىعىستىڭ ورشۋىنە بايلانىستى ساقتالىپ وتىرعان جوعارى باعالار اياسىندا بۇرىنعى العىشارتتاردان ۋاقىتشا جوعارى بولاتىنى بولجانادى. بۇدان كەيىن الەمدەگى سۇرانىس پەن ۇسىنىس تەڭگەرىمىنىڭ ناتيجەسىندە مۇناي باعاسى 1 باررەل ءۇشىن 60 ا ق ش دوللارىنا جۋىق دەڭگەيگە دەيىن بىرتىندەپ تومەندەيدى دەپ بولجانادى. بولجامعا سايكەس، 2026 -جىلى باعا ورتا ەسەپپەن 1 باررەل ءۇشىن 66,3 ا ق ش دوللارىن قۇراپ، كەيىنگى جىلدارى 60 ا ق ش دوللارى دەڭگەيىندە تۇراقتالادى.
نەعۇرلىم جوعارى مۇناي باعاسىن ەسكەرە وتىرىپ، 2026 -جىلعا ينفلياتسيانىڭ بولجامى ناقتىلاندى. باعالاردىڭ ءوسۋى 9,5-11,5 شەگىندە باعالانادى. دەگەنمەن، ۇلتتىق بانك ۇكىمەتپەن بىرلەسكەن ءىس-قيمىلداردى ىسكە اسىرۋ، بولجامدى فيسكالدىق جانە كۆازيفيسكالدىق ساياساتتى قامتاماسىز ەتۋ، ت ك ق مەن ج ج م-نىڭ ينفلياتسيانىڭ وسۋىنە قوساتىن ۇلەسىن تومەندەتۋ ارقاسىندا باعانىڭ ءوسۋى ءبىر ءماندى دەڭگەيگە جەتەدى دەپ كۇتەدى. 2027 -جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ينفلياتسيانىڭ 5,5-7,5 پايىزعا دەيىن باياۋلايدى دەپ بولجانىپ وتىر. 2028 -جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ول 5 پايىزدىق تارگەتكە جاقىن قالىپتاسادى.
پروينفلياتسيالىق تاۋەكەلدەر ق ق س مولشەرلەمەسى وزگەرۋىنىڭ باعالارعا ءبىرقالىپتى اسەرى اياسىندا ءبىرشاما تومەندەدى
تۇراقتى تاۋەكەلدەر رەتتەلەتىن باعالاردىڭ كوتەرىلۋىنەن بولاتىن ۇزاقمەرزىمدى قايتالاما اسەرلەردى، سونداي- اق جوعارى ينفلياتسيالىق كۇتۋلەردى قوسا العاندا، ىشكى فاكتورلارعا شوعىرلانادى. سونىمەن قاتار 2027-2028 -جىلدارى جوسپارلانعان بيۋدجەتتىك شوعىرلاندىرۋدىڭ ناقتى ورىندالۋىنا، سونداي-اق كۆازيفيسكالدىق ىنتالاندىرۋدىڭ اۋقىمى مەن پارامەترلەرىنە نازار اۋدارۋ قاجەت. فاكتتىڭ ۇلتتىق قوردان تۇسەتىن ترانسفەرتتەردى تومەندەتۋ جانە بيۋدجەت تاپشىلىعىن قىسقارتۋ بويىنشا بەلگىلەنگەن پارامەترلەردەن اۋىتقىعان جاعدايىندا، سونداي-اق كۆازيفيسكالدىق ىنتالاندىرۋلاردى جەتكىلىكتى باقىلانبايتىن كەڭەيتۋ كەزىندە دەزينفلياتسيالىق اسەر السىرەۋى مۇمكىن.
2026 -جىلعا ج ءى ءو-نىڭ ءوسۋ بولجامى 3,5-4,5 پايىز ارالىعىندا ساقتالعان. 2025 -جىلعى جوعارى بازا اياسىندا ەكونوميكالىق بەلسەندىلىك 2026 جانە ودان كەيىنگى جىلدارى ءبىرقالىپتى تراەكتوريادا داميتىن بولادى. فيسكالدىق شوعىرلانۋدىڭ جانە تۇتىنۋشىلىق كرەديتتەۋ باسەڭدەۋىنەن ىشكى سۇرانىس ازاياتىن بولادى.
2026 -جىلدىڭ ەكىنشى جارتىجىلدىعىندا بازالىق مولشەرلەمەنى تومەندەتۋ مۇمكىندىگى قارالادى
ۇلتتىق بانك ينفلياتسيانىڭ باياۋلاۋ قارقىنىن، ىشكى سۇرانىس ديناميكاسىن، فيسكالدىق شوعىرلاندىرۋدىڭ ناقتى ورىندالۋى جانە كۆازيفيسكالدىق ىنتالاندىرۋدى ىسكە اسىرۋ ساپاسىن باعالاۋدى جالعاستىرادى. سونىمەن قاتار ۇكىمەتپەن بىرلەسىپ، ينفلياتسيانى باقىلاۋ بويىنشا شارالاردى ىسكە اسىرۋ تيىمدىلىگىنە جانە ت ك ق مەن ج ج م باعاسىنىڭ وزگەرۋىنە مونيتورينگ جۇرگىزىلەدى. ينفلياتسيانىڭ تۇراقتى باياۋلاۋى جانە جاڭا ينفلياتسيالىق شوكتاردىڭ بولماۋى كەزىندە 2026 -جىلدىڭ ەكىنشى جارتىجىلدىعىندا بازالىق مولشەرلەمەنى تومەندەتۋ مۇمكىندىگى قارالاتىن بولادى. قازىرگى جاعدايدا اقشا-كرەديت ساياساتىن جەڭىلدەتۋ ءۇشىن كەڭىستىك ءالى قالىپتاسقان جوق.
- قابىلدانعان شەشىمنىڭ فاكتورلارى مەن بولجامدارى تۋرالى بارىنشا تولىق اقپارات 2026 -جىلعى 11-ناۋرىزدا ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي ينتەرنەت- رەسۋرسىندا ورنالاستىرىلاتىن اقشا-كرەديت ساياساتى تۋرالى باياندامادا بەرىلەدى. ق ر ۇلتتىق بانكىنىڭ اقشا-كرەديت ساياساتى كوميتەتىنىڭ بازالىق مولشەرلەمە بويىنشا كەزەكتى جوسپارلى شەشىمى 2026 -جىلعى 24-ساۋىردە استانا قالاسىنىڭ ۋاقىتىمەن ساعات 12:00- دە جاريالانادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.