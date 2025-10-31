قازاقستاندا بالالاردىڭ ەرتە دامۋى ءۇشىن قىزمەتتەرگە تەڭ مۇمكىندىك بەرەتىن قۇجات قابىلداندى
استانا. KAZINFORM - بۇل تۋرالى ق ر وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنىڭ يۋنيسەف-پەن سەرىكتەستىكتە بىرلەسىپ ۇيىمداستىرۋىمەن «قازاقستانداعى ءاربىر بالا ءۇشىن ۇزدىك باستاما» تاقىرىبىندا وتكەن حالىقارالىق كونفەرەنسيا بارىسىندا ءمالىم بولدى.
ءىس-شاراعا وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترى جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا، دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى اقمارال ءالنازاروۆا، ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ءمينيسترى سۆەتلانا جاقىپوۆا، دۇنيەجۇزىلىك بانكتىڭ، مەملەكەتتىك قۇرىلىمدار مەن قوعامدىق ۇيىمداردىڭ وكىلدەرى، سونداي-اق اۋستراليا، يرلانديا، تۇركيا، ازەربايجان، مولدوۆا جانە ۇلى بريتانيادان كەلگەن حالىقارالىق ساراپشىلار مەن زەرتتەۋشىلەر قاتىستى.
كونفەرەنتسيادا 2025- 2027 -جىلدارعا ارنالعان «ءساتتى باستاۋ» ۆەدومستۆوارالىق كەشەندى جوسپارى مەن ۇلتتىق ۇندەۋ قابىلداندى.
بۇل قۇجاتتار بارلىق بالا ءۇشىن ەرتە دامۋ قىزمەتتەرىنە تەڭ قولجەتىمدىلىكتى قامتاماسىز ەتۋگە، دەنساۋلىق ساقتاۋ، ءبىلىم بەرۋ، الەۋمەتتىك قورعاۋ بويىنشا ۆەدومستۆوارالىق ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋعا، اتا-انالاردى سيفرلىق جانە قوعامدىق سەرۆيستەر ارقىلى قولداۋدى دامىتۋعا، پەداگوگ-مامانداردىڭ بىلىكتىلىگىن ارتتىرۋعا، سالاعا جاڭا تەحنولوگيالار مەن مودەلدەردى ەنگىزۋگە باعىتتالعان ناقتى شارالاردى قامتيدى.
- قازاقستاندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ باستاماسىمەن 2-6 جاس ارالىعىنداعى بالالاردى مەكتەپكە دەيىنگى تاربيەمەن جانە وقىتۋمەن قامتۋعا، بالانى ەرتە دامىتۋدىڭ ساپالى جۇيەسىن قالىپتاستىرۋعا ەرەكشە ءمان بەرىلىپ وتىر. «ءساتتى باستاۋ» قۇجاتىندا قازاقستاننىڭ ءار بالاعا تۋعان ساتىنەن باستاپ تەڭ مۇمكىندىك پەن دامۋعا جول اشاتىن قوعام قۇرۋ جونىندەگى ستراتەگيالىق ۇستانىم ايقىن كورىنىس تاپقان، - دەپ اتاپ ءوتتى وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترى جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا.
قازاقستان يۋنيسەف جانە يۋنەسكو- مەن تىعىز ىنتىماقتاستىقتا جۇمىس ىستەپ، مەكتەپكە دەيىنگى تاربيەلەۋ مەن وقىتۋدى حالىقارالىق ستاندارتتارعا سايكەستەندىرىپ جاتىر. 2021- 2023 -جىلدارى جۇرگىزىلگەن زەرتتەۋلەر ناتيجەسىندە مەملەكەتتىك ستاندارت پەن ۇلگىلىك وقۋ باعدارلامالارى جاڭارتىلىپ، ەرتە دامۋ قىزمەتتەرىن جەتىلدىرۋگە باعىتتالعان جاڭا مودەلدەر ەنگىزىلدى.
- بۇگىندە ەلدە 3-6 جاس ارالىعىنداعى بالالاردى مەكتەپكە دەيىنگى تاربيەمەن قامتۋ دەڭگەيى 98,5 پايىزعا جەتتى. 2023 -جىلدان بەرى 171 مىڭ جاڭا ورىن اشىلدى، 2027 -جىلعا دەيىن تاعى شامامەن 130 مىڭ ورىن ىسكە قوسىلادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.