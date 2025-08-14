قازاقستاندا بالالاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ جونىندەگى العاشقى باسقارما قۇرىلدى
استانا. KAZINFORM - استانادا ءوتىپ جاتقان جىل سايىنعى رەسپۋبليكالىق تامىز كونفەرەنسياسى اياسىنداعى پانەلدىك سەسسيالاردا ەلىمىزدەگى بالالاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ جونىندەگى العاشقى باسقارمانىڭ اقتوبە وبلىسىندا قۇرىلعانى تۋرالى حابارلاندى.
ەسكە سالايىق، باسقارمالاردى قۇرۋ - قورعانشىلىق جانە قامقورشىلىق ورگاندارىنىڭ جۇمىسىن كۇشەيتۋگە باعىتتالعان رەفورمانىڭ ءبىر بولىگى. جاڭا باسقارمالار بالالاردىڭ قۇقىقتارى مەن مۇددەلەرىن قورعاۋدا نەگىزگى بۋىنعا اينالادى. ولاردىڭ مىندەتى - وتىنىشتەرگە جەدەل ارەكەت ەتۋ، وتباسىلارعا كومەك كورسەتۋ جانە وڭىردەگى بالا ءال- اۋقاتىنا جاۋاپتى بارلىق قىزمەتتەردىڭ جۇمىسىن ۇيلەستىرۋ.
جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانداردىڭ بازالىق قۇرىلىمىنا بالالاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ باسقارماسىن قۇرۋدى كوزدەيتىن وزگەرىستەر ەنگىزىلدى. باسقارماعا وبلىستىق جانە رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار قالالار مەن اۋداندارداعى بالالاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ بولىمدەرى، سونداي-اق ەلورداداعى ءتيىستى بولىمدەر باعىنادى.
«ءبىز ءار بالانىڭ سەنىمدى قورعالۋىن قامتاماسىز ەتەتىن جۇيە قۇرىپ جاتىرمىز. بۇل ماسەلەلەردى جەدەل شەشۋگە جانە بالالارعا جەرگىلىكتى دەڭگەيدە كومەك كورسەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى»، - دەدى ق ر وقۋ- اعارتۋ مينيسترلىگى بالالاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ كوميتەتىنىڭ ءتورايىمى ناسىمجان وسپانوۆا.
اتالعان بولىمشەلەردىڭ ءتيىمدى جۇمىس ىستەۋى ءۇشىن وقۋ- اعارتۋ مينيسترلىگى زاڭنامالىق دەڭگەيدە نورما بەكىتتى - قورعانشىلىق جانە قامقورشىلىق ورگانىنىڭ ءبىر مامانى 5 مىڭ بالاعا قىزمەت كورسەتەدى. سونىڭ ناتيجەسىندە بيىلعى جىلدىڭ باسىنان بەرى جەرگىلىكتى دەڭگەيدەگى قىزمەتكەرلەر سانى 303 تەن 896 عا ءوستى. ولار ءۇشىن وقىتۋ كۋرستارى ۇيىمداستىرىلىپ، ءبىرىڭعاي جۇمىس ستاندارتتارى ەنگىزىلۋدە.
جوبا ق ر بالا قۇقىقتارى جونىندەگى ۋاكىلمەن بىرلەسىپ جۇزەگە اسىرىلۋدا جانە ەلىمىزدىڭ بارلىق وڭىرلەرىندە كەزەڭ-كەزەڭىمەن ەنگىزىلەتىن بولادى.