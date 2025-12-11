قازاقستاندا بالالارعا ارنالعان ۇيىمداردى تەكسەرۋ ءتارتىبى وزگەردى
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدە 2026 -جىلدىڭ 1- اقپانىنان باستاپ مەملەكەتتىك باقىلاۋدىڭ جاڭا ءتارتىبى كۇشىنە ەنەدى.
بۇل ءتارتىپ ۋاكىلەتتى ورگانعا مەملەكەتتىك بيۋدجەتتەن قارجىلاندىرىلاتىن جانە بالالاردىڭ تاماقتانۋىن، جاتىن ورنىن قامتاماسىز ەتۋ، ءبىلىم بەرۋ، تاربيەلەۋ جانە ساۋىقتىرۋ قىزمەتتەرىن كورسەتەتىن ۇيىمداردى قىزمەتى باستالار الدىندا جانە ونى كورسەتۋ بارىسىندا كەنەتتەن تەكسەرۋگە قۇقىق بەرەدى. بۇل باقىلاۋ شارالارىن جەدەل جۇرگىزۋگە جانە ىقتيمال بۇزۋشىلىقتاردى دەر كەزىندە انىقتاۋعا جاعداي جاسايدى.
مەملەكەتتىك باقىلاۋ «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى بالانىڭ قۇقىقتارى تۋرالى» زاڭىمەن رەتتەلەدى. ول باقىلاۋدىڭ ارنايى ءتارتىبىن بەكىتىپ، كورسەتىلەتىن قىزمەتتەردىڭ ساپاسى مەن قاۋىپسىزدىگىنە قويىلاتىن تالاپتاردى كۇشەيتەدى.
- كەنەتتەن تەكسەرۋلەردى ەنگىزۋ بالالاردىڭ قورعالۋىن، مەملەكەتتىك باقىلاۋدى كۇشەيتەدى. ەندى ۋاكىلەتتى ورگان ناقتى بۇزۋشىلىقتار تۋرالى سيگنال تۇسكەن جاعدايدا ءوز شەشىمىمەن تەكسەرۋ تاعايىنداپ، نىسانعا دەرەۋ شىعا الادى. سيگنال تۇسكەن كەزدە نىسانعا جوسپاردان تىس تەكسەرۋ جۇرگىزىلەدى، - دەپ اتاپ ءوتتى ق ر وقۋ- اعارتۋ مينيسترلىگى بالالاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى ناسىمجان وسپانوۆا.
ايتا كەتەيىك، 4 - جەلتوقساندا مەملەكەت باسشىسى «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كەيبىر زاڭنامالىق اكتىلەرىنە مادەنيەت، ءبىلىم بەرۋ، وتباسى جانە مەملەكەتتىك باقىلاۋ ماسەلەلەرى بويىنشا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭىنا قول قويدى. جاڭا نورمالار 2026 -جىلعى 1-اقپاندا كۇشىنە ەنەدى.
بۇعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، 2026 -جىلدان باستاپ ەستۋ قابىلەتى بۇزىلعان بالالار اپپاراتتارمەن تەگىن قامتىلادى.