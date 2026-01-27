ق ز
    قازاقستاندا بالالارعا ارنالعان SIM كارتالار ەنگىزىلەدى

    استانا. KAZINFORM - وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترى جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا ۇكىمەت وتىرىسىنان كەيىن وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا بالالاردى الەۋمەتتىك جەلىگە شەكتەپ كىرگىزۋ ساياساتى قالاي جۇرگىزىلەتىنىن ءتۇسىندىردى.

    SIM-карта
    Фото: freepik

    - شەكتەۋ ماسەلەسىنە كەلسەك، قازىر بىرنەشە ۇسىنىستى قاراستىرىپ جاتىرمىز، جۇمىس توبى قۇرىلدى. بالالاردى زاڭعا قايشى كونتەنتتەن قورعاۋ ءۇشىن كوپتەگەن ەلدە قولدانىلاتىن تاسىلدەر بار. بۇل ماسەلە اشىق، ول قوعاممەن، اتا- انالارمەن، پەداگوگيكالىق قاۋىمداستىقتارمەن جانە باق- پەن بىرگە تالقىلانادى، - دەدى ول.

    ۆەدومستۆو باسشىسى شەكتەۋ شاراسى ءۇش ءتاسىل نەگىزىندە ىسكە اساتىنىن ايتتى.

    - الدىمەن بالالارعا ارنالعان SIM كارتالاردى تىركەۋدى ەنگىزگىمىز كەلەدى. بۇل ءبىرىنشى ءتاسىل. ەكىنشى ءتاسىل - 14 جاسقا دەيىنگى بالالار زاڭعا قايشى كونتەنتتى كورە المايتىنداي تەتىك ەنگىزۋ. ۇشىنشىدەن، قازىر مەكتەپتە سيفرلاندىرۋ جانە مەديا ساۋاتتىلىق پاندەرى بار. وسى پاندەر اياسىندا ءبىز بالالاردىڭ سيفرلىق كەڭىستىكتە ساۋاتتى بولۋىنا كۇش سالامىز، - دەدى جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا.

    بۇعان دەيىن الەۋمەتتىك جەلىگە كىرۋشىلەردى جاسىنا قاراي شەكتەيتىن زاڭ جوباسى تالقىلاۋعا شىعارىلاتىنىن جازعان ەدىك.

