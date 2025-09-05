قازاقستاندا بالالار قاۋىپسىزدىگى كۇشەيتىلىپ، جاڭا تاربيە باعدارلامالارى ەنگىزىلىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - بالالاردىڭ دامۋى ءۇشىن ءقاۋىپسىز ءارى جايلى ورتا قالىپتاستىرۋ جونىندەگى پرەزيدەنت تاپسىرماسىن ورىنداۋ ماقساتىندا ۇكىمەت تاربيە، قۇقىق قورعاۋ جانە بوس ۋاقىتتى ءتيىمدى ۇيىمداستىرۋدى قامتيتىن كەشەندى شارالاردى ىسكە اسىرۋدا.
ۇكىمەتتىڭ مالىمەتىنشە، جاس ۇرپاق بويىندا وتانشىلدىق، ادىلەتتىلىك جانە ەڭبەكقورلىق قاسيەتتەرىن قالىپتاستىرۋعا باعىتتالعان جاڭارتىلعان ءبىرىڭعاي تاربيە باعدارلاماسى - «ادال ازامات» وسى جۇمىستىڭ يدەولوگيالىق وزەگىنە اينالدى.
بالالاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋدى قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن كادرلىق الەۋەت كۇشەيتىلدى: قورعانشىلىق ورگاندارىنىڭ ماماندارىنىڭ سانى 303 تەن 896 ادامعا دەيىن ارتتى. بۇل وتباسىلاردىڭ قاجەتتىلىكتەرىنە دەر كەزىندە جاۋاپ بەرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
- ءبىلىم بەرۋ مەكەمەلەرىندە دە فيزيكالىق قاۋىپسىزدىك شارالارى نىعايتىلدى. بۇگىندە مەكتەپتەردىڭ 97 پايىزى ليتسەنزيالانعان كۇزەتپەن كەلىسىمشارتقا وتىردى، ال 98 پايىزى تۋرنيكەتتەرمەن جابدىقتالعان، - دەپ جازىلعان اقپاراتتا.
سونىمەن بىرگە قوسىمشا ءبىلىم بەرۋ سالاسى دامىپ كەلەدى. ەلىمىزدە 2142 قوسىمشا ءبىلىم بەرۋ ۇيىمى جۇمىس ىستەيدى. ولار 3,3 ميلليون بالانى نەمەسە بالالاردىڭ 87,2 پايىزىن قامتيدى. بۇل بالالاردىڭ قابىلەتتەرىن دامىتۋعا، سونداي-اق بوس ۋاقىتىن ءتيىمدى ءارى قاۋىپسىز وتكىزۋىنە مۇمكىندىك بەرەدى.