قازاقستاندا ۇ ب ت- نى وتكىزۋ ەرەجەلەرىنە وزگەرىستەر ەنگىزىلدى
استانا. KAZINFORM - عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ءمينيسترى ۇلتتىق ءبىرىڭعاي تەستىلەۋدى (ۇ ب ت) وتكىزۋ ەرەجەلەرىنە وزگەرتۋلەر ەنگىزەتىن بۇيرىققا قول قويدى.
جاڭارتىلعان رەداكسيا بويىنشا، قىسقارتىلعان وقۋ مەرزىمى بار ۇقساس سالالارعا تۇسەتىندەر، سونىڭ ىشىندە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتى بولىپ تابىلمايتىن ۇلتى قازاق ادامدار، شىعارماشىلىق دايىندىقتى قاجەت ەتەتىن باعدارلامالاردى قوسپاعاندا، ۇ ب ت- نى جالپى كاسىپتىك جانە ارنايى پاندەر بويىنشا تاپسىرادى.
قۇجات ۇ ب ت- نى قايتا تاپسىرۋ ءتارتىبىن دە ناقتىلايدى. مىسالى، قاتىسۋشى تەستىلەۋدەن اۋرۋ، گوسپيتاليزاتسيا، جاقىن تۋىستىڭ قايتىس بولۋى، رەسپۋبليكالىق جانە حالىقارالىق وليمپيادالار مەن بايقاۋلارعا قاتىسۋ، سونداي-اق توتەنشە جاعدايلار سياقتى ورىندى سەبەپتەر بويىنشا قالدىرعان جاعدايدا، رەسمي قۇجاتتار ارقىلى دالەلدەي الادى.
سونىمەن قاتار ۇ ب ت- عا ەلەكتروندىق فورماتتا قاتىسۋ ءۇشىن وتىنىشتەردى بەرۋ مەرزىمدەرى مەن ءتارتىبى جاڭارتىلدى. ورىندى سەبەپتەر بولعان جاعدايدا، قاتىسۋشى ستاندارتتى مەرزىمنەن كەيىن تىركەلە الادى.
جاڭارتىلعان رەداكسيادا اپەللياتسيا تاپسىرۋ ءتارتىبى دە كەڭەيتىلدى. تەستىلەۋدەن كەيىن قاتىسۋشى ناتيجەلەر مەن تالداۋ كارتاسىمەن تانىسۋعا 10 مينۋت الادى. سودان كەيىن ول اپەللياتسياعا وتۋگە نەمەسە پروتسەستى اياقتاۋعا مۇمكىندىك الادى. اپەللياتسيا ناتيجەلەرى 30 جۇمىس كۇنى ىشىندە جاريالانادى.
سونىمەن قاتار، ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارىنىڭ توپتارى جاڭارتىلدى، سونىڭ ىشىندە ۆ060 «حيميالىق ينجەنەريا جانە پروتسەستەر» باعدارلاماسى «حيميا» جانە «فيزيكا/بيولوگيا» پاندەرىمەن تولىقتىرىلدى.
قۇجات بيىلعى جىلدىڭ 15-ناۋرىزىنان باستاپ قولدانىسقا ەنگىزىلەدى.
بۇعان دەيىن ناۋرىزداعى ۇ ب ت- نى 184 مىڭعا جۋىق ادام تاپسىرعانىن جازعانبىز.
سونىمەن قاتار، مامىردان كەيىن ۇ ب ت- دا بەيىندىك پاندەردى وزگەرتۋگە بولمايدى.