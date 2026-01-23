قازاقستاندا اۆتونەسيەلەۋدىڭ قىلمىستىق سحەماسى اشكەرە بولدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا اۆتونەسيەلەۋ سالاسىنداعى قىلمىستىق سحەما اشكەرەلەندى. بۇل تۋرالى ىشكى ىستەر مينيسترلىگى حابارلادى.
ۆەدومستۆونىڭ مالىمەتىنشە، 19-قاڭتار كۇنى ۇيىمداسقان قىلمىسقا قارسى كۇرەس باسقارماسىنىڭ قىزمەتكەرلەرى الماتى جانە شىمكەنت قالالارىندا، سونداي-اق الماتى، باتىس قازاقستان جانە تۇركىستان وبلىستارىندا جەدەل ءىس-شارالار جۇرگىزدى. ناتيجەسىندە الەۋمەتتىك وسال ازاماتتاردىڭ اتىنا اۆتونەسيە راسىمدەپ، كەيىن اۆتوكولىكتەردى شەتەلگە ساتىپ وتىرعان قىلمىستىق توپتىڭ ارەكەتى توقتاتىلدى.
تەرگەۋ بارىسىندا كۇدىكتىلەردىڭ قورعانسىز ازاماتتارعا قىسىم كورسەتىپ، قورقىتۋ ارقىلى ولاردىڭ اتىنا اۆتونەسيە راسىمدەتكەنى انىقتالدى. سونىمەن قاتار تولەم قابىلەتتىلىگى بار دەگەن جالعان كورىنىس قالىپتاستىرۋ ماقساتىندا ازاماتتاردىڭ بانك شوتتارىن ۋاقىتشا تولىقتىرىپ، كرەديتتىك تاريحىن جاساندى تۇردە جاقسارتقان.
ءى ءى م مالىمەتىنشە، كۇدىكتىلەر جالعان قۇجاتتاردى پايدالانا وتىرىپ، اۆتوكولىكتەردى كەپىلگە قويىپ، ميكروقارجى ۇيىمدارىنان نەسيە العان. كەيىن قىمبات اۆتوكولىكتەر شەتەل اۋماعىندا ساتىلعان.
قازىرگى ۋاقىتتا وسىنداي 15 دەرەك انىقتالىپ، وزگە دە ەپيزودتار بويىنشا تەرگەۋ امالدارى جالعاسىپ جاتىر. ءتىنتۋ بارىسىندا بىرنەشە اتىس جانە سۋىق قارۋ، وق-دارىلەر، سونداي-اق قىلمىستىق ارەكەتتەردى راستايتىن قۇجاتتار مەن اقپارات تاسىمالداعىشتار تاركىلەندى.
اتالعان فاكتى بويىنشا سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ قىلمىستىق كودەكستىڭ بىرنەشە بابى بويىنشا جۇرگىزىلۋدە. قىلمىستىق توپتىڭ نەگىزگى التى كۇدىكتىسى قاماۋعا الىنىپ، ۋاقىتشا ۇستاۋ يزولياتورىنا قامالدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن جاڭاوزەندە زاڭسىز كوشى-قون ۇيىمداستىرعان قىلمىستىق توپ ۇستالدى.