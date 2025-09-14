قازاقستاندا اپتا ىشىندە بولعان كادرلىق تاعايىنداۋلار
استانا. KAZINFORM - ءوتىپ بارا جاتقان اپتادا ەل ىشىندە ءبىرقاتار كادرلىق اۋىس-ءتۇيىس بولدى.
8-قىركۇيەكتە قىزىلوردا وبلىسىنىڭ سوت اكىمشىلىگى دەپارتامەنتىنە ءمولدىر اسانوۆا تاعايىندالدى.
ءمولدىر اسانوۆا 1985 -جىلى قىزىلوردا وبلىسىندا دۇنيەگە كەلگەن. 2009 -جىلى قىزىلوردا وبلىسى بويىنشا سوتتار اكىمشىسىنىڭ ءىس تىركەۋشىسى، 2009-2012 -جىلدارى قىزىلوردا قالالىق سوتىنىڭ جەتەكشى مامانى- سوت وتىرىسىنىڭ حاتشىسى، باس مامانى- سوت وتىرىسىنىڭ حاتشىسى، 2012 -جىلى قىزىلوردا وبلىسىنىڭ كامەلەتكە تولماعانداردىڭ ىستەرى جونىندەگى مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق سوتىنىڭ باس مامانى بولعان. 2012-2015 -جىلدارى قىزىلوردا قالالىق سوتىنىڭ باس مامانى، 2015-2017 -جىلدارى قىزىلوردا وبلىسىنىڭ كامەلەتكە تولماعانداردىڭ ىستەرى جونىندەگى مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق سوتىنىڭ كەڭسە مەڭگەرۋشىسى بولىپ ەڭبەك ەتتى.
2017 -جىلدان باستاپ وسى كۇنگە دەيىن قىزىلوردا وبلىسى بويىنشا سوت اكىمشىلىگى دەپارتامەنتى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى قىزمەتىن اتقارىپ كەلگەن.
اپتا باسىنان س ق و اكىمدىگىنىڭ ەكونوميكا باسقارماسىن ناتاليا دىشكانت باسقارادى.
ناتاليا دىشكانت 1970 -جىلى بۇرىنعى كوكشەتاۋ وبلىسى كۋيبىشيەۆ اۋدانى چەرۆوننوە ەلدى مەكەنىندە دۇنيەگە كەلگەن.
1989 -جىلى سەلينوگراد قارجى- ەكونوميكالىق تەحنيكۋمىن؛
2004 -جىلى قارجى جانە نەسيە ماماندىعى بويىنشا كوكشەتاۋ ەكونوميكا جانە مەنەدجمەنت ينستيتۋتىن ءبىتىردى.
تەحنيكۋمدى اياقتاعاننان كەيىن 1989 -جىلدان 2014 -جىلعا دەيىن عابيت مۇسىرەپوۆ اتىنداعى اۋداننىڭ قارجى بولىمىندە شتاتتىق ينسپەكتور، باس بۋحالتەردىڭ ورىنباسارى، جەتەكشى مامان، باس مامان، باسشىنىڭ ورىنباسارى، ءبولىم باسشىسى بولىپ ەڭبەك ەتتى.
2015-2019 -جىلدارى س ق و قارجى باسقارماسى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى بولدى.
2019 -جىلدان باستاپ وسى كۇنگە دەيىن قارجى باسقارماسىن باسقاردى.
دۇيسەنبىدە ق ر پرەزيدەنتىنىڭ اكىمشىلىگىمەن كەلىسىم بويىنشا قۋانىش جۇمابەك ۇلى اسىلوۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اتوم ەنەرگياسى جونىندەگى اگەنتتىگىنىڭ اپپارات باسشىسى قىزمەتىنە اۋىستى.
اسىلوۆ قۋانىش جۇمابەك ۇلى 1973 -جىلعى 14-ناۋرىزدا الماتى قالاسىندا دۇنيەگە كەلگەن. ءال- فارابي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتىن قۇقىق ماگيسترى دارەجەسىمەن اياقتاعان.
مەملەكەتتىك باسقارۋ سالاسىندا ۇلكەن ەڭبەك تاجىريبەسى بار. ءبىرقاتار ۆەدومستۆولاردى باسقارعان، مينيسترلىكتەردە، ەسەپ كوميتەتىندە، پرەزيدەنتتىڭ ءىس باسقارماسى مەن اكىمشىلىگىندە باسشىلىق لاۋازىمداردا قىزمەت اتقارعان.
2019- 2023 -جىلدار ارالىعىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى اكىمشىلىگىنىڭ مەملەكەتتىك ينسپەكتورى لاۋازىمىندا جۇمىس ىستەدى.
جاڭا قىزمەتكە تاعايىندالعانعا دەيىن شىمكەنت قالاسى اكىمىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى قىزمەتىن اتقارعان.
اپتانىڭ العاشقى كۇنىندەگى تاعى ءبىر تاعايىنداۋ سولتۇستىك قازاقستان وبلىسى اكىمىنىڭ وكىمىمەن قارجى باسقارماسىنا قۋانىشبەك قاليجانوۆ باسشىلىققا كەلدى.
ول 1981 -جىلى س ق و اقجار اۋدانى تالشىق اۋىلىندا دۇنيەگە كەلگەن، جوعارى قارجىلىق بىلىمى بار.
2001 -جىلى كوكشەتاۋ ەسەپ-ساۋدا كوللەدجىن قارجى ماماندىعى بويىنشا بىتىرگەن؛
2012 -جىلى «كوكشە» اكادەمياسىن «قارجى» ماماندىعى بويىنشا ءتامامدادى.
ەڭبەك جولىن 2004 -جىلى اقجار اۋدانى تالشىق اۋىلدىق وكرۋگىنىڭ مامانى بولىپ باستادى.
2012-2015 -جىلدارى ارالىعىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق ەكونوميكا مينيسترلىگى ستاتيستيكا كوميتەتى س ق و ستاتيستيكا دەپارتامەنتىنىڭ اقجار اۋدانى ستاتيستيكا باسقارماسىنىڭ باسشىسى لاۋازىمىن اتقاردى.
2015 -جىلدان 2021 -جىلعا دەيىن ق ر ۇلتتىق ەكونوميكا مينيسترلىگى ستاتيستيكا كوميتەتى سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ ستاتيستيكا دەپارتامەنتى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى بولدى.
2021 -جىلدان وسى تاعايىنداۋعا دەيىن س ق و اكىمدىگىنىڭ ەكونوميكا باسقارماسىنىڭ باسشىسى لاۋازىمىن اتقاردى.
9-قىركۇيەكتە رۋسلان جەلدىباي پرەزيدەنتتىڭ كومەكشىسى ءارى باسپا ءسوز حاتشىسى بولىپ تاعايىندالدى.
- مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن رۋسلان سۇلتان ۇلى جەلدىباي قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ كومەكشىسى - پرەزيدەنتتىڭ ءباسپاسوز حاتشىسى بولىپ تاعايىندالدى، ول بۇرىنعى اتقارعان لاۋازىمىنان بوساتىلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
سەيسەنبى كۇنى مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن قۋانىشبەك باقىتبەك ۇلى ەسەكەيەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ كومەكشىسى بولىپ تاعايىندالدى.
اپتانىڭ ەكىنشى كۇنى مەملەكەت باسشىسىنىڭ وكىمىمەن مارات كەنجەعالي ۇلى ءاشىم قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ كەڭەسشىسى بولىپ تاعايىندالدى.
- مەملەكەت باسشىسىنىڭ وكىمىمەن مارات كەنجەعالي ۇلى ءاشىم قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ كەڭەسشىسى - پرەزيدەنت پروتوكولى قىزمەتىنىڭ باستىعى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
11-قىركۇيەكتە مۇرات ورازباي استانا قالاسى بويىنشا ىشكى مەملەكەتتىك اۋديت دەپارتامەنتىن باسقارۋعا كىرىستى.
مۇرات ورازباي - مەملەكەتتىك اۋديتور، پرەزيدەنتتىك جاستار كادرلىق رەزەرۆىنىڭ مۇشەسى. ەڭبەك جولىن جەتەكشى مامان قىزمەتىنەن باستاپ، مەملەكەتتىك اۋديت جۇيەسىندە جانە ورتالىق مەملەكەتتىك ورگانداردا مول تاجىريبە جيناقتادى. ءار جىلدارى قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق ەكونوميكا مينيسترلىگىندە، پرەمەر- ءمينيستردىڭ كەڭسەسىندە جانە قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى اكىمشىلىگىندە ءتۇرلى باسشىلىق جانە ساراپشىلىق لاۋازىمداردى اتقاردى. جاڭا تاعايىنداۋعا دەيىن قارجى مينيسترلىگىنىڭ ىشكى مەملەكەتتىك اۋديت كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى قىزمەتىن اتقاردى.
11-قىركۇيەكتە جامبىل وبلىسى اكىمدىگى ازاماتتىق قورعانىس باسقارما باسشىسى بولىپ ەرلان يمانبايەۆ تاعايىندالدى.
ەرلان بولات ۇلى 1976 -جىلى جامبىل وبلىسى شۋ اۋدانىندا دۇنيەگە كەلگەن. ءبىلىمى جوعارى.
1997 -جىلى قازاق ۇلتتىق اگرارلىق زەرتتەۋ ۋنيۆەرسيتەتىن «تۇتىنىس تاۋارلارىن تاۋارلاۋ»، 2003 -جىلى م. ح. دۋلاتي اتىنداعى تاراز مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتىن «قۇقىق تانۋ» ماماندىقتارى بويىنشا بىتىرگەن.
ەڭبەك جولىن 1998 -جىلى الماتى قالاسى بوستاندىق اۋداندىق ىشكى ىستەر ءبولىمىنىڭ جەدەل ۋاكىلى بولىپ باستاعان. ءار جىلدارى ىشكى ىستەر ورگاندارىندا ءۇزىلىسسىز قىزمەت اتقارعان.
اۆتور
داۋلەت ىزتىلەۋ