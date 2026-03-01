قازاقستاندا اپتا ىشىندە بولعان كادرلىق تاعايىنداۋلار
استانا. KAZINFORM - وسى اپتادا ەلىمىزدىڭ مەملەكەتتىك باسقارۋ جۇيەسىندە جانە جەرگىلىكتى اتقارۋ ورگاندارىندا ماڭىزدى كادرلىق اۋىس-ءتۇيىس بولدى.
اپتا باسىندا الماتى وبلىسى اكىمىنىڭ وكىمىمەن قايرات جۇمانوۆ وبلىستىق ءبىلىم باسقارماسىنىڭ باسشىسى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى.
قايرات جۇمانوۆ 1989-جىلى تۋعان. ءبىلىمى جوعارى: 2010-جىلى اباي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق پەداگوگيكالىق ۋنيۆەرسيتەتىن «پسيحولوگيا» ماماندىعى بويىنشا، 2012-جىلى ت. رىسقۇلوۆ اتىنداعى قازاق ەكونوميكالىق ۋنيۆەرسيتەتىن «ەكونوميكا» ماماندىعى بويىنشا، 2018-جىلى تۇران ۋنيۆەرسيتەتىن «قۇقىقتانۋ» ماماندىعى بويىنشا، 2021-جىلى ءال-فارابي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتىن «ىسكەرلىك اكىمشىلەندىرۋ» ماماندىعى بويىنشا ءتامامداعان.
ەڭبەك جولىن 2009-جىلى الماتى قالاسىنداعى 105-گيمنازيانىڭ پەداگوگ-پسيحولوگى بولىپ باستاعان. ءار جىلدارى الماتى قالاسى ءبىلىم باسقارماسىنىڭ بوستاندىق اۋداندىق ءبىلىم بولىمىندە باس مامان، ءبولىم باسشىسى، الماتى قالاسى المالى اۋدانى اكىمىنىڭ اپپاراتى مادەنيەت جانە تىلدەردى دامىتۋ ءبولىمىنىڭ باسشىسى، الماتى قالاسى ءبىلىم باسقارماسى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى، جەتىسۋ وبلىسىنىڭ ءبىلىم سالاسىندا ساپانى قامتاماسىز ەتۋ دەپارتامەنتىنىڭ باسشىسى لاۋازىمدارىن اتقارعان.
2025-جىلدىڭ ءساۋىر ايىنان باستاپ المالى اۋدانى اكىمى اپپاراتىنىڭ باسشىسى قىزمەتىن اتقاردى.
تۇركىستان قالاسى اكىمى ازىمبەك پازىلبەك ۇلى وكىمىمەن ماديار ءالىپوۆ تۇركىستان قالاسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى.
ماديار باقتىباي ۇلى ءالىپوۆ 1987-جىلى 4-مامىردا تۇركىستان قالاسىندا دۇنيەگە كەلگەن. ءبىلىمى - جوعارى، مەملەكەتتىك قىزمەت سالاسىندا 18 جىلدان استام ەڭبەك ءوتىلى بار تاجىريبەلى مامان.
ەڭبەك جولىن شىمكەنت قالاسىنىڭ جۇمىسپەن قامتۋ جانە الەۋمەتتىك باعدارلامالار باسقارماسىندا مامان بولىپ باستاعان. كەيىن تۇركىستان وبلىسىنىڭ قوعامدىق دامۋ باسقارماسىندا ءبولىم باسشىسى، باسقارما باسشىسىنىڭ ورىنباسارى، تۇركىستان وبلىسى اكىمى اپپاراتىنىڭ ۇيىمداستىرۋ-ينسپەكتورلىق ءبولىمىنىڭ باسشىسى، سايرام اۋدانى اكىمىنىڭ ورىنباسارى قىزمەتتەرىن اتقارعان. بۇعان دەيىن تۇركىستان وبلىسى اكىمى اپپاراتىنىڭ قوعامدىق-ساياسي مونيتورينگ ءبولىمىنىڭ باسشىسى بولدى.
جاڭا قىزمەتىندە ماديار باقتىباي ۇلى تۇركىستان قالاسى اكىمدىگى قۇرىلىمىنداعى ىشكى ساياسات، مادەنيەت جانە سپورت، جۇمىسپەن قامتۋ جانە الەۋمەتتىك باعدارلامالار، ءبىلىم سالالارىنا جەتەكشىلىك ەتەدى.
ق ر پرەزيدەنتى اكىمشىلىگىنىڭ كەلىسىمىمەن وبلىس اكىمىنىڭ وكىمى بويىنشا مالىك ءابدىقادىروۆ ماڭعىستاۋ وبلىسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى قىزمەتىنە تاعايىندالدى.
مالىك ءابدىقادىروۆ «قاينار» ۋنيۆەرسيتەتىندە قۇقىقتانۋ ماماندىعى بويىنشا، ش. ەسەنوۆ اتىنداعى كاسپي مەملەكەتتىك تەحنولوگيالار جانە ينجينيرينگ ۋنيۆەرسيتەتىن مۇناي-گاز ءىسى بويىنشا، ۇلى بريتانياداعى ابەردين ۋنيۆەرسيتەتىندە قۇقىق ماگيسترى دارەجەسىن العان.
ۇزاق جىلدار بويى وبلىستىق پروكۋراتۋرادا قىزمەت ەتىپ، قر باس پروكۋراتۋراسىنىڭ باسقارمالارىندا باسشىلىق قىزمەتتەردى اتقارعان، «زاپادنايا كۋرنا» -2 «لۋكويل-وۆەرسيز» جوباسى (يراك، باسرا قالاسى)، ق ر تابيعي مونوپوليالاردى رەتتەۋ، ق ر ۇلتتىق ەكونوميكا مينيسترلىگى باسەكەلەستىكتى جانە تۇتىنۋشىلار قۇقىقتارىن قورعاۋ كوميتەتىندە جۇمىس ىستەگەن.
2020-2024-جىلدارى - اقتاۋ قالاسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى، ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ تابيعي رەسۋرستار جانە تابيعات پايدالانۋدى رەتتەۋ باسقارماسىنىڭ باسشىسى، «وزەنمۇنايگاز» ا ق باس ديرەكتورىنىڭ كوممەرتسيالىق ماسەلەلەر جونىندەگى ورىنباسارى قىزمەتتەرىن اتقارعان. وسى ۋاقىتقا دەيىن ماڭعىستاۋ وبلىسى اكىمى اپپاراتىنىڭ باسشىسى لاۋازىمىندا بولدى.
ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ اكىمى نۇرداۋلەت قيلىباي وكىمىمەن وبلىستىق تابيعي رەسۋرستار جانە تابيعات پايدالانۋدى رەتتەۋ باسقارماسى باسشىسى بولىپ اسەل بالمانوۆا تاعايىندالدى.
اسەل بالمانوۆا 2009-جىلى م. وتەمىسوۆ اتىنداعى باتىس قازاقستان مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ ەكولوگيا ماماندىعىن، 2012-جىلى ەۋرازيا اكادەمياسىنىڭ قۇقىقتانۋ ماماندىعىن، 2016-جىلى م. وتەمىسوۆ اتىنداعى باتىس قازاقستان مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ ەكولوگيا- ماگيسترى ماماندىعىن، 2025-جىلى ق ر پرەزيدەنتى جانىنداعى مەملەكەتتىك باسقارۋ اكادەمياسىنىڭ «مەملەكەتتىك باسقارۋ» دوكتورانتۋراسىن ءتامامداعان. ەكولوگيا ماگيسترى، «مەملەكەتتىك باسقارۋ» باعدارلاماسى بويىنشا ەكونوميكا دوكتورى عىلىمي دارەجەسىنە يە.
ەڭبەك جولىن 2006-2009-جىلدار ارالىعىندا 42-«اقنيەت» گيمنازياسىندا حاتشى، لابورانت قىزمەتتەرىنەن باستاعان.
2009-جىلى باتىس قازاقستان وبلىسى تابيعي رەسۋرستار جانە تابيعاتتى پايدالانۋدى رەتتەۋ باسقارماسىنىڭ تابيعاتتى قورعاۋ جانە مونيتورينگ بولىمىندە جاستار پراكتيكاسىنان ءوتتى.
2010-2012-جىلدارى باسقارمانىڭ باس مامانى بولدى. 2012-2016-جىلدارى باتىس قازاقستان وبلىسى اكىمى اپپاراتىنىڭ قۇجاتتامالىق قامتاماسىز ەتۋ جانە اقپاراتتىق تەحنولوگيالار بولىمىندە باس مامان، ءبولىم باسشىسى قىزمەتتەرىن اتقاردى. 2017-جىلى وبلىستىڭ اۋىل شارۋاشىلىعى باسقارماسىندا قۇقىقتىق جانە اقپاراتتىق قامتاماسىز ەتۋ ءبولىمىنىڭ باسشىسى بولدى. 2018-جىلدىڭ مامىر ايىنان باستاپ ماڭعىستاۋ وبلىسى اكىمى اپپاراتى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى قىزمەتىن اتقاردى. 2020-2023-جىلدارى مەملەكەتتىك باسقارۋ اكادەمياسىندا ءبىلىمىن جەتىلدىردى.
ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ اكىمى وكىمىمەن وبلىستىق اۋىل شارۋاشىلىعى جانە جەر قاتىناستارى باسقارماسى باسشىسى بولىپ ءسابيت دۇيسەكەنوۆ تاعايىندالدى.
ءسابيت دۇيسەكەنوۆ 1987-جىلى تۋعان، ءبىلىمى جوعارى. 2012-جىلى جاڭگىر حان اتىنداعى باتىس قازاقستان اگرارلىق-تەحنيكالىق ۋنيۆەرسيتەتىن، 2014-جىلى م. وتەمىسوۆ اتىنداعى باتىس قازاقستان مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتىن ءتامامداعان.
ەڭبەك جولىن 2012-جىلى ماڭعىستاۋ وبلىسى اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى ورمان جانە جانۋارلار دۇنيەسى كوميتەتىندە «وحوتزووپروم ءو ب» ر م ق ك «كەندىرلى قاياسان» مەملەكەتتىك قورىعىنىڭ كۇزەت قىزمەتىنىڭ باستىعى قىزمەتىنەن باستاعان. 2014-جىلى «وحوتزووپروم ءو ب» ر م ق ك باتىس وڭىرلىك فيليالىنىڭ ديرەكتورى، 2017-جىلى «كەندىرلى قاياسان» مەملەكەتتىك قورىق اۋماعىنىڭ كۇزەت قىزمەتىنىڭ باسشىسى، ءارتۇرلى وڭىرلىك فيليالداردا باسشىلىق قىزمەتتەر اتقاردى. 2023-جىلى اقتوبە وبلىسى قوبدا اۋدانى اكىمىنىڭ ورىنباسارى جانە وبلىستىق تابيعي رەسۋرستار جانە تابيعاتتى پايدالانۋدى رەتتەۋ باسقارماسى باسشىسى بولدى. وسى كۇنگە دەيىن ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ تابيعي رەسۋرستار جانە تابيعات پايدالانۋدى رەتتەۋ باسقارماسى باسشىسى قىزمەتىن اتقاردى.
ق ر پرەزيدەنتى اكىمشىلىگىنىڭ كەلىسىمى جانە ءى ءى م بۇيرىعىمەن گەنەرال-مايور ساكەنتاي شەكاربەكوۆ ق ر ءى ءى م ۇلتتىق ۇلانىنىڭ «وڭتۇستىك» وڭىرلىك قولباسشىلىعىنىڭ قولباسشىسى بولىپ تاعايىندالدى. بۇعان دەيىن ول ۇلتتىق ۇلاننىڭ «ورتالىق» وڭىرلىك قولباسشىلىعىنىڭ قولباسشىسى قىزمەتىن اتقارعان.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كەنياداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى بارلىباي سادىقوۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ رۋانداداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى قىزمەتىن قوسا اتقارۋشى بولىپ تاعايىندالدى.
بارلىباي سادىقوۆ 1964-جىلى تۋعان. 1988-جىلى ك س ر و قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ اسكەري ينستيتۋتىن ۋردۋ جانە اعىلشىن ءتىلى بويىنشا اۋدارماشى-رەفەرەنت ماماندىعى بويىنشا ءتامامداعان. ديپلوماتيالىق قىزمەتىن 1993-جىلى قازاقستان س ءى م ەۋروپا جانە امەريكا ەلدەرى باسقارماسىنىڭ اتتاشەسى رەتىندە باستاعان. ءتۇرلى جىلدارى س ءى م ورتالىق اپپاراتى مەن قازاقستاننىڭ يتاليا، شۆەيتساريا، ا ق ش- تاعى ديپلوماتيالىق وكىلدىكتەرىندە ءارتۇرلى قىزمەتتەر اتقارعان. 2013-2015 -جىلدارى ق ر س ءى م ەرەكشە تاپسىرمالار جونىندەگى ەلشىسى بولدى. 2015-جىلى نيۋ-يوركتە ب ۇ ۇ جانىنداعى قازاقستاننىڭ تۇراقتى وكىلىنىڭ ورىنباسارى بولىپ تاعايىندالدى. 2018-جىلى قازاقستاننىڭ پاكىستانداعى ەلشىسى بولدى. II سىنىپتى توتەنشە جانە وكىلەتتى ۋاكىل ديپلوماتيالىق دارەجەسى بار.
اتىراۋ وبلىسى اكىمىنىڭ وكىمىمەن اتىراۋ وبلىستىق سيفرلاندىرۋ جانە ارحيۆتەر باسقارماسىنىڭ باسشىسى بولىپ مارلەن قاسەنوۆ تاعايىندالدى.
مارلەن قاسەنوۆ ەكونوميكا جانە مەملەكەتتىك باسقارۋ سالاسى بويىنشا ءبىلىمى بار. 2006-جىلى استاناداعى ساۋدا-ەكونوميكالىق كوللەدجىن، 2010-جىلى قاراعاندى ەكونوميكالىق ۋنيۆەرسيتەتىن، 2017-جىلى رەسەي حالىق شارۋاشىلىعى جانە مەملەكەتتىك قىزمەت اكادەمياسىن ءتامامداعان. ەڭبەك جولىن ق ر پرەزيدەنتىنىڭ ءىس باسقارماسىنا قاراستى ۆەدومستۆولىق ۇيىمداردا باستاعان. ءار جىلدارى الماتى قالاسى اكىمدىگىندە باس ينسپەكتور، مەملەكەتتىك قىزمەتتەردى باقىلاۋ جانە اقپاراتتىق تەحنولوگيالاردى دامىتۋ ءبولىمىنىڭ باسشىسى، ق ر پرەزيدەنتى اكىمشىلىگىندە ساراپشى قىزمەتىن اتقارعان. سونداي-اق استانا قالاسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى، اۋداندار اكىمدەرىنىڭ ورىنباسارى قىزمەتتەرىن اتقاردى.
اقتوبەدە قورعانىس ىستەرى جونىندەگى دەپارتامەنت باستىعى بولىپ ارداق قۇماروۆ تاعايىندالدى.
ق ر قورعانىس ءمينيسترىنىڭ بۇيرىعىمەن پولكوۆنيك ارداق قۇماروۆ جاڭا قىزمەتكە تاعايىندالدى. اقتوبە وبلىسىنىڭ تۋماسى، ق ر قارۋلى كۇشتەرىنىڭ اسكەري اكادەمياسىن جانە 2022-جىلى زاڭ ۋنيۆەرسيتەتىن ءتامامداعان. اسكەري قىزمەتىن ۆزۆود كومانديرىنەن باستاپ، ءارتۇرلى لاۋازىمدار اتقارعان، «قر قارۋلى كۇشتەرىنىڭ ارداگەرى» جانە 1، 2- Ⅲدارەجەلى «ءمىنسىز قىزمەتى ءۇشىن» مەدالدارىمەن ماراپاتتالعان.
اباي وبلىسىنىڭ جاڭا پروكۋرورى بولىپ نۇرسۇلتان راقىشيەۆ تاعايىندالدى. بۇعان دەيىن الماتى قالاسى پروكۋرورىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى قىزمەتىن اتقارعان.
نۇرسۇلتان راقىشيەۆ 1983-جىلى تۋعان، قازاق گۋمانيتارلىق-زاڭ ۋنيۆەرسيتەتىن ءتامامداعان. پروكۋراتۋرا ورگاندارىندا 20 جىلدان استام قىزمەت ىستەپ كەلەدى. ەڭبەك جولىن 2004-جىلى استانا قالاسى پروكۋراتۋراسىندا پروكۋرور قىزمەتىنەن باستاعان، كەيىن باس پروكۋراتۋرا دەپارتامەنتىندە، الماتى قالاسى پروكۋرورىنىڭ كومەكشىسى، بوستاندىق اۋدانى پروكۋرورىنىڭ ورىنباسارى قىزمەتتەرىن اتقارعان. سونداي-اق جامبىل وبلىسىندا، الماتى قالاسى ناۋرىزباي اۋدانىندا ءارتۇرلى پروكۋرورلىق قىزمەتتەر اتقاردى. 2019-جىلدان باستاپ الماتى قالاسى پروكۋرورىنىڭ ورىنباسارى، كەيىن ءبىرىنشى ورىنباسارى قىزمەتىن اتقاردى.