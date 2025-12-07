قازاقستاندا اپتا ىشىندە بولعان كادرلىق تاعايىنداۋلار
استانا. KAZINFORM - وسى اپتا ۇكىمەت باسشىسىنىڭ جاڭا ورىنباسارى تاعايىندالىپ، پاۆلودار وبلىسىنىڭ پروكۋراتۋراسىندا كادرلىق اۋىس-ءتۇيىس بولدى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن ايدا عالىم قىزى بالايەۆا قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەمەر- ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى - مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى.
ەڭبەك جولى:
- الماتى وبلىستىق اقپارات جانە قوعامدىق كەلىسىم باسقارماسىنىڭ جەتەكشى مامانى، باس مامانى، ءبولىم باستىعى (1999-2002 ج ج)؛
- الماتى قالالىق اقپارات جانە قوعامدىق كەلىسىم باسقارماسى تالداۋ جانە قوعامدىق- ساياسي ۇردىستەردى ۇيلەستىرۋ ءبولىمىنىڭ باستىعى (2002-2004 ج ج)؛
- الماتى قالاسى بويىنشا اقپارات باسقارماسى تالداۋ جانە بولجاۋ ءبولىمىنىڭ باستىعى (2004 ج)؛
- الماتى قالاسى بويىنشا اقپارات باسقارماسى باستىعىنىڭ ورىنباسارى (2004-2005 ج ج)؛
- الماتى قالاسىننىڭ ىشكى ساياسات دەپارتامەنتى ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى (2005-2006 ج ج)؛
- الماتى قالاسىنىڭ ىشكى ساياسات دەپارتامەنتىنىڭ ديرەكتورى (2006-2008 ج ج)؛
- استانا قالاسىنىڭ ىشكى ساياسات باسقارماسىنىڭ باستىعى (2008-2010 ج ج)؛
- استانا قالاسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى (2010-2014 ج ج)؛
- ق ر پرەزيدەنتى اكىمشىلىگى ىشكى ساياسات ءبولىمىنىڭ مەڭگەرۋشىسى (2014-2019 ج ج)؛
- ق ر پرەزيدەنتىنىڭ كومەكشىسى - ق ر پرەزيدەنتى اكىمشىلىگى وتىنىشتەردى قاراۋدى باقىلاۋ ءبولىمىنىڭ مەڭگەرۋشىسى (2019-2020 ج ج)؛
- ق ر اقپارات جانە قوعامدىق دامۋ ءمينيسترى (2020-2022 ج ج)؛
- ق ر پرەزيدەنتى اكىمشىلىگى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى (2022-2023 ج ج)؛
- ق ر پرەزيدەنتىنىڭ جارلىعىمەن ق ر مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى (2023 -جىلعى 2-قىركۇيەكتەن باستاپ).
سونىمەن قاتار، وسى اپتادا راۋان كانكين ق ر باسەكەلەستىكتى قورعاۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگىندە سيفرلاندىرۋ دەپارتامەنتى ديرەكتورىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى قىزمەتىنە كەلگەنى ءمالىم بولدى.
راۋان كانكين 1991 -جىلى ەكىباستۇز قالاسىندا دۇنيەگە كەلگەن.
بىرنەشە جەردە ءبىلىم العان. اتاپ ايتقاندا:
- 2014 -جىلى KAIST (كورەيا رەسپۋبليكاسى) «بيزنەس جانە تەحنولوگيالاردى باسقارۋ» ماماندىعى بويىنشا وقىدى؛
- 2022 -جىلى - نازاربايەۆ ۋنيۆەرسيتەتى، مەملەكەتتىك باسقارۋ ماگيسترى؛
- 2024 -جىلى - «بولاشاق» باعدارلاماسى بويىنشا بوستون ۋنيۆەرسيتەتى، جوبالىق باسقارۋ ماگيسترى.
2025 -جىلدىڭ قازان ايىنان باستاپ پرەزيدەنتتىك جاستار كادر رەزەرۆىنىڭ مۇشەسى. 2014-2016 -جىلدارى KPMG اۋديتورلىق دەپارتامەنتىندە جۇمىس ىستەدى. 2017 -جىلى ماسكەۋدە سيمەنس قىزمەتكەرى بولدى. 2017-2021 -جىلدارى - PricewaterhouseCoopers كومپانياسىنىڭ تاۋەكەلدەردى تالداۋ جانە باقىلاۋ ءبولىمىنىڭ اعا كەڭەسشىسى. 2021-2025 -جىلدارى - «الماتى تەلەكوممۋنيكەيشنس قازاقستان» اق تاۋەلسىز ديرەكتورى.
اتاپ ايتقاندا، وسى اپتادا پاۆلودار وبلىسىنىڭ پروكۋراتۋراسىندا ءبىرقاتار تاعايىنداۋ بولدى. ق ر باس پروكۋرورىنىڭ بۇيرىعىمەن روتاتسيا نەگىزىندە پاۆلودار قالاسىنىڭ پروكۋرورى لاۋازىمىنا اعا ادىلەت كەڭەسشىسى ەرلان مارات ۇلى سالحانوۆ كەلدى. قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنداعى ەڭبەك ءوتىلى 21 جىلدان اسادى. پاۆلودار وبلىسى، استانا قالاسى پروكۋراتۋرالارى ورگاندارىندا جانە قازاقستان رەسپۋبليكاسى باس پروكۋراتۋراسىنىڭ ءتۇرلى لاۋازىمدارىندا قىزمەت اتقارعان. وسىعان دەيىن پاۆلودار وبلىسى ماماندىرىلعان تابيعات قورعاۋ پروكۋراتۋراسىن باسقارعان.
ال پاۆلودار وبلىسى ماماندىرىلعان تابيعات قورعاۋ پروكۋرورى لاۋازىمىنا ادىلەت كەڭەسشىسى الماس سوۆەت ۇلى ابىشيەۆ تاعايىندالدى. قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنداعى ەڭبەك ءوتىلى 13 -جىلدان اسادى. پاۆلودار وبلىسى پروكۋراتۋراسى ورگاندارىندا جانە ق ر باس پروكۋراتۋراسىنىڭ ءتۇرلى لاۋازىمدارىندا، سونىڭ ىشىندە پاۆلودار قالاسىنىڭ ءبولىم باستىعى، ەكىباستۇز قالاسى پروكۋرورىنىڭ ورىنباسارى، پاۆلودار وبلىسى پروكۋراتۋراسىنىڭ اپپارات باسشىسىنىڭ لاۋازىمىندا قىزمەت اتقارعان.
روتاتسيا تارتىبىندە پاۆلودار اۋدانىنىڭ پروكۋرورى لاۋازىمىنا اعا ادىلەت كەڭەسشىسى اسان نۇرباي ۇلى نۇربايەۆ تاعايىندالدى. قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنداعى ەڭبەك ءوتىلى 20 جىلدان اسادى. پاۆلودار، ماڭعىستاۋ وبلىسى پروكۋراتۋرالارى ورگاندارىندا جانە ق ر باس پروكۋراتۋراسىنىڭ ءتۇرلى لاۋازىمدارىندا، ونىڭ ىشىندە ماڭعىستاۋ وبلىسى پروكۋراتۋراسىنىڭ باسقارما باستىعى، اپپارات باسشىسى لاۋازىمدارىندا قىزمەت اتقارعان. بۇعان دەيىن پاۆلودار قالاسىنىڭ پروكۋراتۋراسىن باسقارعان.
ق ر باس پروكۋرورىنىڭ بۇيرىعىمەن روتاتسيا تارتىبىندە تەرەڭكول اۋدانىنىڭ پروكۋرورى لاۋازىمىنا اعا ادىلەت كەڭەسشىسى ەرمەك قايىرگەلدى ۇلى احمەتوۆ تاعايىندالدى. قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنداعى ەڭبەك ءوتىلى 18 جىلدان اسادى. پاۆلودار وبلىسى پروكۋراتۋراسى ورگاندارىندا جانە ق ر باس پروكۋراتۋراسىنىڭ ءتۇرلى لاۋازىمدارىندا قىزمەت اتقارعان. وسىعان دەيىن پاۆلودار وبلىسىنىڭ پاۆلودار اۋدانى پروكۋراتۋراسىن باسقارعان.
اقتوعاي اۋدانىنىڭ پروكۋرورى لاۋازىمىنا اعا ادىلەت كەڭەسشىسى رەنات يبراحيم ۇلى راحماتۋللا تاعايىندالدى. قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنداعى ەڭبەك ءوتىلى 22 جىلدان اسادى. پاۆلودار وبلىسى پروكۋراتۋراسى ورگاندارىنىڭ ءتۇرلى لاۋازىمدارىندا، ونىڭ ىشىندە باسقارما باستىعى، باياناۋىل اۋدانىنىڭ پروكۋرورى لاۋازىمىندا قىزمەت اتقارعان. وسى تاعايىندلاۋعا دەيىن پاۆلودار وبلىسىنىڭ تەرەڭكول اۋدانى پروكۋراتۋراسىن باسقارعان.
وسى اپتانىڭ اياعىندا Alatau City Authority مەملەكەتتىك قورىنىڭ باس اتقارۋشى ديرەكتورى (CEO) بولىپ الىشەر ءابدىقادىروۆ تاعايىندالعانى جاريالاندى. الىشەر ءابدىقادىروۆ مەملەكەتتىك باسقارۋ، ەكونوميكالىق دامۋ جانە ينۆەستيتسيالىق ساياسات سالاسىندا 15 جىلدان استام تاجىريبەسى بار. ءار جىلدارى ينۆەستيتسيالار كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى، استانا قالاسىنىڭ ينۆەستيتسيالار جانە كاسىپكەرلىكتى دامىتۋ باسقارماسىنىڭ باسشىسى، قاراعاندى وبلىسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى، ۇلتتىق ەكونوميكا ۆيتسە-ءمينيسترى، الماتى قالاسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى قىزمەتتەرىن اتقارعان.
بۇدان بولەك، قازاقستاننىڭ گرەك- ريم، ەركىن جانە ايەلدەر كۇرەسى فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى بولىپ ەركىن وقاسوۆ سايلاندى.
ەركىن وقاسوۆ - باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ تۋماسى. كاسىپكەر، «ۆد ستروي- ينجينيرينگ» ج ش س باقىلاۋ كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى. وسى ۋاقىتقا دەيىن «Qazaq kuresi» قاۋىمداستىعىنىڭ ۆيتسە-پرەزيدەنتى قىزمەتىن اتقاردى.
اۆتور
رۋسلان عابباسوۆ