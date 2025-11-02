قازاقستاندا اپتا ىشىندە بولعان كادرلىق تاعايىنداۋلار
استانا. KAZINFORM - وسى اپتادا پرەزيدەنتى اكىمشىلىگىندە جانە وبلىستاردا ءبىرقاتار كادرلىق اۋىس-ءتۇيىس بولدى. Kazinform اگەنتتىگى 27-قازان مەن 2-قاراشا ارالىعىنداعى تاعايىنداۋلارعا شولۋ ۇسىنادى.
اپتا باسىندا ابزال نۇكەن ۇلى نۇكەنوۆ ق ر پرەزيدەنتى اكىمشىلىگىنىڭ ىشكى ساياسات ءبولىمىنىڭ مەڭگەرۋشىسى لاۋازىمىنان بوساتىلدى. كەيىنىرەك ول الماتى اكىمىنىڭ ورىنباسارى بولىپ تاعايىندالدى.
ابزال نۇكەنوۆ 1978-جىلى 21-شىلدەدە جەتىسۋ وبلىسىندا دۇنيەگە كەلگەن. ءال-فارابي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتىن ءتامامداعان. ساياسي عىلىمدار كانديداتى.
ەڭبەك جولىن 2000-جىلى باستاعان. الماتى ىشكى ساياسات دەپارتامەنتىندە جۇمىس ىستەگەن، اۋەزوۆ اۋدانى اكىمىنىڭ ورىنباسارى بولعان.
ءار جىلدارى قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ سيتۋاتسيالىق ورتالىعىن باسقارعان، ءدىن ىستەرى جانە ازاماتتىق قوعام ۆيتسە- ءمينيسترى، قاراعاندى وبلىسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى، سونداي-اق قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى اكىمشىلىگىندە باسشىلىق لاۋازىمداردا قىزمەت اتقارعان.
بۇل تاعايىنداۋعا دەيىن ق ر پرەزيدەنتى اكىمشىلىگىنىڭ ىشكى ساياسات ءبولىمىنىڭ مەڭگەرۋشىسى بولىپ جۇمىس ىستەگەن.
وڭىرلەر بويىنشا، شىمكەنت قالاسى ءبىلىم باسقارماسىنىڭ باسشىسى لاۋازىمىنا قۋانىش عالىمجان ۇلى ىسقاقوۆ تاعايىندالدى.
قۋانىش عالىمجان ۇلى 1984-جىلى 31-ناۋرىزدا تۋعان، قازاق، ءبىلىمى جوعارى. قارجى جانە نەسيە، قۇقىقتانۋ، پەداگوگيكا جانە پسيحولوگيا ماماندىقتارى بويىنشا جوعارى ءبىلىم العان.
ەڭبەك جولىن 2005-جىلى شىمكەنت قالاسى اكىمدىگىنىڭ قارجى ءبولىمىنىڭ باس مامانى لاۋازىمىنان باستاعان.
2006-2021-جىلدارى جەكە سەكتوردا جانە مەملەكەتتىك ورگانداردا جاۋاپتى باسشىلىق قىزمەتتەر اتقاردى.
2021-2024-جىلدارى تۇركىستان وبلىسى كەنتاۋ قالاسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى، 2024-2025-جىلدارى شىمكەنت قالاسىنىڭ مادەنيەت، تىلدەردى دامىتۋ جانە ارحيۆتەر باسقارماسى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى بولىپ جۇمىس ىستەگەن.
2025-جىلدىڭ 4-قىركۇيەگىنەن بۇگىنگە دەيىن شىمكەنت قالاسىنىڭ ءبىلىم باسقارماسى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى لاۋازىمىندا قىزمەت اتقارىپ كەلدى.
ال قىزىلوردا وبلىستىق توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتىنىڭ باستىعى بولىپ پولكوۆنيك ماديار مىرزاگەلديەۆ تاعايىندالدى.
ماديار مىرزاگەلدييەۆ 1987-جىلى اقمولا وبلىسى قورعالجىن اۋدانىنىڭ قورعالجىن اۋىلىندا دۇنيەگە كەلگەن. 2008-جىلى ق ر ت ج م كوكشەتاۋ تەحنيكالىق ينستيتۋتىن ءورت قاۋىپسىزدىگى ماماندىعى بويىنشا ءتامامداعان. 2025-جىلى ق ر ت ج م م. عابدۋللين اتىنداعى ازاماتتىق قورعاۋ اكادەمياسىن ءبىتىرىپ، ءورت قاۋىپسىزدىگى ينجەنەرى، ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك جانە اسكەري ىستەر ماگيسترى بىلىكتىلىگىن العان. ەڭبەك جولىن استانا قالاسى ورتكە قارسى قىزمەت دەپارتامەنتىنىڭ مەملەكەتتىك ءورت باقىلاۋ باسقارماسىنىڭ مەملەكەتتىك ءورت باقىلاۋ ءبولىمىنىڭ ينجەنەرى بولىپ باستاعان. ودان كەيىن باسقارمادا اعا ينجەنەر لاۋازىمىندا قىزمەت ەتكەن.
ءار جىلدارى استانا قالاسى ت ج د سارىارقا اۋدانى ت ج ب مەملەكەتتىك ءورت باقىلاۋ ءبولىمىنىڭ باس مامانى، ق ر ءى ءى م ت ج ك استانا قالاسى ت ج د الماتى اۋدانى توتەنشە جاعدايلار باسقارماسىنىڭ مەملەكەتتىك ءورت باقىلاۋ ءبولىمىنىڭ باستىعى، نۇر-سۇلتان قالاسى ت ج د الماتى اۋدانى ت ج ب باستىعىنىڭ ورىنباسارى بولدى. سونىمەن قاتار استانا قالاسى ت ج د سارىارقا اۋدانى ت ج ب باستىعى، استانا قالاسى ت ج د مەملەكەتتىك ءورت باقىلاۋ باسقارماسىنىڭ باستىعى، استانا قالاسى ت ج دەپارتامەنتى باستىعىنىڭ ورىنباسارى قىزمەتىن اتقاردى.
2025-جىلدىڭ 13-ماۋسىمىنان وسى تاعايىنداۋعا دەيىن قىزىلوردا وبلىسى ت ج د باستىعىنىڭ مىندەتىن ۋاقىتشا اتقارىپ كەلگەن.
سونداي-اق قىزىلوردا وبلىستىق مەملەكەتتىك مۇلىك جانە جەكەشەلەندىرۋ دەپارتامەنتىنىڭ باسشىلىعىنا رينات قۇدايبەرگەنوۆ تاعايىندالدى.
رينات ءماجيت ۇلى قورقىت اتا اتىنداعى قىزىلوردا مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتىن بىتىرگەن.
قىزىلوردا وبلىسىنىڭ ەكونوميكا جانە بيۋدجەتتىك جوسپارلاۋ دەپارتامەنتىنىڭ جەتەكشى مامانى، باس مامانى، قارجى باسقارماسى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى، قىزىلوردا وبلىسىنىڭ ەكونوميكا جانە بيۋدجەتتىك جوسپارلاۋ باسقارماسى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى لاۋازىمدارىن اتقارعان.
قازىرگە دەيىن بايقوڭىر قالالىق مەملەكەتتىك مۇلىك جانە جەكەشەلەندىرۋ دەپارتامەنتىنىڭ باسشىسى قىزمەتىندە بولعان.
سونىمەن بىرگە، ءابىش كەكىلبايەۆتىڭ نەمەرەسى ابىل كەكىلبايەۆ پەتروپاۆلداعى «قىزىل-جار» حالىقارالىق اۋەجايى ديرەكتورىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى بولىپ تاعايىندالدى.
ابىل كەكىلبايەۆ الماتىدا 1986-جىلى دۇنيەگە كەلگەن. ازاماتتىق اۆياتسيا اكادەمياسىن «اۋە كولىگىن پايدالانۋ»، ءال-فارابي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتىن «قارجى»، ريگا اەروناۆيگاتسيا ينستيتۋتىن «ۇشۋ اپپاراتتارى مەن قوزعالتقىشتارىن پايدالانۋ» ماماندىقتارى بويىنشا جانە نازاربايەۆ ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ جوعارى بيزنەس مەكتەبىن بىتىرگەن. سونداي-اق كانادا، سينگاپۋر مەن ازەربايجان ەلدەرىندە ءبىلىمىن ۇشتاعان.
ەڭبەك جولىن 2006-جىلى ورتالىق قازاقستان اۋە قوزعالىسىن ۇيىمداستىرۋ وڭىرلىك ورتالىعىندا ءبولىم ديسپەتچەرى بولىپ باستادى.
2007-2008-جىلدارى - اەروناۆيگاتسيالىق اقپارات قىزمەتى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى؛
2008-2009-جىلدارى - ورتالىق قازاقستان اۋە قوزعالىسىن ۇيىمداستىرۋ وڭىرلىك ورتالىعى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى؛
2009-2014-جىلدارى - اەروناۆيگاتسيالىق اقپاراتتى باسقارۋ دەپارتامەنتىنىڭ باسشىسى بولدى.
2016- 2017-جىلدارى كانادانىڭ مونرەال قالاسىندا حالىقارالىق ازاماتتىق اۆياتسيا ۇيىمىنىڭ اەروناۆيگاتسيالىق بيۋروسىندا ەڭبەك ەتتى.
ابىل كەكىلبايەۆ - حالىقارالىق ازاماتتىق اۆياتسيا ۇيىمىنىڭ ورتالىق حاتشىلىعىندا جۇمىس ىستەگەن العاشقى قازاق ازاماتى.
2017-2019-جىلدارى ول ق ر يندۋستريا جانە ينفراقۇرىلىمدىق دامۋ ءمينيسترىنىڭ كەڭەسشىسى قىزمەتىن اتقارعان.
2020-2022-جىلدارى «نۇرسۇلتان نازاربايەۆ» حالىقارالىق اۋەجايى باسقارما ءتوراعاسىنىڭ كەڭەسشىسى بولىپ جۇمىس ىستەگەن.