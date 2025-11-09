قازاقستاندا اپتا ىشىندە بولعان كادرلىق تاعايىنداۋلار
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدە وسى اپتا ىشىندە ءبىرقاتار كادرلىق اۋىس-ءتۇيىس بولدى.
3-قاراشا قانات ەسبولاتوۆ الماتى وبلىسى اكىمىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى تاعايىندالدى.
قانات بولات ۇلى 1982 -جىلى تۋعان. ءبىلىمى جوعارى، 2008 -جىلى قازاق ۇلتتىق اگرارلىق ۋنيۆەرسيتەتىن «مەملەكەتتىك جانە جەرگىلىكتى باسقارۋ» ماماندىعى بويىنشا بىتىرگەن.
ەڭبەك جولىن 2002 «دوسانوۆ» شارۋا قوجالىعى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى بولىپ باستاعان.
ءار جىلدارى الماتى وبلىسى قارجى باسقارماسىنىڭ ەڭبەكشىقازاق اۋدانى بويىنشا ءبىر جولعى تالونداردى بەرۋ جانە ەسەپكە الۋ جونىندەگى ينسپەكتورى، باس ينسپەكتورى، اعا ينسپەكتورى، «Megaron - K» ج ش س-نىڭ قارجى ديرەكتورى، ەسكەلدى اۋدانى كوكجازىق اۋىلدىق وكرۋگىنىڭ اكىمى، ەسكەلدى اۋدانى اكىمىنىڭ ورىنباسارى، الماتى وبلىسى اۋىل شارۋاشىلىعى باسقارماسى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى، باسقارما باسشىسى، جەتىسۋ وبلىسى اۋىل شارۋاشىلىعى باسقارماسىنىڭ باسشىسى لاۋازىمدارىن اتقارعان.
2022 -جىلدىڭ قىركۇيەك ايىنان باستاپ جەتىسۋ وبلىسى كەربۇلاق اۋدانىنىڭ اكىمى لاۋازىمىندا قىزمەت ەتتى.
اپتا باسىندا الماتى اكىمى دارحان ساتىبالدىنىڭ وكىمىمەن، پرەزيدەنت اكىمشىلىگىنىڭ جانە قالالىق ءماسليحاتتىڭ كەلىسىمىمەن بوستاندىق اۋدانىنىڭ اكىمى بولىپ ازامات قالدىبەكوۆ تاعايىندالدى.
ازامات قالدىبەكوۆ 1984 -جىلى 11-قازاندا تۋعان. ءال-فارابي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتىن «حالىقارالىق قۇقىق» ماماندىعى بويىنشا ءتامامداعان. «بولاشاق» باعدارلاماسى بويىنشا ديۋك ۋنيۆەرسيتەتىندە (ا ق ش، سولتۇستىك كارولينا) قۇقىق ماگيسترى دارەجەسىن العان. قازاق ۇلتتىق اگرارلىق زەرتتەۋ ۋنيۆەرسيتەتىندە فيلوسوفيا دوكتورى (PhD) عىلىمي دارەجەسىن قورعاعان.
ەڭبەك جولىن 2007 -جىلى الماتى قالاسى بوستاندىق اۋدانىنىڭ №2-اۋداندىق سوتىندا جەتەكشى مامان قىزمەتىنەن باستاعان.
ءار جىلدارى ق ر ۇلتتىق بانكى، «سامۇرىق-قازىنا» ا ق، «ازاماتتارعا ارنالعان ۇكىمەت» مەملەكەتتىك كورپوراتسياسى» ك ە ا ق قۇرىلىمدارىندا جۇمىس ىستەدى.
2018 -جىلى الماتى قالاسى اكىمى اپپاراتىنىڭ باس ينسپەكتورى بولىپ جۇمىس ىستەدى. 2018 -جىلى شىلدەدەن 2019 -جىلى ناۋرىزعا دەيىن الماتى قالاسى جەتىسۋ اۋدانى اكىمىنىڭ اپپاراتىنىڭ باسشىسى بولدى.
2019-2020 -جىلدارى الماتى قالاسى جەر قاتىناستارى باسقارماسى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى جانە الماتى قالاسى جاسىل ەكونوميكا باسقارماسى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى لاۋازىمدارىن اتقاردى.
2019 -جىلى ءبىرىنشى پرەزيدەنتتىك جاستار كادرلىق رەزەرۆىنە ەندى. 2020-2024 -جىلدارى الماتى قالاسى الاتاۋ اۋدانىنىڭ اكىمى بولىپ جۇمىس ىستەدى. 2024 -جىلدان وسى ۋاقىتقا دەيىن الماتى قالاسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى قىزمەتىن اتقاردى.
دۇيسەنبىدە بەرىكبول ماندىبايەۆ الماتىنىڭ كاسىپكەرلىك جانە ينۆەستيتسيالار باسقارماسىنىڭ باسشىسى بولدى.
بەرىكبول ماندىبايەۆ 1986 -جىلى 12-ناۋرىزدا دۇنيەگە كەلگەن. ءال- فارابي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتىن جانە ۇلىبريتانياداعى University of Exeter وقۋ ورنىن ءتامامداعان.
ەڭبەك جولىن 2007 -جىلى الماتى ىشكى ساياسات باسقارماسىنىڭ جەتەكشى مامانى رەتىندە باستاعان. ء ار جىلدارى الماتى اكىمىنىڭ اپپاراتى قۇرىلىمىندا قىزمەت اتقاردى.
2017-2024 -جىلدارى ءبىرقاتار مەملەكەتتىك ورگان مەن ۇلتتىق كومپانيادا ەڭبەك ەتتى: «الماتى» اكك» اق، «Kazakh Invest» ۇ ك» ا ق-نىڭ الماتى قالاسى بويىنشا وكىلدىگى، «تاراز» ا ك ك» ا ق.
سونىمەن قاتار ق ر سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا مينيسترلىگىندە باسشىلىق لاۋازىمداردا بولدى.
2024 -جىلدان بۇگىنگە دەيىن ق ر سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا مينيسترلىگىنىڭ سۋ ۇنەمدەۋ تەحنولوگيالارىن دامىتۋ دەپارتامەنتىنىڭ ديرەكتورى قىزمەتىن اتقاردى.
3-قاراشادا ساكەن تۇكىبايەۆ جەتىسۋ وبلىسىنىڭ تۋريزم باسقارماسىنىڭ باسشىسى بولىپ تاعايىندالدى.
ساكەن تۇكىبايەۆ 1991 -جىلى تۋعان، ءبىلىمى جوعارى. قازاقستان-بريتان تەحنيكالىق ۋنيۆەرسيتەتىن «اۆتوماتتاندىرۋ جانە باسقارۋ»، ءو. جولداسبەكوۆ اتىنداعى ەكونوميكا جانە قۇقىق اكادەمياسىن «قارجى» ، قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ جانىنداعى مەملەكەتتىك باسقارۋ اكادەمياسىن «مەملەكەتتىك جانە جەرگىلىكتى باسقارۋ، وڭىرلىك دامۋ» ماماندىقتارى بويىنشا بىتىرگەن.
پرەزيدەنتتىك جاستار كادرلىق رەزەرۆىنىڭ مۇشەسى.
ەڭبەك جولىن استانا قالاسىندا «مۇنايگاز» ينجينيرينگ كومپانياسى» ج ش س-دا ينجەنەر بولىپ باستاعان.
كەيىن تالدىقورعان قالاسىنداعى «تاتەك» ا ق ەكونوميسى، الماتى وبلىسىنىڭ ەكونوميكا جانە بيۋدجەتتىك جوسپارلاۋ باسقارماسىنىڭ باس مامانى، ءبولىم باسشىسى، قازاقستان ۇلتتىق ەكونوميكا مينيسترلىگى مەملەكەتتىك اكتيۆتەردى باسقارۋ ساياساتى دەپارتامەنتى ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى، پرەمەر- مينيستر كەڭسەسىنىڭ وڭىرلىك دامۋ ءبولىمىنىڭ باس ينسپەكتورى، تۇركىستان وبلىسىنىڭ ستراتەگيا جانە ەكونوميكالىق دامۋ باسقارماسى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى، جەتىسۋ وبلىسىنىڭ تۋريزم باسقارماسىنىڭ باسشىسى، 2024 -جىلدىڭ اقپان ايىنان جەتىسۋ وبلىسى اكىمى اپپاراتى باسشىسى بولعان.
5-قاراشادا قۋانىش دايىربەكوۆ كولىك مينيسترلىگىنىڭ اپپارات باسشىسى بولىپ تاعايىندالدى.
قۋانىش رىسبەك ۇلى 1978 -جىلى الماتى قالاسىندا دۇنيەگە كەلگەن.
قازاق مەملەكەتتىك باسقارۋ اكادەمياسىن، قازاق قۇقىقتانۋ جانە حالىقارالىق قاتىناستار ينستيتۋتىن بىتىرگەن.
ەڭبەك جولىن 2000 -جىلى استانا قالاسىندا «قازاق تەڭىز كولىك فلوتى» ۇلتتىق تەڭىز كەمە قاتىناسى كومپانياسى» ج ا ق ينجەنەرى بولىپ باستادى.
2002 -جىلى - ق ر مەملەكەتتىك كىرىستەر مينيسترلىگى وندىرىستىك ەمەس تولەمدەر دەپارتامەنتىنىڭ جەتەكشى مامانى.
2002- 2013 -جىلدارى - ق ر قارجى مينيسترلىگى قۇرىلىمدارىندا جەتەكشى ماماننان باسقارما باسشىسىنا دەيىنگى ءتۇرلى لاۋازىمدا جۇمىس ىستەدى.
2013- 2016 -جىلدارى - ق ر پارلامەنتى ءماجىلىسى اپپاراتى قارجى جانە بيۋدجەت كوميتەتىنىڭ قىزمەتىن قامتاماسىز ەتۋ ءبولىمىنىڭ باس كونسۋلتانتى.
2016- 2023 -جىلدارى - ق ر پرەزيدەنتى اكىمشىلىگىنىڭ مەملەكەتتىك قىزمەت ءبولىمىنىڭ كونسۋلتانتىنان باستاپ مەملەكەتتىك قىزمەت جانە كادر ساياساتى ءبولىمىنىڭ مەڭگەرۋشىسىنىڭ ورىنباسارىنا دەيىنگى ءتۇرلى لاۋازىمدا قىزمەتتەر اتقاردى.