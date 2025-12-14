قازاقستاندا اپتا ىشىندە بولعان كادرلىق تاعايىنداۋلار
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدە وسى اپتا ىشىندە ءبىرقاتار كادرلىق اۋىس- ءتۇيىس بولدى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن اسەل جۇبانىش قىزى جاناسوۆا قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ اكىمشىلىگى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى بولىپ تاعايىندالدى.
اسەل جاناسوۆا 1987 -جىلى الماتى قالاسىندا تۋعان. كەمبريدج ۋنيۆەرسيتەتىن بىتىرگەن.
ەڭبەك جولىن 2010 -جىلى «ENRC Kazakhstan» ءوندىرىستى اۆتوماتتاندىرۋ جانە بايلانىس دەپارتامەنتىنىڭ اقپاراتتىق تەحنولوگيالار جونىندەگى مامانى بولىپ باستادى.
2016-2017 -جىلدارى — «زەردە» ۇ ب ح» اق باسقارما ءتورايىمى.
2018-2020 -جىلدارى — «استانا» حالىقارالىق قارجى ورتالىعىنىڭ تسيفرلىق تەحنولوگيالار جونىندەگى باسقارۋشى ديرەكتورى.
2020-2022 -جىلدارى ق ر ساۋدا جانە ينتەگراتسيا ۆيتسە-ءمينيسترى بولدى.
2022-2025 -جىلدار «قازپوشتا» اق باسقارما ءتوراعاسى لاۋازىمىن اتقاردى.
2025 -جىلدىڭ 8 -ماۋسىمىنان باستاپ پرەزيدەنت كەڭەسشىسى قىزمەتىن اتقاردى.
وسى اپتادا ايبەك سمادياروۆ ق ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ حالىقارالىق اقپارات كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى - رەسمي وكىلى قىزمەتىنەن كەتتى.
ايبەك سمادياروۆ II سىنىپتى توتەنشە جانە وكىلەتتى ۋاكىل ديپلوماتيالىق دارەجەگە يە. قازاق، ورىس، اعىلشىن جانە تۇرىك تىلدەرىن مەڭگەرگەن. ول 1983 -جىلعى 7-شىلدەدە وڭتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا دۇنيەگە كەلگەن. 2004 -جىلى ابىلاي حان اتىنداعى قازاق حالىقارالىق قاتىناستار جانە الەم تىلدەرى ۋنيۆەرسيتەتىن بىتىرگەن.
ەڭبەك جولىن 2005 -جىلى «قازاقستانداعى قىتاي بانكى» ا ق اكىمشىلىك دەپارتامەنتىنىڭ مامانى رەتىندە باستاعان. 2006 -جىلدان 2008 -جىلعا دەيىن ق ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى كونسۋلدىق قىزمەت دەپارتامەنتىنىڭ مامانى رەتىندە قىزمەت اتقاردى.
2008-2010 -جىلدارى ق ر س ءى م ەۋروپا دەپارتامەنتىنىڭ اتتاشەسى جانە ءۇشىنشى حاتشىسى لاۋازىمدارىندا جۇمىس ىستەدى.
2010-2012 -جىلدار ارالىعىندا قازاقستاننىڭ ماجارستانداعى ەلشىلىگىندە ءۇشىنشى حاتشى قىزمەتىن اتقاردى.
2012 -جىلدان 2013 -جىلعا دەيىن قر پرەزيدەنتىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتىندە ساراپشى، ال 2013-2014 -جىلدارى ق ر س ءى م سىرتقى ساياسي ساراپتاۋ مەن بولجامداۋ كوميتەتىنىڭ ءبىرىنشى حاتشىسى لاۋازىمىن اتقاردى.
2014 -جىلدان 2018 -جىلعا دەيىن ۆەتنامداعى قر ەلشىلىگىندە ەكىنشى جانە ءبىرىنشى حاتشى قىزمەتىندە جۇمىس ىستەدى.
2018-2019 -جىلدارى ق ر س ءى م باسپا ءسوز قىزمەتىن باسقارىپ، 2019-2023 -جىلدار ارالىعىندا ق ر س ءى م حالىقارالىق اقپارات كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى - باسپا ءسوز حاتشىسى لاۋازىمىن اتقاردى.
2023 -جىلعى ماۋسىمنان باستاپ ق ر س ءى م كوممۋنيكاتسيالار دەپارتامەنتىنىڭ ديرەكتورى - رەسمي وكىلى بولدى.
2025 -جىلدىڭ 4 -ناۋرىزىندا ق ر س ءى م حالىقارالىق اقپارات كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى — رەسمي وكىل بولىپ تاعايىندالدى.
شىعىس قازاقستان وبلىسى جولاۋشى كولىگى جانە اۆتوموبيل جولدارى باسقارماسى باسشىسىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى بولىپ ناريمان الماس ۇلى تاعايىندالدى.
ناريمان الماس ۇلى ەڭبەك جولىن 1995 -جىلى زاڭگەر كەڭەسشىسىنىڭ كومەكشىسى بولىپ باستاعان. ءار جىلدارى الماتى وبلىستىق سوتىنىڭ سوت وتىرىسىنىڭ حاتشىسى، ق ر ادىلەت مينيسترلىگى تىركەۋ قىزمەتى كوميتەتىنىڭ باس مامانى، ق ر ادىلەت مينيسترلىگى تىركەۋ قىزمەتى كوميتەتىنىڭ «شىعىس قازاقستان وبلىسى بويىنشا جىلجىمايتىن مۇلىك ورتالىعى» ر م ك جىلجىمايتىن مۇلىككە قۇقىقتاردى تىركەۋ ءبولىمى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى قىزمەتتەرىن اتقارعان.
سونداي-اق «ەرتىس» ءوڭىرارالىق كولىكتىك باقىلاۋ ينسپەكتسياسى شىعىس قازاقستان جانە پاۆلودار وبلىستارى بويىنشا فيليالىنىڭ اۆتوموبيل كولىگىن باقىلاۋ ءبولىمىنىڭ جەتەكشى مامانى، ش ق و قۇرىلىس، ساۋلەت جانە قالا قۇرىلىسى باسقارماسى باسشىسىنىڭ قارجى- ەكونوميكالىق جانە زاڭ ماسەلەلەرى جونىندەگى ورىنباسارى، «قازاقستان ستاندارتتاۋ جانە سەرتفيكاتتاۋ ينستيتۋتى» ر م ك الماتى قالاسى جانە الماتى وبلىسى بويىنشا فيليالى ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى، ۇلكەن نارىن اۋدانى اكىمىنىڭ اپپاراتىندا مەملەكەتتىك- قۇقىقتىق ءبولىمىنىڭ باس مامانى لاۋازىمدارىندا ەڭبەك ەتتى.
2025 -جىلعى 13-مامىردان باستاپ وسى ۋاقىتقا دەيىن شىعىس قازاقستان وبلىسى جولاۋشى كولىگى جانە اۆتوموبيل جولدارى باسقارماسى باسشىسىنىڭ جولاۋشى كولىگى ماسەلەلەرى جونىندەگى ورىنباسارى لاۋازىمىن اتقارعان.
ال بۇرىنعى باسشى دانيار ۋاحيتوۆ وسكەمەندەگى شنايدەر كوپىرىنىڭ داۋىنان كەيىن قىزمەتتەن بوساتىلعان بولاتىن.
اپتا باسىندا ديدار سىدىقبەك «تاراز» فۋتبول كلۋبىنىڭ ديرەكتورى قىزمەتىنە تاعايىندالدى.
سىدىقبەك ديدار باقىتبەك ۇلى 1993 -جىلى الماتى قالاسىندا دۇنيەگە كەلگەن. كاسىپقوي دەڭگەيدە فۋتبولشى رەتىندە ءار جىلدارى « قىزىلجار»، «استانا-1964»، «اقتوبە»، «ورداباسى» سەكىلدى كوماندالاردا وينادى. قازاقستان جاسوسپىرىمدەر (U-17, U-19) جانە قازاقستان جاستار (U-21) قۇرامالارىنىڭ جەيدەسىن كيدى.
2012 -جىلى قازاقستان كاسىپقوي ءبىرىنشى ليگاسىنىڭ ۇزدىك جاس فۋتبولشىسى اتاندى.
سپورتتىق مانسابىن اياقتاعان سوڭ ءتۇرلى سالادا قىزمەت اتقاردى. فۋتبول فۋنتسيونەرى جولىنداعى العاشقى قادامىن «SD Family» ديرەكتورى رەتىندە باستاپ، جەكە كلۋب، ستاديون جانە بالالار اكادەمياسىن اشتى. سونداي-اق قازاقستان مەديا فۋتبول فەدەراتسياسىنىڭ نەگىزىن قالادى.
ق ف ف جۇرگىزگەن «الاڭ» ينفراقۇرىلىمدىق جوباسىنىڭ كەڭەسشىسى رەتىندە ەڭبەك ەتتى.
2025 -جىلى «اتىراۋ» فۋتبول كلۋبىنىڭ باس مەنەدجەرى قىزمەتىن اتقاردى. ونىڭ باسشىلىعىمەن كوماندا قازاقستان پرەمەر- ليگاسىنداعى ورنىن ساقتاپ قالدى.
ەسىمجان ناقتىباي