قازاقستاندا اپتا ىشىندە بولعان كادرلىق تاعايىنداۋلار
استانا. قازاقپارات - 13-18-ءساۋىر ارالىعىندا قازاقستاننىڭ مەملەكەتتىك باسقارۋ جۇيەسى مەن وڭىرلەرىندە ءبىرقاتار كادرلىق وزگەرىستەر بولدى. Kazinform وسى اپتاداعى نەگىزگى تاعايىنداۋلارعا شولۋ جاسايدى.
اپتانىڭ العاشقى كۇنى اسەت يسەنالي كورەيا رەسپۋبليكاسىنداعى، ال مارعۇلان بايمۇحان ميانما وداعى رەسپۋبليكاسىنداعى ەلشى قىزمەتىنە تاعايىندالدى.
ال نۇرعالي ارىستانوۆ پرەزيدەنت جارلىعىمەن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كورەيا رەسپۋبليكاسىنداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى لاۋازىمىنان بوساتىلدى.
دۇيسەنبىدە جامبىل وبلىسى اكىمىنىڭ وكىمىنە سايكەس نۇرسۇلتان يسابەكوۆ جامبىل وبلىسى اكىمدىگىنىڭ ەنەرگەتيكا جانە تۇرعىن ءۇي- كوممۋنالدىق شارۋاشىلىق باسقارماسىنىڭ باسشىسى بولىپ تاعايىندالدى.
نۇرسۇلتان ارقاباي ۇلى 1990 -جىلى جامبىل وبلىسى جامبىل اۋدانىندا دۇنيەگە كەلگەن.
2009 -جىلى قازاق باس ساۋلەت-قۇرىلىس اكادەمياسى جانىنداعى قۇرىلىس جانە ديزاين كوللەدجىن، 2013 -جىلى ل. ب. گونچاروۆ اتىنداعى قازاق اۆتوموبيل-جول اكادەمياسىن، 2021 -جىلى اكادەميك ءا. قۋاتبەكوۆ اتىنداعى حالىقتار دوستىعى ۋنيۆەرسيتەتىن بىتىرگەن.
ەڭبەك جولىن 2011 -جىلى «گاپ پ» ج ش س-نىڭ تەحنيك- جوبالاۋشىسى بولىپ باستاعان.
2012-2015 -جىلدارى «تابىس- جوبا» ج ش س-نىڭ باس ينجەنەرى، 2015-2021 -جىلدارى تاراز قالاسى اكىمدىگىنىڭ ساۋلەت جانە قالا قۇرىلىسى ءبولىمىنىڭ تەحنيگى، 2021-2023 -جىلدارى تاراز قالاسى اكىمدىگىنىڭ ساۋلەت جانە قالا قۇرىلىسى ءبولىمىنىڭ جوسپارلاۋ جانە قالا اۋماعىن سوعۋ سەكتورىنىڭ باس مامانى، 2023-2024 -جىلدارى تاراز قالاسى اكىمدىگىنىڭ قۇرىلىس ءبولىمىنىڭ باسشىسى لاۋازىمدارىندا ەڭبەك ەتتى.
2024 -جىلدىڭ قازان ايىنان باستاپ بۇگىنگى كۇنگە دەيىن تاراز قالاسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى بولىپ قىزمەت اتقاردى.
13-ءساۋىر كۇنى شىمكەنت قالاسى اكىمىنىڭ وكىمىمەن شىمكەنت قالالىق ورتا ساپاسى جانە باقىلاۋ باسقارماسىنا جاڭا باسشى تاعايىندالدى. ەندى بۇل قىزمەتتى بەرىك دۇيسەنوۆ اتقارادى.
ب. دۇيسەنوۆ 1978 -جىلى 7-قىركۇيەكتە بۇرىنعى وقو ارىس قالاسىندا تۋعان.
ءبىلىمى جوعارى. ق. ا. ياساۋي اتىنداعى حالىقارالىق قازاق- تۇرىك ۋنيۆەرسيتەتىن، اكادەميالىق يننوۆاتسيالىق ۋنيۆەرسيتەتىن جانە م. اۋەزوۆ اتىنداعى وڭتۇستىك قازاقستان مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتىن بىتىرگەن. ماماندىعى بويىنشا بىلىكتىلىگى - قۇقىقتانۋ، مەملەكەتتىك جانە جەرگىلىكتى باسقارۋ، قۇرىلىس.
ول ەڭبەك جولىن 2000 -جىلى اقتوبە قالالىق پروكۋراتۋراسى ءبولىمىنىڭ پروكۋرورى بولىپ باستاعان.
2004-2016 -جىلدارى «كيت س و»، «وتاۋ ستروي»، «كورپوراتسيا باستاۋ» ج ش س-نىڭ زاڭگەرى، تۇركىستان قالاسى اكىمى اپپاراتىنىڭ زاڭ ءبولىمىنىڭ مەڭگەرۋشىسى، تۇركىستان، شىمكەنت قالالارى اكىمى اپپاراتتارىنىڭ باسشىسى، «ساۋلەت- بەتون» ج ش س باس ديرەكتورى قىزمەتتەرىن اتقارعان.
2016-2017 -جىلدارى وقو مەملەكەتتىك ساۋلەت- قۇرىلىس باقىلاۋى باسقارماسى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى، 2017 -جىلى وقو مەملەكەتتىك ساتىپ الۋ باسقارماسىنىڭ باسشىسى، 2017-2020 -جىلدارى شىمكەنت قالاسى مەملەكەتتىك ساۋلەت- قۇرىلىس باقىلاۋى باسقارماسى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى، باسشىسى، سونداي-اق 2020 -جىلى «ساۋلەت- بەتون» ج ش س ديرەكتورىنىڭ كەڭەسشىسى، 2020-2025 -جىلدارى ق ر كولىك مينيسترلىگى اۆتوموبيل كولىگى جانە كولىكتىك باقىلاۋ كوميتەتى شىمكەنت قالاسى بويىنشا كولىكتىك باقىلاۋ ينسپەكتسياسىنىڭ باسشىسى بولعان.
2025 -جىلدىڭ مامىر ايىنان بۇگىنگە دەيىن «ايالداما قىزمەت» ج ش س ديرەكتورىنىڭ كەڭەسشىسى قىزمەتىن اتقارىپ كەلدى.
اپتانىڭ ءۇشىنشى كۇنى نۇرلان كارىبايەۆ «باتىس» وڭىرلىك قولباسشىلىعى اسكەرلەرىنىڭ قولباسشىسى اتاندى.
ول 1978 -جىلى 13-قىركۇيەكتە قىزىلوردا قالاسىندا دۇنيەگە كەلگەن.
قازاقستان رەسپۋبليكاسى قارۋلى كۇشتەرىنىڭ اسكەري اكادەمياسىن «موتواتقىشتار اسكەرلەرىن باسقارۋ تاكتيكاسى» ماماندىعى بويىنشا، قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق قورعانىس ۋنيۆەرسيتەتىن «اسكەري جانە اكىمشىلىك باسقارۋ» باعىتى بويىنشا، سونداي-اق رەسەي فەدەراتسياسى قارۋلى كۇشتەرى باس شتابىنىڭ اسكەري اكادەمياسىن ءتامامداعان.
قازاقستان رەسپۋبليكاسى قارۋلى كۇشتەرىندە موتواتقىش ۆزۆودىنىڭ كومانديرىنەن باستاپ، ءارتۇرلى گارنيزوندارداعى اسكەري بولىمدەردىڭ كومانديرىنە دەيىن ءتۇرلى لاۋازىمداردا قىزمەت اتقارعان.
جاڭا لاۋازىمعا دەيىن ول «وڭتۇستىك» وڭىرلىك قولباسشىلىعى اسكەرلەرى قولباسشىسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى - شتاب باستىعى قىزمەتىن اتقاردى.
«جاۋىنگەرلىك ەرلىگى ءۇشىن» مەدالىمەن جانە II دارەجەلى «ايبىن» وردەنىمەن ماراپاتتالعان.
ءدال وسى كۇنى ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ جۇيەسىنە جاڭا باسشى تاعايىندالدى. بۇل قىزمەتكە كوپجىلدىق تاجىريبەسى بار حيرۋرگ رۇستەم نىسامبايەۆ كەلدى.
ونىڭ ەڭبەك جولى جەزقازعان مەن ساتبايەۆ قالالارىنداعى جەتەكشى مەديتسينالىق مەكەمەلەرمەن بايلانىستى، سونداي-اق باسقارۋشىلىق تاجىريبەسى دە بار.
رۇستەم سەرىك ۇلى قاراعاندى مەملەكەتتىك مەديتسينا اكادەمياسىنىڭ تۇلەگى. ەڭبەك جولىن 2008 -جىلى ساتبايەۆ قالاسىنىڭ مەديتسينالىق- سانيتارلىق بولىمىندە باستاعان.
2013-2016 -جىلدارى جەزقازعان قالاسىنداعى «قازاقمىس» مەديتسينالىق ورتالىعىندا قىزمەت اتقاردى.
ودان كەيىن 2016 -جىلدان 2025 -جىلعا دەيىن جەزقازعان قالاسىنىڭ وبلىستىق كوپسالالى اۋرۋحاناسىندا ءبىرقاتار جاۋاپتى قىزمەتتەردى اتقاردى، جاراقات ءبولىمىن باسقاردى جانە حيرۋرگيالىق قىزمەتكە جەتەكشىلىك ەتتى.
2025 -جىلدان باستاپ جاڭا تاعايىنداۋعا دەيىن ساتبايەۆ قالاسىنىڭ اۋرۋحاناسىن باسقارعان.
مەملەكەتتىك ەڭبەك ينسپەكتسياسى كوميتەتى ۇلىتاۋ وبلىسى بويىنشا دەپارتامەنتىنىڭ باسشىسى بولىپ مەرحات ساپارعاليەۆ تاعايىندالدى.
مەرحات بالتىبەك ۇلى باتىس قازاقستان ينجەنەرلىك- تەحنولوگيالىق ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ تۇلەگى.
ەڭبەك جولىن 2004 -جىلى باتىس قازاقستان وبلىسى اقجايىق اۋدانى اكىمدىگىندە باستاعان.
2010-2011 -جىلدارى ورال قالالىق ءماسليحاتى اپپاراتىنىڭ جەتەكشى مامانى قىزمەتىن اتقارعان.
2012-2013 -جىلدارى باتىس قازاقستان وبلىسى قارجىلىق باقىلاۋ ينسپەكتسياسىندا باس ينسپەكتور- ريەۆيزور بولىپ جۇمىس ىستەدى.
2014 -جىلدان 2023 -جىلعا دەيىن ءوڭىردىڭ جۇمىسپەن قامتۋدى ۇيلەستىرۋ جانە الەۋمەتتىك باعدارلامالار باسقارماسىندا ءتۇرلى لاۋازىمداردى اتقاردى.
2023-2025 -جىلدارى باتىس قازاقستان وبلىسى بويىنشا مەملەكەتتىك ەڭبەك ينسپەكتسياسى كوميتەتى دەپارتامەنتىندە باس مامان جانە ءبولىم باسشىسى قىزمەتتەرىن اتقاردى.
2025 -جىلدان باستاپ جاڭا تاعايىنداۋعا دەيىن ق ر ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگىنىڭ مەملەكەتتىك ەڭبەك ينسپەكتسياسى كوميتەتىندە باس ساراپشى لاۋازىمىندا جۇمىس ىستەگەن.
بەيسەنبىدە قازاقستان رەسپۋبليكاسى باس پروكۋرورىنىڭ بۇيرىعىمەن بولات جۇماعاليەۆ ورال قالاسىنىڭ پروكۋرورى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى.
ب ق و پروكۋراتۋراسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنەن ءمالىم ەتكەنىندەي، بولات الىبەك ۇلى پروكۋراتۋرا ورگاندارىنداعى قىزمەتىن 2011 -جىلى الماتى قالاسىندا اۋدان پروكۋرورىنىڭ كومەكشىسى لاۋازىمىنان باستادى.
سونداي-اق اۋدان پروكۋرورىنىڭ اعا كومەكشىسى، ءبولىم اعا پروكۋرورى، الماتى قالاسى پروكۋراتۋراسىنىڭ باسقارما اعا پروكۋرورى، باس پروكۋراتۋرانىڭ قوعامدىق مۇددەلەردى قورعاۋ قىزمەتىنىڭ اعا پروكۋرورى، باس پروكۋروردىڭ كومەكشىسى قىزمەتتەرىن اتقاردى.
2023 -جىلدان باستاپ تۇركىستان وبلىسى پروكۋراتۋراسىنىڭ قوعامدىق مۇددەلەردى قورعاۋ باسقارماسىنىڭ باستىعى قىزمەتىن اتقارىپ كەلدى.
پروكۋراتۋرا ورگاندارىنداعى جالپى ەڭبەك ءوتىلى - 14 جىل.
وسىعان دەيىن ورال قالاسىنىڭ پروكۋرورى بولعان مەيىرحان ءىزىموۆ باسقا قىزمەتكە اۋىستى.
16-ءساۋىر كۇنى «Kazakh Tourism» ۇلتتىق كومپانياسى» ا ق باسقارما ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى بولىپ ەدىگە دۇيسەن ۇلى ءادىلحانوۆ تاعايىندالدى
باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتتەرىنە قاراعاندا، بۇعان دەيىن ول «استانا» حالىقارالىق قارجى ورتالىعىنىڭ كرەاتيۆتى يندۋستريالار دەپارتامەنتىنىڭ ديرەكتورى قىزمەتىن اتقارعان. تۋريزم جانە قوناقجايلىلىق سالاسىندا مول تاجىريبەسى بار، ونىڭ ىشىندە حالىقارالىق قوناق ءۇي برەندتەرىندە، «Kazakh Tourism» ۇ ك» ا ق قۇرىلىمىندا، سونداي-اق قازاقستان رەسپۋبليكاسى سپورت ىستەرى اگەنتتىگىندە قىزمەت ەتكەن.
ل. ن. گۋميليەۆ اتىنداعى ە ۇ ۋ-دى ءتامامداعان، ماگيستر دارەجەسىن تۋريزم مەن قوناقجايلىلىق باعىتىنداعى الەمدەگى جەتەكشى جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ ءبىرى - César Ritz University-دە (شۆەيتساريا) وقىعان.
كۇنى كەشە ق ر پرەزيدەنتى جانىنداعى مەملەكەتتىك باسقارۋ اكادەمياسىنىڭ تۇلەگى، وڭىرلىك كادرلىق رەزەرۆتىڭ مۇشەسى حامزا ورالبەك ۇلى ورازبەكوۆ پاۆلودار وبلىسى اۋىل شارۋاشىلىعى باسقارماسىنىڭ باسشىسى بولىپ تاعايىندالدى.
حامزا ورازبەكوۆ 1988 -جىلى تۋعان. ەڭبەك جولىن 2007 -جىلى باستاپ، پاۆلودار وبلىسى پاۆلودار اۋدانىنداعى اۋىل شارۋاشىلىعى جانە كاسىپكەرلىك بولىمىندە جاۋاپتى قىزمەتتەر اتقارعان. كەيىنگى جىلدارى زاڭعار اۋىلدىق وكرۋگىنىڭ اكىمى، پاۆلودار اۋدانى كاسىپكەرلىك جانە اۋىل شارۋاشىلىعى ءبولىمىنىڭ باسشىسىنىڭ ورىنباسارى، پاۆلودار قالاسى اۋىل شارۋاشىلىعى، كاسىپكەرلىك جانە ۆەتەريناريا ءبولىمىنىڭ باسشىسىنىڭ ورىنباسارى، پاۆلودار اۋدانى جەر قاتىناستارى ءبولىمىنىڭ باسشىسى، پاۆلودار اۋدانى اكىمىنىڭ ورىنباسارى قىزمەتتەرىندە بولعان.
ول ق ر پرەزيدەنتى جانىنداعى مەملەكەتتىك باسقارۋ اكادەمياسىنىڭ تۇلەگى، وڭىرلىك كادرلىق رەزەرۆتىڭ مۇشەسى.
ارۋجان ماحمۋت