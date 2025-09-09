ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    16:43, 09 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    قازاقستاندا Amazon سپۋتنيكتىك ينتەرنەتى پايدا بولادى

    استانا. KAZINFORM - ەلدەگى جوعارى ساپالى ينتەرنەت جەلىسىن كەڭەيتۋ جوسپارى تۋرالى سيفرلىق دامۋ، يننوۆاتسيالار جانە ايەروعارىش ونەركاسىبى ءمينيسترى جاسلان ماديەۆ ايتىپ بەردى.

    Amazon Туркияда сунъий йўлдош қисмларини ишлаб чиқаради
    Фото: pixabay

    ۇكىمەت وتىرىسىندا مينيستر بايانداعان سلايدتا كورسەتىلگەندەي، Kuiper (Amazon) ينتەرنەتىن قازاقستاندا 2027 -جىلى ەنگىزۋ جوسپارلانىپ وتىر.

    اتالعان جاڭاشىلدىقتى سيفرلىق دامۋ، يننوۆاتسيالار جانە ايەروعارىش ونەركاسىبى مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنەن ناقتىلاعان ەدىك.

    - وتكەن جىلى قىركۇيەكتە مينيسترلىك Kuiper (Amazon) كومپانياسىمەن سپۋتنيكتىك بايلانىس قىزمەتىن ۇسىنۋ تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويدى. بيىل دايىندىق جۇمىسى ءجۇرىپ جاتىر، - دەگەن جاۋاپ الدىق ۆەدومستۆودان.

    ايتا كەتسەك، بيىل تامىزدا Starlink قازاقستاندا رەسمي تۇردە ىسكە قوسىلدى.

