16:43, 09 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5
قازاقستاندا Amazon سپۋتنيكتىك ينتەرنەتى پايدا بولادى
استانا. KAZINFORM - ەلدەگى جوعارى ساپالى ينتەرنەت جەلىسىن كەڭەيتۋ جوسپارى تۋرالى سيفرلىق دامۋ، يننوۆاتسيالار جانە ايەروعارىش ونەركاسىبى ءمينيسترى جاسلان ماديەۆ ايتىپ بەردى.
ۇكىمەت وتىرىسىندا مينيستر بايانداعان سلايدتا كورسەتىلگەندەي، Kuiper (Amazon) ينتەرنەتىن قازاقستاندا 2027 -جىلى ەنگىزۋ جوسپارلانىپ وتىر.
اتالعان جاڭاشىلدىقتى سيفرلىق دامۋ، يننوۆاتسيالار جانە ايەروعارىش ونەركاسىبى مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنەن ناقتىلاعان ەدىك.
- وتكەن جىلى قىركۇيەكتە مينيسترلىك Kuiper (Amazon) كومپانياسىمەن سپۋتنيكتىك بايلانىس قىزمەتىن ۇسىنۋ تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويدى. بيىل دايىندىق جۇمىسى ءجۇرىپ جاتىر، - دەگەن جاۋاپ الدىق ۆەدومستۆودان.
ايتا كەتسەك، بيىل تامىزدا Starlink قازاقستاندا رەسمي تۇردە ىسكە قوسىلدى.