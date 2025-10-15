قازاقستاندا العاش رەت پرەميۋم ساناتتاعى بولات ءوندىرىسى جولعا قويىلادى
قاراعاندى. KAZINFORM - قازاقستان مەتاللۋرگياسى جاڭا دامۋ كەزەڭىنە قادام باستى - Qarmet مەتاللۋرگيالىق كومبيناتىندا پرەميۋم ساناتتاعى جوعارى ساپالى بولات ءوندىرۋ جوسپارلانعان.
بۇل جوبا قىتايدىڭ جەتەكشى ينجينيرينگتىك كومپانيالارىنىڭ ءبىرى -
WISDRI Engineering & Research Incorporation Limited ۇيىمىمەن ارىپتەستىك اياسىندا جۇزەگە اسپاق.
كومپانيا وكىلدەرىنىڭ تەمىرتاۋعا ساپارى كاسىپورىندى جاڭعىرتۋدىڭ اۋقىمدى جوسپارىن ىسكە اسىرۋداعى ماڭىزدى كەزەڭ بولدى.
Qarmet مەتاللۋرگيالىق كومبيناتىندا WISDRI كومپانياسىنىڭ دەلەگاتسياسىمەن كەزدەسۋ ءوتتى. Metallurgical Corporation of China (MCC) قۇرامىنا كىرەتىن بۇل ۇيىم الەمدىك مەتاللۋرگيا سالاسىندا ينجەنەرلىك جانە عىلىمي شەشىمدەردى ازىرلەۋ بويىنشا كوشباسشىلاردىڭ ءبىرى سانالادى. 1955 -جىلى قۇرىلعان WISDRI كومپانياسىنىڭ تاجىريبەسىندە ونداعان حالىقارالىق جوبا بار - ولاردىڭ قاتارىندا سۋىق جانە ىستىق پروكات جەلىلەرى، مىرىشتاۋ تەحنولوگيالارى جانە تولىق ەكولوگيالىق سيكلدى وندىرىستىك كەشەندەر بار.
ساپار بارىسىندا تاراپتار سەرىكتەستىكتىڭ ستراتەگيالىق باعىتتارىن جانە Qarmet ءوندىرىسىن جاڭعىرتۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن تەحنيكالىق شەشىمدەردى تالقىلادى. نەگىزگى باستامالار قاتارىندا قۇيۋ-يلەك كەشەنىن سالۋ، سونداي-اق شويىندى دەسۋلفۋراتسيالاۋ، RH، قىشقىلدى رەگەنەراتسيالاۋ قوندىرعىلارىن جانە ۇزدىكسىز قۇيۋ ماشينالارىن جاڭارتۋ جوبالارى بار. بۇل جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ 2026- 2027 -جىلدارعا جوسپارلانىپ وتىر.
Qarmet وكىلدەرىنىڭ ايتۋىنشا، WISDRI ينجەنەرلەرى ءوندىرىستىڭ تيىمدىلىگىن جانە ەكولوگيالىق تۇراقتىلىعىن ارتتىراتىن ءبىرقاتار يننوۆاتسيالىق شەشىمدەر ۇسىنعان. اسىرەسە، قورشاعان ورتاعا شىعارىندىلاردى ازايتۋ، رەسۋرستاردى ۇنەمدەۋ جانە ەنەرگيا تۇتىنۋدى وڭتايلاندىرۋعا باعىتتالعان زاماناۋي تەحنولوگيالار ەرەكشە قىزىعۋشىلىق تۋدىردى.
قۇيۋ- يلەك كەشەنىنىڭ قۇرىلىسى Qarmet كاسىپورنىن جاڭعىرتۋدىڭ اۋقىمدى باعدارلاماسىنداعى نەگىزگى كەزەڭدەردىڭ ءبىرى بولماق. بۇل جوبا قازاقستاننىڭ تەحنولوگيالىق تاۋەلسىزدىگىن نىعايتىپ قانا قويماي، ماشينا جاساۋ، قۇرىلىس، ەنەرگەتيكا جانە قورعانىس ونەركاسىبى سالالارىندا جوعارى سۇرانىسقا يە پرەميۋم ساپالى بولاتتى وندىرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
جاڭا وندىرىستىك نىسانداردىڭ ىسكە قوسىلۋى وتاندىق مەتاللۋرگيانىڭ باسەكەگە قابىلەتتىلىگىن ارتتىرىپ، جاڭا جۇمىس ورىندارىن اشۋعا، سالىق تۇسىمدەرىنىڭ وسۋىنە جانە ءوڭىردىڭ ونەركاسىپتىك دامۋىنا سەرپىن بەرمەك.
- WISDRI سەكىلدى سەرىكتەستەرمەن ىنتىماقتاستىق Qarmet كاسىپورنىنىڭ تەحنولوگيالىق دەڭگەيىن جاڭا بەلەسكە كوتەرىپ، ۇلتتىق ەكونوميكانىڭ دامۋىنا ەلەۋلى ۇلەس قوسادى دەپ سەنەمىز، - دەپ اتاپ ءوتتى كومپانيا وكىلدەرى.
وسىلايشا، الداعى جىلدارى تەمىرتاۋدا جۇزەگە اسىرىلاتىن جوبالار تەك وندىرىستىك ينفراقۇرىلىمدى جاڭعىرتۋ عانا ەمەس، سونىمەن قاتار قازاقستان مەتاللۋرگياسىنىڭ جاڭا بۋىنىن - ەكولوگيالىق تازا، يننوۆاتسيالىق جانە الەمدىك نارىققا باعىتتالعان ءوندىرىس مودەلىن قالىپتاستىرۋ جولىنداعى ماڭىزدى قادام بولماق.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن Qarmet كومپانياسىنىڭ «شاحتينسكايا» شاحتاسىندا جاڭا ەڭبەك جەتىستىگى تىركەلگەن بولاتىن - ۋچاسكەلىك بريگادا ءبىر ايدا جۇزدەگەن مەتر كومىر قازىپ، ءوز رەكوردىن جاڭارتتى.
ايزادا اگيلبايەۆا