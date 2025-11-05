قازاقستاندا الاياقتار راسىمدەگەن نەسيەلەر سوت شەشىمىنسىز ەسەپتەن شىعارىلادى - اگەنتتىك
استانا. KAZINFORM - قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگىنىڭ ءتوراعاسى ءمادينا ءابىلقاسىموۆا قازاقستاندىقتاردىڭ اتىنا الاياقتىق جولمەن راسىمدەلگەن نەسيەلەر قاي جاعدايدا جابىلاتىنىن ءتۇسىندىردى.
اگەنتتىك باسشىسى مۇنداي جاعدايلاردا سوتتان تىس جانە سوت تارتىبىمەن قارىزدى ەسەپتەن شىعارۋ راسىمدەرى قاراستىرىلاتىنىن اتاپ ءوتتى.
- ەگەر نەسيە كليەنتتىڭ رۇقساتىنسىز بەرىلسە جانە ول بيومەتريالىق تەكسەرۋدەن وتپەسە، وندا قارىزدى سوتتان تىس تارتىپتە ەسەپتەن شىعارۋعا بولادى. بۇل تۇرعىدا قىلمىستىق قۋدالاۋ ورگاندارىنا ءوتىنىم تاپسىرۋ كەرەك. ولار نەسيە الاياقتىق جولمەن بەرىلگەن دەپ تانۋ تۋرالى ءتيىستى قاۋلى شىعارادى. وسىنىڭ نەگىزىندە قارىزدى ەسەپتەن شىعارۋعا بولادى، - دەدى ءمادينا ءابىلقاسىموۆا ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا دەپۋتاتتاردىڭ سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.
ونىڭ ايتۋىنشا، سوڭعى ەكى جىلدا بانكتەر جالپى سوماسى 1,9 ميلليارد تەڭگە بولاتىن 1500 نەسيە بويىنشا 1400 قارىز الۋشىنىڭ بەرەشەگى ەسەپتەن شىعارىلعان. بۇل دەرەكتەر ازاماتتاردىڭ ءوتىنىشى بويىنشا قارىزدى سوتتان تىس ەسەپتەن شىعارۋعا قاتىستى.
- ماسەلەن، كليەنتتەر بيومەتريادان وتكەنىن جيى كورەمىز. دەگەنمەن، جالعان بيومەتريا جاعدايلارى دا كەزدەسىپ جاتىر. مۇنداي جاعدايلاردا الاياقتىقتى سوت ارقىلى دالەلدەۋ كەرەك. وسى ورايدا سوت تارتىبىندە قارىزدى ەسەپتەن شىعارۋ نەگىزدەرىن ايتارلىقتاي كەڭەيتتىك. ەگەر نەسيە تولىعىمەن كليەنتتىڭ كەلىسىمىنسىز بەرىلسە، ول مىندەتتى تۇردە سوتتىڭ قاراۋىنسىز ەسەپتەن شىعارىلۋى كەرەك. ءتيىستى نورما بار، ونى ىسكە اسىرۋ ءتارتىبى ىشكى ىستەر مينيسترلىگىمەن بىرلەسىپ بەكىتىلدى، - دەدى ءمادينا ءابىلقاسىموۆا.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، بۇگىن ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى بانكتەر جانە بانك قىزمەتى تۋرالى» جانە «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كەيبىر زاڭنامالىق اكتىلەرىنە قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ ماسەلەلەرى بويىنشا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» زاڭ جوبالارى ءبىرىنشى وقىلىمدا ماقۇلداندى.