قازاقستاندا اجىراسۋدىڭ باستى سەبەبى - تۇرمىستىق زورلىق-زومبىلىق
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا ەرلى-زايىپتىلاردىڭ اجىراسۋىنا تۇرمىستىق زورلىق-زومبىلىق، وپاسىزدىق جانە تاۋەلدىلىكتەر نەگىزگى سەبەپ بولىپ وتىر. بۇل تۋرالى الەۋمەتتانۋشى جۇلدىز كۇمىسبەك Jibek Joly تەلەارناسىنىڭ «بۇگىن LIVE» باعدارلاماسىندا مالىمدەدى.
- اجىراسۋدىڭ باستى سەبەپتەرىنىڭ قاتارىندا ەڭ جوعارعى ۇلەس تۇرمىستىق زورلىق-زومبىلىققا تيەسىلى - بۇل 60 پايىزدان اسادى. ول ەرلى-زايىپتىلار اراسىنداعى نەمەسە بالاعا قاتىستى فيزيكالىق قىسىم تۇرىندە بولۋى مۇمكىن. ەكىنشى ورىندا - وپاسىزدىق. ءۇشىنشى سەبەپ - لۋدومانيا، ناشاقورلىق، ىشىمدىككە سالىنۋ. الەۋمەتتىك زەرتتەۋلەر بۇل فاكتورلاردى نەگىزگى سەبەپتەر رەتىندە كورسەتىپ وتىر، - دەدى ساراپشى.
رەسمي ستاتيستيكاعا سايكەس، اجىراسقانداردىڭ 35 پايىزى 1-4 جىل، 25 پايىزى 5-9 جىل، ال 8 پايىزى نەبارى ءبىر جىل ىشىندە نەكەسىن بۇزعان. ساراپشىنىڭ ايتۋىنشا، نەكەنى تىركەۋ پروتسەسىنىڭ جەڭىلدىگى دە اجىراسۋ سانىنا اسەر ەتۋى مۇمكىن.
- ءبىزدىڭ ەلدە ۇيلەنۋ ءراسىمى وتە جەڭىل وتەدى. 2024-جىلى ۇيلەنۋ كورسەتكىشى وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا 2,2 پايىزعا ارتقان. قاراپايىم Kaspi ۇسىنىسى ارقىلى دا ۇيلەنۋگە شەشىم قابىلداپ جاتقاندار بار. ال اجىراسۋ - كۇردەلى ماسەلە رەتىندە قاراستىرىلعانىمەن، وتباسىلىق قۇندىلىقتار تولىق ساقتالمايدى نەمەسە وزگەرىسكە ۇشىراۋدا، - دەدى جۇلدىز كۇمىسبەك.
بۇعان دەيىن، بيىل 16-قىركۇيەكتەن باستاپ ەلىمىزدە نەكە بۇزۋ ءتارتىبى وزگەرەتىنىن جازعانبىز.