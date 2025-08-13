ق ز
    15:59, 13 - تامىز 2025 | GMT +5

    قازاقستاندا اجىراسۋدىڭ باستى سەبەبى - تۇرمىستىق زورلىق-زومبىلىق

    استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا ەرلى-زايىپتىلاردىڭ اجىراسۋىنا تۇرمىستىق زورلىق-زومبىلىق، وپاسىزدىق جانە تاۋەلدىلىكتەر نەگىزگى سەبەپ بولىپ وتىر. بۇل تۋرالى الەۋمەتتانۋشى جۇلدىز كۇمىسبەك Jibek Joly تەلەارناسىنىڭ «بۇگىن LIVE» باعدارلاماسىندا مالىمدەدى.

    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    - اجىراسۋدىڭ باستى سەبەپتەرىنىڭ قاتارىندا ەڭ جوعارعى ۇلەس تۇرمىستىق زورلىق-زومبىلىققا تيەسىلى - بۇل 60 پايىزدان اسادى. ول ەرلى-زايىپتىلار اراسىنداعى نەمەسە بالاعا قاتىستى فيزيكالىق قىسىم تۇرىندە بولۋى مۇمكىن. ەكىنشى ورىندا - وپاسىزدىق. ءۇشىنشى سەبەپ - لۋدومانيا، ناشاقورلىق، ىشىمدىككە سالىنۋ. الەۋمەتتىك زەرتتەۋلەر بۇل فاكتورلاردى نەگىزگى سەبەپتەر رەتىندە كورسەتىپ وتىر، - دەدى ساراپشى.

    رەسمي ستاتيستيكاعا سايكەس، اجىراسقانداردىڭ 35 پايىزى 1-4 جىل، 25 پايىزى 5-9 جىل، ال 8 پايىزى نەبارى ءبىر جىل ىشىندە نەكەسىن بۇزعان. ساراپشىنىڭ ايتۋىنشا، نەكەنى تىركەۋ پروتسەسىنىڭ جەڭىلدىگى دە اجىراسۋ سانىنا اسەر ەتۋى مۇمكىن.

    - ءبىزدىڭ ەلدە ۇيلەنۋ ءراسىمى وتە جەڭىل وتەدى. 2024-جىلى ۇيلەنۋ كورسەتكىشى وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا 2,2 پايىزعا ارتقان. قاراپايىم Kaspi ۇسىنىسى ارقىلى دا ۇيلەنۋگە شەشىم قابىلداپ جاتقاندار بار. ال اجىراسۋ - كۇردەلى ماسەلە رەتىندە قاراستىرىلعانىمەن، وتباسىلىق قۇندىلىقتار تولىق ساقتالمايدى نەمەسە وزگەرىسكە ۇشىراۋدا، - دەدى جۇلدىز كۇمىسبەك.

    بۇعان دەيىن، بيىل 16-قىركۇيەكتەن باستاپ ەلىمىزدە نەكە بۇزۋ ءتارتىبى وزگەرەتىنىن جازعانبىز.

