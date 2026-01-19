قازاقستاندا AI Governance 500 ج ي-وفيتسەرلەرىن دايارلاۋ باعدارلاماسى ىسكە قوسىلدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن قازاقستاندا مەملەكەتتىك سەكتوردا جاساندى ينتەللەكتىنى كەڭىنەن ەنگىزۋگە قابىلەتتى باسشىلاردى دايارلاۋعا باعىتتالعان AI Governance 500 ستراتەگيالىق باعدارلاماسى اياسىندا وقۋ باستالدى.
باعدارلاما ق ر پرەزيدەنتى اكىمشىلىگى باسشىسى ا. دادەبايدىڭ جانە ۇكىمەتتىڭ تاپسىرماسى بويىنشا جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگى مەن مەملەكەتتىك قىزمەت ىستەرى اگەنتتىگىنىڭ بىرلەسۋىمەن جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر.
العاشقى لەگىنە 100 باسشى قاتىسىپ وتىرعان وقۋ باعدارلاماسىنىڭ اشىلۋىنا پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ءمينيسترى ج. ماديەۆ، پرەزيدەنتتىڭ كومەكشىسى ق. ەسەكەيەۆ، مەملەكەتتىك قىزمەت ىستەرى اگەنتتىگىنىڭ ءتوراعاسى د. جازىقباي جانە پرەزيدەنت اكىمشىلىگى باسشىسى حاتشىلىعىنىڭ مەڭگەرۋشىسى ق. تولەۋشين قاتىستى.
مينيسترلىك مالىمەتىنشە، «AI Governance 500» باعدارلاماسى Digital Qazaqstan تۇجىرىمداماسى اياسىندا مەملەكەتتىك كۇن ءتارتىبىنىڭ ستراتەگيالىق ماقساتتارىنا قول جەتكىزۋدى قامتاماسىز ەتەتىن، ۆەدومستۆو ارالىق سيفرلىق جوبالاردى باستامالاپ جانە سۇيەمەلدەي الاتىن، ولاردىڭ ارحيتەكتۋرالىق ۇيلەسىمدىلىگىن قامتاماسىز ەتۋگە قابىلەتتى سيفرلىق باسشىلار – ج ي-وفيتسەرلەردىڭ تۇراقتى كادرلىق رەزەرۆىن قالىپتاستىرۋعا باعىتتالعان.
وقىتۋعا پرەزيدەنت اكىمشىلىگى مەن ۇكىمەت اپپاراتى قۇرىلىمدىق بولىمشەلەرىنىڭ باسشىلارى، سالالىق ۆيتسە-مينيسترلەر، وبلىس اكىمدەرىنىڭ ورىنباسارلارى، ورتالىق مەملەكەتتىك ورگاندار مەن جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندار اپپاراتتارىنىڭ باسشىلارى، سونداي-اق كۆازيمەملەكەتتىك ۇيىمداردىڭ جەتەكشىلەرى قاتىسىپ جاتىر.
باعدارلاما كەشەندى لوگيكاعا سايكەس قۇرىلعان: جاساندى ينتەللەكتتىڭ ءرولى مەن سيفرلىق مەملەكەتتىڭ ارحيتەكتۋراسىن ستراتەگيالىق تۇرعىدان تۇسىنۋدەن باستاپ، قاتىسۋشىلاردىڭ ۆەدومستۆولار مەن وڭىرلەردە ەنگىزۋگە دايىن سيفرلىق ترانسفورماتسيا جوبالارى مەن AI- باستامالارىن ازىرلەۋىنە دەيىنگى بارلىق كەزەڭدى قامتيدى.
ايتا كەتەيىك، قازاقستاندا «جاساندى ينتەللەكت تۋرالى» جاڭا زاڭ كۇشىنە ەندى. زاڭعا قول قويىلعان ساتتەن باستاپ 60 كۇن ءوتتى جانە بەلگىلەنگەن راسىمدەرگە سايكەس، بۇگىننەن باستاپ قۇجات تولىق كولەمدە قولدانىسقا ەنگىزىلدى.