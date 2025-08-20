قازاقستاندا ا ە س اتاۋىن كوممەرتسيالىق ماقساتتا قولدانۋ يدەياسى ۇسىنىلدى
استانا. KAZINFORM - اتوم ەنەرگياسى جونىندەگى اگەنتتىگى ەلىمىزدە العاش سالىناتىن اتوم ەلەكتر ستانساسى اتاۋىن ساتۋعا قاتىستى تۇسىنىك بەردى.
اگەنتتىكتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى تاراتقان اقپاراتقا سۇيەنسەك، ماركەتولوگ جەلىدە ا ە س اتاۋىن كوممەرتسيالىق ماقساتتا قولدانىپ، اۆتوموبيل ءنومىرى سەكىلدى ساتۋ جونىندە ۇسىنىس جاساعان.
- ءسىزدىڭ ۇسىنىسىڭىز ماركەتينگ تۇرعىسىنان شىنىندا دا كرەاتيۆتى. الايدا، اتوم ەلەكتر ستانتسياسى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى ءۇشىن ستراتەگيالىق ماڭىزى بار نىسان. ونىڭ اتاۋى تاريحي، مادەني جانە ۇلتتىق قۇندىلىقتى بەينەلەپ قانا قويماي، ەل ازاماتتارى ءۇشىن سەنىم مەن بىرلىكتى بىلدىرەتىن سيمۆولعا اينالۋى ءتيىس. كوممەرتسيالىق جوبالاردان ايىرماشىلىعى، اتوم ەنەرگەتيكاسىن ساتۋ نەمەسە ۋاقىتشا اينالىمعا تۇسەتىن برەند رەتىندە قاراستىرۋعا بولمايدى، - دەگەن تۇسىنىك بەردى اگەنتتىك.
رەسمي اقپاراتتا ايتىلعانداي، اەس اتاۋىن تاڭداۋ كونكۋرسى حالىقتىڭ قاتىسۋمەن وتەدى. ول بۇكىل قازاقستاندىق ءۇشىن ورتاق سيمۆولعا اينالۋى ءتيىس.
- قازىر اتوم ەنەرگەتيكاسى اگەنتتىگى مۇددەلى مەملەكەتتىك ورگاندارمەن بىرلەسىپ، اتالعان كونكۋرستى وتكىزۋ تەتىگىن ازىرلەۋ ماسەلەسىن پىسىقتاپ جاتىر، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ايتا كەتسەك، بىرنەشە كۇن بۇرىن اتوم ەنەرگياسى جونىندەگى اگەنتتىك الماتى وبلىسىنىڭ جامبىل اۋدانىندا سالىنۋى جوسپارلانعان اتوم ەلەكتر ستانساسىنا اتاۋ بەرۋ بويىنشا جالپىحالىقتىق كونكۋرستى ۇيىمداستىرۋ جۇمىسىنا كىرىسكەن ەدى.