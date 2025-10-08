قازاقستاندا 50 جاستان باستاپ زەينەتاقى الىپ وتىرعاندار بار
استانا. قازاقپارات - ولار ساقتاندىرۋ كومپانيالارىمەن زەينەتاقى اننۋيتەتى بويىنشا كەلىسىمشارت جاساعان. مۇنداي كەلىسىمدى 40 جاستان باستاپ جاساۋعا بولادى.
ول ءۇشىن ەر ادامداردىڭ زەينەتاقى قورىنداعى جيناعى 8 ميلليون تەڭگەدەن اسۋى كەرەك، ال ايەلدەردىكى 10 ميلليوننان كوپ بولعانى ءلازىم. جاسىڭىز بەن جيناعان قاراجاتىڭىز جەتكىلىكتى بولسا، زەينەتاقى اننۋيتەتىن رەسمي تۇردە راسىمدەي الاسىز. ال اي سايىنعى اننۋيتەتتىك جارنالار 50 جاستان باستاپ تولەنەدى.
بيىل 189 ميلليارد تەڭگەگە وسىنداي كەلىسىم جاسالدى. بۇل بىلتىرعىدان %20- عا كوپ. باستىسى زەينەتاقى اننۋيتەتىنە مەملەكەت كەپىلدىك بەرەدى.
رۋسلان قۇرمانعاليەۆ، ساقتاندىرۋ كومپانياسىنىڭ وكىلى:
- بىزگە كەلگەن تۇلعا ءبارىنىڭ كالكۋلياتسياسىن جاساپ، ول كەلىسىم بەرسە، eGov-پەن تىكەلەي قولىن قويادى. ونلاين تۇردە كەلىسىمشارت وتەدى. ءبىرىڭعاي جيناقتاۋشى زەينەت اقى قورى بىزگە ءوتىنىمدى ماقۇلدايتىن بولسا، ولار 5 كۇن ىشىندە بىزگە جاڭاعى تۇلعانىڭ اقشاسىن اۋدارادى. 10 ميلليون تەڭگەسىن اۋدارعاننان كەيىن ءبىز وعان ديۆيدەنتىن بەرەمىز. ول پروتسەدۋرا ءبىراق قانا جاسالادى. باسقا ايلاردا تۇسكەن اقشالار سول ءبىرىڭعاي جيناقتاۋشى زەينەت اقى قورىنا تۇسە بەرەدى.
24.kz