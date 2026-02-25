قازاقستاندا 42 جاڭا سۋ قويماسى سالىنادى
استانا. KAZINFORM - سۋ رەسۋرستارىن باسقارۋ جۇيەسىن دامىتۋدىڭ تۇجىرىمداماسىنا سايكەس، 2030-جىلعا دەيىن ەلىمىزدە جاڭا سۋ قويمالارىن سالۋ جوسپارلانىپ وتىر. بۇل جونىندە ق ر سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا ۆيتسە-ءمينيسترى ەربولات يبرايحانوۆ مالىمدەدى.
ونىڭ سوزىنشە، جاڭا نىسانداردى سالۋمەن قاتار، ەسكىرگەندەرى جوندەۋدەن وتەدى. ناقتىراق ايتقاندا، 37 سۋ قويماسى جانە 110 قۇرىلىسجاي رەكونسترۋكتسيالانادى. سونداي-اق 14500 شاقىرىم سۋ ارناسى جاڭعىرتىلىپ، 557 گيدروتەحنيكالىق قۇرىلىستىڭ جاعدايىنا جان-جاقتى تەكسەرىس جۇرگىزىلەدى.
سونىمەن بىرگە، ە. يبرايحانوۆ مينيسترلىكتىڭ بىلتىر اتقارعان جۇمىستارىنا توقتالدى.
- ق ر سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا مينيسترلىگى 2025-جىلى 147 ينفراقۇرىلىمدىق جوبانى ىسكە اسىرۋدى باستادى. ونىڭ ىشىندە 53 جوبا اياقتالدى. اتاپ ايتقاندا، 677 شاقىرىم يرريگاتسيالىق جۇيەلەردى جاڭعىرتۋ، 4 سۋ قويماسىن ( قىزىلاعاش، كيروۆ، قاپشاعاي، شار سۋ قويمالارىن) رەكونسترۋكتسيالاۋ، 15 توپتىق سۋ قۇبىرىن سالۋ-جوندەۋ، 3 قۇرىلىسجايدى رەكونسترۋكتسيالاۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلدى، - دەدى ۆيتسە-مينيستر.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن تۇركىستان وبلىسىندا جاڭا ەكى سۋ قويماسىنىڭ قۇرىلىسى اياقتالۋعا جاقىن ەكەنىن جازعانبىز.