قازاقستاندا 232 جاڭا مەكتەپ سالىنىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - ەل وڭىرلەرىندە 267 مىڭ وقۋشى ورنىنا ارنالعان 232 جاڭا مەكتەپتىڭ قۇرىلىسى جۇرگىزىلىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى.
بيىل 157 مىڭ وقۋشى ورنىنا ارنالعان 105 جاڭا مەكتەپ پايدالانۋعا بەرىلدى. ونىڭ ىشىندە 135 مىڭ وقۋشى ورنىنا ارنالعان 71 مەكتەپ «كەلەشەك مەكتەپتەرى» ۇلتتىق جوباسى اياسىندا سالىندى. جاڭا مەكتەپتەردىڭ باسىم بولىگى تۇركىستان، ماڭعىستاۋ، الماتى، اقتوبە جانە جامبىل وبلىستارىندا ورنالاسقان.
- اتالعان ۇلتتىق جوبا اياسىندا جالپى 460 مىڭ ورىنعا ارنالعان 217 زاماناۋي مەكتەپ سالۋ جوسپارلانعان، ونىڭ %40 دان استامى اۋىلدىق جەرلەردە بوي كوتەرۋدە. جاڭا فورماتتاعى مەكتەپتەر بۇرىنعى تيپتىك مەكتەپتەردەن ەداۋىر ەرەكشەلەنەدى: ولاردىڭ جالپى اۋماعى %15-20 عا ۇلكەن، ال تەحنيكالىق جابدىقتالۋ دەڭگەيى ءتورت ەسە جوعارى. ءار مەكتەپتە روبوتوتەحنيكا كابينەتتەرى، STEM- زەرتحانالار، حورەوگرافيا زالدارى، كوۆوركينگ ايماقتارى مەن تورتكە دەيىن سپورت زالى قاراستىرىلعان، - دەلىنگەن اقپاراتتا.
سونىمەن قاتار شاعىن قالالاردا، اۋدان ورتالىقتارىندا جانە اۋىلداردا ورنالاسقان 1000 مەكتەپ جاڭعىرتىلۋدا. باعدارلاما اياسىندا كۇردەلى جوندەۋ جۇمىستارى، جيھازدار جاڭارتۋ، كىتاپحانالار، اسحانالار مەن قاۋىپسىزدىك جۇيەلەرى جاڭعىرتۋ قاراستىرىلعان. بۇل ءوز كەزەگىندە ەلىمىزدىڭ بارلىق وڭىرلەرىندە بالالارعا جايلى جانە قاۋىپسىز ءبىلىم الۋ جاعدايىن قامتاماسىز ەتەدى.
كەلەسى كەزەڭدە مەكتەپتەردىڭ ينفراقۇرىلىمىن ءبىرىڭعاي زاماناۋي فورماتقا كوشىرۋ بويىنشا جۇمىستار جۇرگىزىلۋدە. پرەزيدەنتتىڭ تاپسىرماسىنا سايكەس مەكتەپتەردى رەنوۆاتسيالاۋدىڭ اۋقىمدى باعدارلاماسى جۇزەگە اسىرىلۋدا. باعدارلاما شەڭبەرىندە عيماراتتاردىڭ قاسبەتتەرى مەن شاتىرلارى جاڭارتىلىپ، تەرەزەلەر اۋىستىرىلۋدا، ينجەنەرلىك جەلىلەرگە كۇردەلى جوندەۋ جۇرگىزۋ، اۋماقتار اباتتاندىرىلىپ، كوگالداندىرىلۋدا.
ايتا كەتەيىك، اباي وبلىسىنىڭ اياگوز اۋدانىندا 600 ورىندىق مەكتەپ اشىلدى.