ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    16:44, 14 - تامىز 2025 | GMT +5

    قازاقستاندا 2025-2026 وقۋ جىلىنىڭ مەرزىمى مەن كانيكۋل كەستەسى بەكىتىلدى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا 2025-2026 وقۋ جىلىنا ارنالعان وقۋ مەرزىمى، وقۋشىلاردىڭ كانيكۋل كەستەسى جانە قورىتىندى اتتەستاتسيا ۋاقىتى بەكىتىلدى.

    оқушылар, сынып, мектеп
    Фото: Оқу-ағарту министрлігі

    قۇجاتقا سايكەس، جاڭا وقۋ جىلى 2025 -جىلعى 1- قىركۇيەكتە باستالىپ، 2026 -جىلعى 25 -مامىردا اياقتالادى.

    1-11 (12) -سىنىپتار ءۇشىن وقۋ توقساندارى مەن كانيكۋل مەرزىمى:

    1-توقسان - 8 اپتا، كۇزگى كانيكۋل: 2025 -جىلعى 27 -قازان - 2 -قاراشا؛

    2-توقسان - 8 اپتا، قىسقى كانيكۋل: 2025 -جىلعى 29 -جەلتوقسان - 2026 -جىلعى 7 -قاڭتار؛

    3-توقسان - 10 اپتا، كوكتەمگى كانيكۋل: 2026 -جىلعى 19-29 -ناۋرىز؛

    1-سىنىپ وقۋشىلارىنا قوسىمشا كانيكۋل: 2026 -جىلعى 9-15- اقپان؛

    4-توقسان - 8 اپتا.

    قورىتىندى اتتەستاتسيا مەرزىمى:

    9 (10)- سىنىپتار - 2026 -جىلعى 29 -مامىر - 11- ماۋسىم؛

    11 (12)- سىنىپتار - 2026 -جىلعى 2-15 -ماۋسىم.

    9 (10) -سىنىپتار ءۇشىن ەمتيحان كەستەسى:

    ماتەماتيكا (الگەبرا) - 29 -مامىر؛

    تاڭداۋ ءپانى - 3 -ماۋسىم؛

    قازاق/ورىس/انا ءتىلى (ەسسە نەمەسە جازبا جۇمىس) - 8 -ماۋسىم؛

    قازاق ءتىلى مەن ادەبيەتى نەمەسە ورىس ءتىلى مەن ادەبيەتى (وقىتۋ تىلىنە بايلانىستى) - 11- ماۋسىم.

    11 (12) -سىنىپتار ءۇشىن:

    قازاقستان تاريحى (اۋىزشا) - 2 -ماۋسىم؛

    الگەبرا جانە اناليز باستامالارى - 5 -ماۋسىم؛

    قازاق/ورىس/انا ءتىلى - 9 -ماۋسىم؛

    تاڭداۋ ءپانى - 12 -ماۋسىم؛

    قازاق ءتىلى مەن ادەبيەتى نەمەسە ورىس ءتىلى مەن ادەبيەتى - 15 -ماۋسىم.

    بەكىتىلگەن بۇيرىق 2025 -جىلعى 24 -تامىزدان باستاپ كۇشىنە ەنەدى.

    ايتا كەتەيىك، جاڭا وقۋ جىلىندا مەكتەپتەر مەن كوللەدجدەردە جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگياسى ەنگىزىلەدى.

    تەگ:
    قوعام ءبىلىم جانە عىلىم
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار