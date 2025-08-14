قازاقستاندا 2025-2026 وقۋ جىلىنىڭ مەرزىمى مەن كانيكۋل كەستەسى بەكىتىلدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا 2025-2026 وقۋ جىلىنا ارنالعان وقۋ مەرزىمى، وقۋشىلاردىڭ كانيكۋل كەستەسى جانە قورىتىندى اتتەستاتسيا ۋاقىتى بەكىتىلدى.
قۇجاتقا سايكەس، جاڭا وقۋ جىلى 2025 -جىلعى 1- قىركۇيەكتە باستالىپ، 2026 -جىلعى 25 -مامىردا اياقتالادى.
1-11 (12) -سىنىپتار ءۇشىن وقۋ توقساندارى مەن كانيكۋل مەرزىمى:
1-توقسان - 8 اپتا، كۇزگى كانيكۋل: 2025 -جىلعى 27 -قازان - 2 -قاراشا؛
2-توقسان - 8 اپتا، قىسقى كانيكۋل: 2025 -جىلعى 29 -جەلتوقسان - 2026 -جىلعى 7 -قاڭتار؛
3-توقسان - 10 اپتا، كوكتەمگى كانيكۋل: 2026 -جىلعى 19-29 -ناۋرىز؛
1-سىنىپ وقۋشىلارىنا قوسىمشا كانيكۋل: 2026 -جىلعى 9-15- اقپان؛
4-توقسان - 8 اپتا.
قورىتىندى اتتەستاتسيا مەرزىمى:
9 (10)- سىنىپتار - 2026 -جىلعى 29 -مامىر - 11- ماۋسىم؛
11 (12)- سىنىپتار - 2026 -جىلعى 2-15 -ماۋسىم.
9 (10) -سىنىپتار ءۇشىن ەمتيحان كەستەسى:
ماتەماتيكا (الگەبرا) - 29 -مامىر؛
تاڭداۋ ءپانى - 3 -ماۋسىم؛
قازاق/ورىس/انا ءتىلى (ەسسە نەمەسە جازبا جۇمىس) - 8 -ماۋسىم؛
قازاق ءتىلى مەن ادەبيەتى نەمەسە ورىس ءتىلى مەن ادەبيەتى (وقىتۋ تىلىنە بايلانىستى) - 11- ماۋسىم.
11 (12) -سىنىپتار ءۇشىن:
قازاقستان تاريحى (اۋىزشا) - 2 -ماۋسىم؛
الگەبرا جانە اناليز باستامالارى - 5 -ماۋسىم؛
قازاق/ورىس/انا ءتىلى - 9 -ماۋسىم؛
تاڭداۋ ءپانى - 12 -ماۋسىم؛
قازاق ءتىلى مەن ادەبيەتى نەمەسە ورىس ءتىلى مەن ادەبيەتى - 15 -ماۋسىم.
بەكىتىلگەن بۇيرىق 2025 -جىلعى 24 -تامىزدان باستاپ كۇشىنە ەنەدى.
ايتا كەتەيىك، جاڭا وقۋ جىلىندا مەكتەپتەر مەن كوللەدجدەردە جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگياسى ەنگىزىلەدى.