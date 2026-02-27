قازاقستاندا 18 مىڭنان استام ۇكىمەتتىك ەمەس ۇيىم بەلسەندى جۇمىس ىستەپ كەلەدى - ايدا بالايەۆا
استانا. KAZINFORM – ق ر پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى - مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆا دۇنيەجۇزىلىك ۇكىمەتتىك ەمەس ۇيىمدار كۇنىمەن قۇتتىقتادى.
- قۇرمەتتى ۇكىمەتتىك ەمەس ۇيىم وكىلدەرى!
27-اقپان - دۇنيەجۇزىلىك ۇكىمەتتىك ەمەس ۇيىمدار كۇنى. ەلىمىزدەگى ۇكىمەتتىك ەمەس ۇيىمداردىڭ رولىنە پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ەرەكشە نازار اۋدارىپ كەلەدى. ولار الەۋمەتتىك ماسەلەلەردى شەشۋدە مەملەكەتتىڭ سەنىمدى ءارى ءتيىمدى سەرىكتەستەرى بولىپ قالا بەرەدى.
ۇكىمەتتىك ەمەس ۇيىم سەكتورىنىڭ قىزمەتى كوپقىرلى جانە باعىتتارىنىڭ اۋقىمى كەڭ. بەلسەندىلىگى مەن باستاماشىلدىعىنىڭ ارقاسىندا ۇكىمەتتىك ەمەس ۇيىمدار كوپتەگەن ماڭىزدى جوبا مەن باستامانى جۇزەگە اسىرىپ كەلەدى، - دەپ جازدى ول ءوزىنىڭ Facebook پاراقشاسىندا.
سونداي-اق مينيستر كەيىنگى 10 جىل ىشىندە ۇكىمەتتىك ەمەس ۇيىمدار جەلىسىنىڭ ساندىق جانە ساپالىق وسىمىندە ەلەۋلى وزگەرىسى بايقالعانىن ايتتى.
بۇگىندە ەلىمىزدە 23 مىڭنان استام ۇكىمەتتىك ەمەس ۇيىم تىركەلگەن، ونىڭ 18 مىڭى بەلسەندى تۇردە جۇمىس ىستەيدى. ولار ديالوگتىق الاڭدارعا بەلسەنە قاتىسىپ، قوعامنىڭ دامۋىنا ايتارلىقتاي ۇلەس قوسىپ جاتىر. وعان قوسا قوعامدىق باستامالاردىڭ قوزعاۋشى كۇشى بولىپ وتىر. ءوز كەزەگىندە مەملەكەتتىك قۇرىلىمدار سىندارلى ديالوگقا ءاردايىم دايىن.
بيىل ۇكىمەتتىك ەمەس ۇيىمدار سالاسىنداعى زاڭنامانى جەتىلدىرۋ بويىنشا جۇيەلى جۇمىستار جۇرگىزىلىپ جاتىر. نەگىزگى جاڭاشىلدىقتار ۇكىمەتتىك ەمەس ۇيىمداردىڭ قۇقىقتىق مارتەبەسىن ناقتى ايقىنداۋعا، ولاردىڭ قۇقىقتارى مەن كەپىلدىكتەرىن بەكىتۋگە، سونداي-اق سەكتوردىڭ ودان ءارى دامۋىنا قولايلى جاعداي جاساۋعا باعىتتالعان.
سونداي-اق الداعى ساياسي جاڭعىرۋلار، ونىڭ ىشىندە رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋم وتكىزۋ جانە كونستيتۋتسيالىق رەفورمالاردى جۇزەگە اسىرۋ، ەل دامۋىنىڭ جاڭا كەزەڭىن ايقىندايدى. قوعامدىق-ساياسي جۇيەنى جاڭارتۋ ادىلەتتىلىكتى، ەسەپتىلىكتى جانە ازاماتتاردىڭ مەملەكەتتىك باسقارۋعا قاتىسۋ قاعيداتتارىن نىعايتۋعا باعىتتالعان. بۇل ۇدەرىستە ازاماتتىق قوعام ينستيتۋتتارى مەن ۇكىمەتتىك ەمەس ۇيىمداردىڭ ءرولى ەرەكشە ماڭىزدى - اتالعان ۇيىمدار قوعامدىق ديالوگتى دامىتۋعا، قۇقىقتىق مادەنيەتتى قالىپتاستىرۋعا جانە ازاماتتىق بەلسەندىلىكتى ارتتىرۋعا ىقپال ەتەدى.
- ۇكىمەتتىك ەمەس ۇيىمداردىڭ بەلسەندىلەرى قوعامداعى الەۋمەتتىك ماسەلەلەردى شەشۋگە زور ىقپال ەتەدى. وسى ورايدا ولاردى دۇنيەجۇزىلىك ۇكىمەتتىك ەمەس ۇيىمدار كۇنىمەن قۇتتىقتاۋ - مەن ءۇشىن ۇلكەن مارتەبە.
مەملەكەتىمىز ءاردايىم قۋاتتى ءارى ادىلەتتى بولسىن! ازاماتتىق قوعام نىعايىپ، وركەندەي بەرسىن!
ازاماتتىق قوعامدى دامىتۋ جولىنداعى ماڭىزدى ءارى نەگىزگى مىندەتتەردى جۇزەگە اسىرۋداعى جاۋاپتى قىزمەتتەرىڭىزگە تابىس جانە جاڭا جەتىستىكتەر تىلەيمىن!، - دەدى ايدا بالايەۆا.
ايتا كەتەيىك، وسىعان دەيىن ايدا بالايەۆا 2030-جىلعا دەيىنگى «قازاقستان بالالارى» تۇجىرىمداماسىن ۇسىنعان بولاتىن.