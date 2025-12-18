قازاقستاندا 103 پايدالى قازبا مەن 10 مىڭ كەن ورنى مەملەكەتتىك ەسەپكە الىنعان
استانا. KAZINFORM - ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس ۆيتسە-ءمينيسترى يران شارحان مەملەكەت باسشىسىنىڭ گەولوگيالىق سالانى جاڭا تەحنولوگيالىق دەڭگەيگە كوتەرۋ جونىندەگى تاپسىرمالارىنىڭ قالاي ورىندالىپ جاتقانىن ايتتى.
ۆيتسە-مينيستر بۇل تاپسىرمالاردى جۇيەلى تۇردە ورىنداۋ ناتيجەسىندە تۇتاس سالا جۇيەلى جاڭعىرتۋ كەزەڭىنەن وتكەنىن اتاپ ءوتتى.
- بۇگىندە ەلىمىزدە 103 ءتۇرلى پايدالى قازبا مەن شامامەن 10 مىڭ كەن ورنى مەملەكەتتىك ەسەپكە الىنعان. قاتتى پايدالى قازبالار بويىنشا 2907 ليتسەنزيا جانە 251 كەلىسىمشارت قولدانىستا، بيىلعى جىلدىڭ وزىندە بارلاۋ جۇمىستارىنا 707 ليتسەنزيا جانە وندىرۋگە 22 ليتسەنزيا بەرىلگەن، - دەدى يران شارحان ەلوردادا كونگرەسس ورتالىقتا وتكەن ەسەپتىك كەزدەسۋدە.
سپيكەر گەولوگيالىق بارلاۋ ناتيجەسىندە العاش رەت 5 كەن ورنى مەملەكەتتىك ەسەپكە ەنگىزىلگەنىن جەتكىزدى، ولار: كوك-جون (بولاتتوبە ۋچاسكىسى)، التىنشوقى، سامومبەت، ستۋدەنتتىك جانە تاقىر-قالجىر.
پايدالى قازبالار قورى 98 توننا التىن، 36 مىڭ توننا مىس، 11 ميلليون توننا مارگانەتس جانە 1,3 ميلليون توننادان اسا فوسفوريت كولەمىندە تولىققان.
- پرەزيدەنت تاپسىرماسىنا سايكەس، ەل اۋماعىنىڭ گەولوگيالىق-گەوفيزيكالىق زەرتتەلۋىن 2026-جىلعا قاراي 2,2 ميلليون شارشى شاقىرىمعا دەيىن ۇلعايتۋ جۇمىستارى جالعاسىپ جاتىر. بۇگىنگى تاڭدا 2 ميلليون 14 مىڭ شارشى شاقىرىم زەرتتەلگەن، ال جىل سوڭىنا دەيىن بۇل كورسەتكىش 2 ميلليون 38 مىڭ شارشى شاقىرىمعا جەتكىزىلەدى، - دەدى ول.
ۆيتسە-ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، سالانىڭ كەلەسى دامۋ كەزەڭى گەولوگيالىق زەرتتەۋدى 1:50000 ماسشتابقا كوشىرۋ بولماق. بۇل پەرسپەكتيۆالى ۋچاسكەلەردى ەرتە انىقتاۋعا جانە گەولوگيالىق بارلاۋ جۇمىستارىنىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
2026-2028-جىلدارى 100 مىڭ شارشى شاقىرىم اۋماقتى زەرتتەۋ جوسپارلانعان، ودان كەيىن جىل سايىن شامامەن 30 مىڭ شارشى شاقىرىم قامتىلادى.
بۇل جۇمىستار ۇلتتىق گەولوگيالىق قىزمەتتىڭ، «سەنترگەولسەمكا» كاسىپورنىنىڭ، ق. ي. ساتبايەۆ اتىنداعى گەولوگيا ينستيتۋتىنىڭ جانە جەتەكشى سالالىق مامانداردىڭ قاتىسۋىمەن كونسورتسيۋم اياسىندا جۇرگىزىلىپ كەلەدى. وعان قوسا، «تاۋ-كەن سامۇرىق» قاتىسۋىمەن اەروگەوفيزيكالىق، گەوحيميالىق جانە سيفرلىق تەحنولوگيالار پايدالانىلماق.
- گەولوگيالىق زەرتتەۋلەردىڭ ساپاسىن كوتەرۋ ءۇشىن «ۇلتتىق گەولوگيالىق قىزمەت» جانىنان زاماناۋي، سەرتيفيكاتتالعان زەرتحانالىق كەشەن قۇرىلادى. بۇل ورتالىق عىلىم مەن تەحنولوگيانى توعىستىراتىن نەگىزگى الاڭعا اينالادى. جوبا تەك اناليتيكالىق زەرتحانالار سالۋمەن شەكتەلمەي، گەولوگيالىق قورلاردى ساقتايتىن ارنايى قويمالاردى دا قامتيدى. سونىڭ ناتيجەسىندە ەلىمىزدىڭ گەولوگيالىق اقپاراتىن بىرىكتىرەتىن تۇتاس ينفراقۇرىلىم قالىپتاسادى، - دەدى ونەركاسىپ ۆيتسە-ءمينيسترى.
يران شارحان زاڭنامانى جەتىلدىرۋ جۇمىستارى دا جالعاسىپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى. سالانى ودان ءارى دامىتۋعا باعىتتالعان جەر قويناۋى جانە جەر قويناۋىن پايدالانۋ كودەكسىنە وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى زاڭ جوباسى سەناتتا ەكى وقىلىمدا قابىلداندى.
ايتا كەتەيىك، قازاقستاننىڭ گەولوگيالىق دەرەكتەرىنىڭ 83 پايىزى سيفرلاندىرىلدى.
سونىمەن بىرگە، جەزقازعاندا الەمدىك دەڭگەيدەگى العاشقى گەولوگيالىق كلاستەر اشىلىپ، بارلاۋ سالاسىنىڭ ءبىلىم، عىلىم جانە ءوندىرىسىن ءبىر الاڭعا بىرىكتىردى.